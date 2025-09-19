Mới đây, bà Trần Lam – vợ của ông trùm Hướng Hoa Cường đã gây chú ý khi hé lộ câu chuyện về một mỹ nhân đình đám gặp phải "đại gia rởm", bị lừa tình lừa tiền, mất trắng 1 triệu HKD (3,4 tỷ đồng). Mẹ Hướng Tả cho biết, sao nữ này sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, phải còng lưng gánh vác cả gia đình khi mới bước chân vào showbiz. Vậy nên, cô muốn kết hôn với đại gia cho vơi bớt áp lực, ai dè, gặp ngay phải "siêu lừa". Dựa vào những tình tiết mà mẹ chồng Quách Bích Đình tiết lộ, netizen suy đoán, người được nói đến ở đây chính là "Đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng" Quan Chi Lâm.

Trang 163 đánh giá, Quan Chi Lâm xứng đáng mang danh "Tinh nhị đại đẹp nhất Cbiz" ('Tinh nhị đại' là từ lóng chỉ con cái của người nổi tiếng), bởi lẽ, cô hưởng trọn gen tốt từ cha mẹ là 2 đại minh tinh đình đám một thời Quan Ải – Trương Băng Thiến và có visual vượt trội hơn các bậc phụ huynh.

Quan Chi Lâm vốn xuất thân từ dòng dõi cao quý, là hậu duệ của dòng họ Qua Nhĩ Giai thị - một trong Bát kỳ của Hoàng tộc Mãn Thanh. Thế nhưng, cha mẹ ly hôn lại thêm một vài biến cố xảy ra khiến gia cảnh sa sút, Quan Chi Lâm phải gánh trách nhiệm nuôi cả gia đình khi mới 18 tuổi. Cô lựa chọn dấn thân vào showbiz và gây chấn động với nhan sắc yêu kiều.

Sự nghiệp của Quan Chi Lâm lên như diều gặp gió và còn được đặt cho danh hiệu "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong". Thế nhưng cô cũng phải chịu nhiều vất vả, phải quay 6 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim điện ảnh ngay trong năm đầu tiền chập chững vào nghề.

Năm 1982, cuộc đời của Quan Chi Lâm bất ngờ rẽ ngang khi quen biết với người đàn ông hơn mình 16 tuổi Vương Quốc Tinh. Người này giới thiệu mình là ông chủ của 1 công ty tài chính mậu dịch, đi siêu xe Rolls-Royce, tay đeo đồng hồ hàng hiệu xa xỉ, lại khéo ăn khéo nói, khiến Quan Chi Lâm dễ dàng xiêu lòng.

Hơn nữa, có nguồn tin cho biết, nữ diễn viên Hoàng Phi Hồng lúc đó cũng muốn lấy chồng giàu, hưởng cuộc sống an nhàn thay vì bon chen trong showbiz lắm thị phi. Kết quả là chỉ sau 2 tháng quen biết, cặp đôi chú-cháu quyết định đăng ký kết hôn, bất chấp sự phản đối của gia đình nhà gái.

Cha của Quan Chi Lâm từng dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con để khuyên cô đừng kết hôn với Vương Quốc Tinh nhưng không thể cản được ái nữ.

Chẳng ai ngờ được, Vương Quốc Tinh lại là "đại gia rởm", khiến Quan Chi lâm phải muối mặt ngay trong ngày lên xe hoa. Trang 163 cho biết, hôm lễ của Quan Chi Lâm được tổ chức tại khách sạn Lệ Tinh sang chảnh nhất xứ Cảng, mời đông đảo các nhân vật "có máu mặt" trong showbiz tới tham dự. Thế nhưng đến khi thanh toán chi phí, chú rể lại "sủi mất", chạy sang Mỹ muốn quỵt tiền và bị khách sạn kiện ra tòa.

Sau khi điều tra, "Đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng" mới phát hiện ra chồng mới cưới là một "siêu lừa" thứ thiệt với tài sản chỉ gói gọn trong chiếc xe Rolls-Royce và chiếc đồng đeo trên tay. Không chỉ vậy, Vương Quốc Tinh còn là kẻ ăn chơi đàng điếm, phải đem hết tài sản cá nhân đi cầm cố và còn mang về khoản nợ 1 triệu HKD (3,4 tỷ đồng) cho vợ. Chưa kể, gã còn thường xuyên "hái hoa ngắt cỏ" bên ngoài, khiến Quan Chi Lâm vô cùng thất vọng. Sau nửa năm gắn bó, nữ diễn viên quyết định ly hôn.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, Quan Chi Lâm bị Vương Quốc Tinh bêu rếu, bôi đen, khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Bản nhân nữ diễn viên cho biết, cuộc hôn nhân này đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đời cô.

Theo trang 163, việc bị lừa gạt đã khiến Quan Chi Lâm mất đi niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Sau này, cô cặp kè với nhiều đại gia, không ngại làm "bé ba" và trải qua nhiều cay đắng trên đường tình duyên.

Tới bây giờ, "Đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng" đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình, chẳng hề có con cái để kế thừa khối tài sản cực khủng lên tới 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết, Quan Chi Lâm đã lập di chúc, để lại tất cả cho người em trai kém 11 tuổi thừa kế hết thảy.

Nguồn: QQ