Sau buổi công chiếu, Thanh Sơn nói đây là lần đầu anh thử sức ở mảng hành động. Trước đây nam diễn viên chỉ tham gia phim truyền hình chính luận, tâm lý tình cảm. "Vào đến vòng casting thứ hai tôi mới biết phim có yếu tố hành động nhiều như thế”, anh nói.
Ma Ran Đô là nam chính mới nổi của điện ảnh Việt. Nam diễn viên được khán giả nhận xét có nụ cười đẹp, gương mặt nam tính cùng thân hình săn chắc. Sau Tử chiến trên không, anh tiếp tục đóng chính trong bộ phim ra rạp tháng 11.
Lợi Trần được khán giả biết đến với các vai diễn võ thuật cao. Trong một cuộc phỏng vấn, Lợi nam diễn viên nói anh từng kiếm sống từ các sàn võ đài trước khi theo nghề diễn xuất. Hiện, diễn viên sinh năm 1990 được nhận xét là diễn viên có hình thể đẹp nhất ở Tử chiến trên không.
Tử chiến trên không là phim điện ảnh thứ hai của Trần Ngọc Vàng trong năm nay, có nhiều đất diễn cùng Kaity Nguyễn. Trần Ngọc Vàng chia sẻ anh thấy vui khi tái ngộ Kaity Nguyễn sau dự án phim Tết. "Việc từng hợp tác giúp tôi và Kaity vào vai tốt hơn, câu chuyện, cảm xúc của Khanh và Trinh được rõ ràng hơn”, nam diễn viên chia sẻ ở buổi công chiếu.
Trước Tử chiến trên không, Xuân Phúc thường xuyên được mời đóng vai đặc nhiệm, công an trong các dự án truyền hình.
Võ Điền Gia Huy là "diễn viên trăm tỷ" hiếm hoi tại Việt Nam, sau khi góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (248 tỷ đồng). Trước đó, anh đóng nam chính phản diện trong Kẻ ăn hồn, dự án Thưa mẹ con đi cùng Lãnh Thanh. Khả năng cao nam diễn viên bỏ túi thêm bộ phim trăm tỷ đồng Tử chiến trên không - dự án đang được khán giả dành nhiều lời khen.