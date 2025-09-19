Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ

4 tháng trước, Hoa hậu H'Hen Niê thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng. Chồng nàng hậu là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu đương trong bí mật, bắt đầu hẹn hò vào năm 2018.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vừa chụp bộ ảnh đặc biệt ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ở tháng cuối của thai kỳ. Ngay lập tức, loạt hình ảnh này đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ người hâm mộ bởi visual mẹ bầu quá rạng rỡ, ông xã thì ghi điểm tuyệt đối nhờ hành động ngọt ngào, đầy tình cảm.

Điểm gây chú ý không kém chính là khoảnh khắc chồng H'Hen Niê đọc sách cho con nghe, mà còn ân cần xoa bóp vai, dành những cử chỉ âu yếm cho vợ khiến dân tình tan chảy. Netizen hài hước gọi đây là hành động “top 1 thương vợ”, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng ấm áp của cặp đôi.

Trong bộ ảnh, H'Hen Niê diện trang phục đơn giản, gương mặt tươi tắn rạng rỡ khi chuẩn bị được lên chức

Ngay sau khi bộ ảnh được chia sẻ, đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến H'Hen Niê. Ai cũng đều mong nàng hậu sẽ có một hành trình vượt cạn thuận lợi để chào đón thiên thần nhỏ.

Hiện tại, Hoa hậu H’Hen Niê tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Thay vì về quê Đắk Lắk theo nguyện vọng của mẹ, nàng hậu quyết định sinh con và ở cữ tại TP.HCM.

Dù đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, nàng hậu vẫn giữ được thần thái sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng làn da khỏe khoắn

Hoa hậu H'Hen Niê thông báo tin vui mang thai con đầu lòng vào cuối tháng 5/2025

H'Hen Niê lần đầu công khai bạn trai vào dịp Tết Ất Tỵ. Anh tên là Tuấn Khôi, sinh năm 1989, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc. Đến ngày 14/2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn.

Nói về nửa kia, H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật.

Tuấn Khô hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh và đạo diễn, chuyên sản xuất phim quảng cáo