Gây bất ngờ nhất là vai diễn không tặc Tí do Võ Điền Gia Huy đảm nhận. Tí được xây dựng là hình mẫu của tội phạm lạnh lùng, dùng bạo lực trấn áp con tin và hành động dứt khoát. Anh được khen diễn xuất ánh mắt tốt, khẳng định khả năng đóng vai phản diện. Diễn viên sinh năm 1996 nói anh dành nhiều tháng tập luyện cùng ê-kíp để nhuần nhuyễn các pha hành động trong không gian khoang máy bay chật hẹp. Đây là lần đầu anh thử sức với thể loại phim hành động không tặc - bối cảnh đòi hỏi cao về thể lực lẫn sự chính xác.