Tập 7 Sao Nhập Ngũ: Hoà Minzy bị chấn thương sau khi bị "quăng quật", Trang Pháp xúc động khi tự tay làm 1 việc!

Tập 7 Sao Nhập Ngũ 2025 vừa lên sóng tiếp tục đưa khán giả đi từ hào hùng đến xúc động, từ căng thẳng đến nghẹt thở. Mở đầu tập, dàn nghệ sĩ bước vào một trải nghiệm đặc biệt là trực tiếp tham gia cơ động trên xe tăng, vượt bãi mìn, tiến thẳng đánh chiếm mục tiêu cách 1.000m. Đây là nội dung chỉ dành cho những gương mặt mới, chưa từng trải qua huấn luyện tăng, trong khi các thành viên còn lại đóng vai trò quan sát và cổ vũ.

Ba kíp xe được phân công lần lượt gồm kíp 114 với Trang Pháp giữ vai trò trưởng xe, Tăng Phúc nạp đạn, Linh Ngọc Đàm và PewPew làm pháo thủ. Kíp 112 có Hậu Hoàng làm trưởng xe, Thiên Ân nạp đạn, Tim và LyLy đảm nhiệm vị trí pháo thủ; kíp 043 do Bình An chỉ huy, cùng Huỳnh Anh và Linh Ngọc Đàm. Chi Pu vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Ngay khi hiệu lệnh được phát ra, ba kíp xe đồng loạt nổ máy, băng băng trên địa hình phức tạp để tiến thẳng vào mục tiêu. Sau những phút nghẹt thở, kíp 114 của Trang Pháp đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất của phần thi chính là khi Trang Pháp được trao vinh dự cắm lá cờ đỏ sao vàng để ăn mừng chiến thắng. Khi được làm nhiệm vụ ý nghĩa lớn lao này, Trang Pháp nói: "Khi được cầm lá cờ Tổ quốc, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự. Hôm nay chúng tôi thật sự cảm nhận được lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của bản thân". Các thành viên khác cũng không giấu nổi cảm xúc: Tăng Phúc thừa nhận ngột ngạt, khó thở trong không gian chật hẹp; Linh Ngọc Đàm xúc động khi thấy sự khắc nghiệt mà cha ông từng trải qua; LyLy vốn sợ không gian hẹp cũng phải nói rằng đây là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa.

Trang Pháp rưng rưng xúc động khi được trực tiếp phất cờ ăn mừng chiến thắng

Các nghệ sĩ được trải nghiệm cơ động với xe tăng

Trang Pháp xúc động khi được nhận nhiệm vụ cắm cờ sau khi hoàn thành

Chi Pu phải nghỉ ngơi vì sức khoẻ không đảm bảo

Nếu phần xe tăng khơi dậy niềm tự hào và lòng trân trọng, thì hội thao cướp bóng trong nhà thi đấu bát giác lại thổi bùng bầu không khí kịch tính. 16 nghệ sĩ được chia thành 4 liên minh, đối đầu trong những trận đấu chỉ kéo dài 3 phút nhưng tiêu hao thể lực khủng khiếp. Ngay ở lượt đấu mở màn, Hòa Minzy đã trở thành tâm điểm. Dù có vóc dáng nhỏ bé, nữ ca sĩ bất ngờ cướp bóng đầy quyết liệt, khiến đối thủ lẫn khán giả ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, thử thách càng trở nên khắc nghiệt khi cô phải đối mặt với Thiên Ân. Trong lúc tranh bóng, Hoà Minzy bị Thiên Ân nhấc bổng và quật ngã xuống sàn. Trong tình huống ấy, Hòa Minzy vẫn lì lợm ôm chặt quả bóng, không chịu buông tay. Sự kiên cường này giúp đội của cô giành chiến thắng, đồng đội lẫn đối thủ đều phải thán phục: "Hòa Minzy chiến quá!", "Bà Hòa bà ấy lì lắm!". Dù ngay sau đó phải nhờ đến quân y vì đau lưng, Hòa Minzy vẫn tự hào chia sẻ: "Lúc đấy lưng của em bắt đầu nhức rồi nhưng ý chí không cho phép mình bỏ cuộc".

Hoà Minzy được khán giả mong "giải cứu" khi đấu quá căng với Thiên Ân

Hoà Minzy tơi tả khi đấu với Thiên Ân

Hoà Minzy quyết không bỏ cuộc để đem chiến thắng về cho đội

Hoà Minzy phải nhờ bác sĩ kiểm tra lưng sau khi đấu vật với Thiên Ân

Càng đi sâu, phần thi càng nóng bỏng hơn với màn đối đầu được mong chờ giữa hai đội trưởng "một chín một mười" Huỳnh Anh và Bình An. Huỳnh Anh chọn lối chơi trực diện, gần như không nghỉ ngơi, ra sân liên tiếp 4 lượt để gồng gánh đồng đội. Anh sẵn sàng đối đầu với những thành viên mạnh nhất của đối thủ để đồng đội nữ được an toàn trước. Sự quả cảm ấy khiến khán giả khâm phục, nhưng cũng khiến anh trả giá bằng chấn thương nặng: trật khớp gối, buộc phải rời sân trong sự tiếc nuối.

Trái ngược với Huỳnh Anh, Bình An lại tính toán chiến thuật hơn, phân công lực lượng hợp lý, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Tuy vậy, không phải lúc nào mọi thứ cũng đi đúng kế hoạch, nam diễn viên vẫn có lúc phải mạo hiểm tự mình ôm bóng về khu vực an toàn. Cuối cùng, liên minh của Huỳnh Anh - Hòa Minzy - Tăng Phúc - Vũ Thị Ngoan giành chiến thắng, nhưng cả hai đội trưởng đều chứng minh được tố chất thủ lĩnh và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Huỳnh Anh và Bình An cũng dùng hết sức khi tham gia những thử thách thể lực

Khép lại tập 7 là sự trở lại đầy bất ngờ của Chi Pu. Sau khi buộc phải rút khỏi phần xe tăng vì sức khỏe, nữ ca sĩ xuất hiện ở phần thi cướp bóng trong liên minh cùng Anh Tú, Trang Pháp và Độ Mixi để đối đầu với đội của Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Tim và PewPew. Ngay khi ra sân, Chi Pu đã bị Tim và Hậu Hoàng kìm chặt, nhưng ánh mắt kiên định và sự quyết tâm không lùi bước của cô đã khiến khán giả bất ngờ. Khoảnh khắc Chi Pu cố gắng chống trả giữa vòng vây hai đối thủ trở thành điểm nhấn khép lại tập 7, để lại sự tò mò lớn: liệu cô có thoát được và mang về lợi thế cho đội mình ở tập tiếp theo?