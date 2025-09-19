Jung Woo Sung chính thức trở lại sau 1 năm gây tranh cãi về đời tư

Jung Woo Sung phát biểu tại Lễ trao giải Buil Film Awards ở Busan hôm thứ Năm (giờ địa phương). (Ảnh: Xportsnews)

Được tổ chức tại Signiel Busan ở quận Haeundae, sự kiện đánh dấu sự trở lại của Jung Woo Sung sau những tranh cãi cá nhân thu hút sự chú ý của công chúng vào năm ngoái. Xuất hiện tại sự kiện này, ngôi sao từng được yêu thích của Hàn Quốc mặc bộ vest đen cài hai hàng khuy và râu được cắt tỉa gọn gàng, nam diễn viên toát lên vẻ ngoài cổ điển với kiểu tóc vuốt ngược.

Jung Woo Sung cũng xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người trao giải cùng Kim Geum-soon. Anh nói: "Dù là người trao giải hay người nhận giải, việc đứng trên sân khấu của một lễ trao giải điện ảnh luôn khiến tôi hồi hộp. Tôi không nghĩ cảm giác phấn khích dễ chịu này sẽ dừng lại cho đến ngày tôi từ bỏ nghiệp diễn".

Sau đó, anh trao cúp cho ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc là Lee Byung Hun, người đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim "The Match", và gửi lời chúc mừng.

Jung Woo Sung đã đề cập ngắn gọn đến loạt phim sắp ra mắt trên Disney+ "Made in Korea", dự kiến ra mắt vào tháng 12, và nói rằng "thật khó để diễn tả chỉ trong vài từ" về bộ phim này.

Jung đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm ngoái cho vai diễn trong "12.12: The Day", do Kim Sung-su đạo diễn, một bộ phim ăn khách với doanh thu phòng vé vượt mốc 10 triệu lượt xem. Tuy nhiên, anh đã vắng bóng khỏi công chúng một thời gian do bê bối liên quan đến chuyện có con và mối quan hệ phức tạp. Năm ngoái, anh đã thừa nhận có con với người mẫu Moon Gabi. Chính vì thế, Jung Woo Sung đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trở lại tại một sự kiện chính thức.

Vào tháng trước, Jung Woo Sung đã đăng ký kết hôn với bạn gái lâu năm mà anh đã hẹn hò hơn một thập kỷ.

