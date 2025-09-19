Biến lớn: "Thánh sống" Kang Dong Won, CL (2NE1) và 4 ngôi sao hàng đầu cùng bị điều tra khẩn, nguy cơ đi tù

Ngày 19/9, theo tin độc quyền của Sports Kyunghyang, cảnh sát Hàn Quốc thông báo tiến hành điều tra nam diễn viên Kang Dong Won, nữ ca sĩ CL (2NE1), ngôi sao nhạc trot Song Ga In, nghệ sĩ solo thế hệ đầu tiên Kim Wan Sun, ca sĩ Ock Joo Hyun và Sung Si Kyung. Họ đang bị cáo buộc điều hành công ty giải trí bất hợp pháp, vi phạm Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng.

Theo đó, 6 nghệ sĩ hàng đầu nói trên được xác định không đăng ký thành lập công ty quản lý đúng thủ tục pháp lý được luật quy định và tiến hành các hoạt động kinh doanh ngoài phạm vi bảo vệ pháp lý của Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng. Hiện, hồ sơ vụ việc của Kang Dong Won, CL cũng như 4 nghệ sĩ còn lại đều đã chuyển đến các đồn cảnh sát khác nhau để tiến hành điều tra và thẩm vấn chuyên sâu.

Kang Dong Won, CL (2NE1), Song Ga In, Kim Wan Sun, Ock Joo Hyun và Sung Si Kyung (từ trái sang phải, trên xuống dưới) bị cáo buộc điều hành công ty giải trí bất hợp pháp, vi phạm Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng

Theo Điều 26 của Luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng hiện hành của Hàn Quốc, việc điều hành một doanh nghiệp lập kế hoạch văn hóa và nghệ thuật đại chúng, chẳng hạn như một công ty giải trí, phải đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và lập kế hoạch nghệ thuật. Người vi phạm quy định này có thể bị phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền 20 triệu won (378 triệu đồng).

Sau khi công bố sai phạm kinh doanh của hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu showbiz Hàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phát đi cảnh báo lưu ý rằng giới sao cần rà soát, đảm bảo thủ tục đăng ký kinh doanh nghệ thuật đúng với quy định. Cơ quan chức năng sẽ không bỏ qua các trường hợp lách luật. Do đó, nếu bị điều tra và nhận án phạt có thể dẫn đến các rủi ro lớn cho danh tiếng cho các ngôi sao.

Hiện, vụ việc đã có ít nhất 6 nghệ sĩ ở showbiz Hàn đối mặt với cuộc điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật Phát triển Ngành Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng, nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Mọi diễn biến liên quan đang được dư luận theo dõi sít sao. Trong đó, nam ca sĩ Sung Si Kyung đã lên tiếng xin lỗi về sai phạm của mình.

Trong 6 nghệ sĩ bị cảnh sát điều tra, Sung Si Kyung đã đăng bài xin lỗi

Nguồn: KoreaBoo