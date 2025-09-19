Châu Gia Kiệt bước vào con đường ca hát từ đầu những năm 2000, nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt ca khúc đình đám như Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Anh chàng đẹp trai, Không ai yêu em bằng anh... Với giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ cùng phong cách biểu diễn sôi động, anh trở thành thần tượng của đông đảo khán giả miền Tây và các tỉnh thành lân cận.

Thời điểm đỉnh cao, cái tên Châu Gia Kiệt gần như phủ sóng khắp sân khấu hội chợ, đêm nhạc. Mỗi ngày anh chạy show liên tục, mang về mức cát-xê “khủng” mà nhiều nghệ sĩ cùng thời phải mơ ước. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân kiếm được nhiều đến mức phải dùng bao tải để đựng tiền sau mỗi chuyến lưu diễn.

Anh cho biết: "Một đêm đi tỉnh, tôi hát ít nhất là 3 sô, mà ngày nào cũng đi đến gần 2 tháng mới về. Tôi hay hẹn mẹ xuống một địa điểm nào đó để ăn cơm, sau đó đưa cho mẹ bao tiền để chở về. Tại vì lúc đó bầu sô phát tiền cho mình bằng tiền bán vé, toàn những tờ 5.000, 10.000 đồng nên phải đựng bằng bao. Tôi không có nhận theo ngày mà khoảng 10 ngày, nửa tháng là hẹn mẹ rồi lấy lương đưa cho mẹ. Tôi đi từ miền Tây, ra miền Trung rồi miền Bắc, cứ đi hoài như thế".

Vào những năm 2000, cái tên Châu Gia Kiệt từng làm mưa làm gió khắp miền Tây

Anh được biết tới qua loạt ca khúc hit như Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Anh chàng đẹp trai, Không ai yêu em bằng anh...

Một thời từng được mệnh danh là “ông vua miền Tây”, Châu Gia Kiệt có sự nghiệp ca hát lẫy lừng với thu nhập khủng khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau ánh hào quang sân khấu, nam ca sĩ lại trải qua không ít thăng trầm, thậm chí có thời điểm mất trắng tài sản vì sa đà vào chứng khoán.

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng và tài chính, Châu Gia Kiệt lại quyết định thử sức với lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Thế nhưng, thay vì mang đến lợi nhuận như kỳ vọng, thị trường đầy biến động đã khiến anh trắng tay chỉ trong thời gian ngắn. Từ một nghệ sĩ nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ, Châu Gia Kiệt rơi vào cảnh điêu đứng, phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không. Nam ca sĩ thừa nhận đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời, để lại nhiều bài học đắt giá về sự tỉnh táo và cẩn trọng khi quản lý tài chính.

"Thời đó, người ta giàu nhanh lắm, ai chơi cổ phiếu cũng giàu. Tôi cũng ham kiếm tiền, đã có một nhưng vẫn muốn gấp 3 gấp 4, vậy mà tôi rớ vào đầu tư thì thua lỗ. Đỉnh điểm thị trường đạt gần 149 ngàn đồng/cổ phiếu, tôi bỏ hết tài sản ra mua, rồi chứng kiến nó rơi xuống dần còn 7 ngàn. Thoáng chốc trắng tay", nam ca sĩ từng chia sẻ.

Vào khoảng năm 2005, ca sĩ Châu Gia Kiệt chơi cổ phiếu và trắng tay

Anh thừa nhận thời điểm đó từng cảm thấy suy sụp, may mắn được gia đình ở bên cạnh động viên

Trong một chương trình truyền hình, nam ca sĩ từng chia sẻ về khoảng thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Anh cho hay: "Gia đình tôi có nhiều biến cố, ông nội mất rồi ba mất, toàn bộ công việc của gia đình do tôi và em trai gánh vác. Trong suốt 3 năm qua, hai anh em tôi đã giải quyết được công việc đó nhưng cảm thấy lĩnh vực này không phải là của mình. Rồi từ từ mình thoát ra khỏi đó, quay về với chính mình. Quay về với nghệ thuật, được hát, được đàn, được chơi DJ cho các bạn khán giả xem và nghe".