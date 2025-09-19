Dàn trai đẹp đóng cảnh vệ, không tặc

Trạch Dương, Theo Tiền Phong 17:13 19/09/2025
Ngoài nội dung được nhận xét lôi cuốn, phân cảnh hành động dồn dập, Tử Chiến Trên Không gây chú ý với sự xuất hiện của dàn trai đẹp như Lợi Trần, Ma Ran Đô, Trần Ngọc Vàng, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy...

Tử chiến trên không đang là bộ phim được chú ý sau cơn sốt của Mưa đỏ. Sau suất chiếu sớm tối 18/9, bộ phim của Điện ảnh Công an nhân dân vươn lên vị trí đầu bảng doanh thu ngày. Sáng 19/9, Box Office Vietnam ghi nhận Tử chiến trên không thu 2,1 tỷ đồng từ 23.781 vé/3.526 suất chiếu.

Ngoài nội dung nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Phim do Hàm Trần đạo diễn được nhận xét quy tụ dàn trai đẹp gây ấn tượng.

Thanh Sơn (trái) và Ma Ran Đô vào vai hai cảnh vệ trên chuyến bay bị không tặc khống chế. Cả hai có nhiều pha hành động, nhất là Thanh Sơn gần như đánh đấm xuyên suốt bộ phim. Anh đóng vai cảnh vệ Bình đang nghỉ phép, trên đường về nhà chào đón đứa con đầu lòng. Anh bắt buộc lộ diện để bảo vệ chuyến bay bị không tặc uy hiếp, kịp về nhà nhìn mặt con.

Sau buổi công chiếu, Thanh Sơn nói đây là lần đầu anh thử sức ở mảng hành động. Trước đây nam diễn viên chỉ tham gia phim truyền hình chính luận, tâm lý tình cảm. "Vào đến vòng casting thứ hai tôi mới biết phim có yếu tố hành động nhiều như thế”, anh nói.

Sau vai chính trong phim chiếu Tết của Thu Trang, Ma Ran Đô ít đất diễn hơn trong bộ phim hành động. Nam diễn viên bầm dập trên phim do liên tục đối đầu, đứng ra bảo vệ hành khách trên chuyến bay sinh tử. Dù không có nhiều cảnh quay, nhân vật của Ma Ran Đô tôn vinh tinh thần chính nghĩa của lực lượng cảnh vệ, luôn đứng ra bảo vệ người dân, phụ nữ và trẻ em dù đang bị thương nặng.

Ma Ran Đô là nam chính mới nổi của điện ảnh Việt. Nam diễn viên được khán giả nhận xét có nụ cười đẹp, gương mặt nam tính cùng thân hình săn chắc. Sau Tử chiến trên không, anh tiếp tục đóng chính trong bộ phim ra rạp tháng 11.

Lợi Trần là nhân tố gây bất ngờ nhất trên phim. Khán giả nhận xét nam diễn viên diễn tốt tâm lý nhân vật, ẩn sau gương mặt hiền lành là kẻ cầm đầu, dùng tiền mua chuộc cơ phó và điều khiển không tặc nhằm mục đích ra khỏi biên giới Việt Nam. Cùng với Thanh Sơn, anh có nhiều pha hành động đẹp mắt, diễn tốt phân đoạn đấu tranh nội tâm, bảo vệ vợ con đến cùng.

Lợi Trần được khán giả biết đến với các vai diễn võ thuật cao. Trong một cuộc phỏng vấn, Lợi nam diễn viên nói anh từng kiếm sống từ các sàn võ đài trước khi theo nghề diễn xuất. Hiện, diễn viên sinh năm 1990 được nhận xét là diễn viên có hình thể đẹp nhất ở Tử chiến trên không.

Xuân Phúc (trái) và Trần Ngọc Vàng lần lượt đảm nhận vai cơ trưởng, cơ phó trong chuyến bay bị không tặc khống chế. Cả hai chủ yếu chỉ xuất hiện trong buồng lái, phải đấu trí với không tặc giữa lúc người thân bị hành hạ, uy hiếp.

Tử chiến trên không là phim điện ảnh thứ hai của Trần Ngọc Vàng trong năm nay, có nhiều đất diễn cùng Kaity Nguyễn. Trần Ngọc Vàng chia sẻ anh thấy vui khi tái ngộ Kaity Nguyễn sau dự án phim Tết. "Việc từng hợp tác giúp tôi và Kaity vào vai tốt hơn, câu chuyện, cảm xúc của Khanh và Trinh được rõ ràng hơn”, nam diễn viên chia sẻ ở buổi công chiếu.

Trước Tử chiến trên không, Xuân Phúc thường xuyên được mời đóng vai đặc nhiệm, công an trong các dự án truyền hình.

Gây bất ngờ nhất là vai diễn không tặc Tí do Võ Điền Gia Huy đảm nhận. Tí được xây dựng là hình mẫu của tội phạm lạnh lùng, dùng bạo lực trấn áp con tin và hành động dứt khoát. Anh được khen diễn xuất ánh mắt tốt, khẳng định khả năng đóng vai phản diện. Diễn viên sinh năm 1996 nói anh dành nhiều tháng tập luyện cùng ê-kíp để nhuần nhuyễn các pha hành động trong không gian khoang máy bay chật hẹp. Đây là lần đầu anh thử sức với thể loại phim hành động không tặc - bối cảnh đòi hỏi cao về thể lực lẫn sự chính xác.

Võ Điền Gia Huy là "diễn viên trăm tỷ" hiếm hoi tại Việt Nam, sau khi góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng). Trước đó, anh đóng nam chính phản diện trong Kẻ ăn hồn, dự án Thưa mẹ con đi cùng Lãnh Thanh. Khả năng cao nam diễn viên bỏ túi thêm bộ phim trăm tỷ đồng Tử chiến trên không - dự án đang được khán giả dành nhiều lời khen.

