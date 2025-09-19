Son Ye Jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

"Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin phơi bày nỗi lo ngày trở lại

Tham gia sự kiện Actors House của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 (BIFF) ngày 18-9, tại Đại học Dongseo ở Haeundae, Busan, Son Ye Jin có những giây phút trải lòng.

Bộ phim "No Other Choice" do đạo diễn Park Chan-wook thực hiện được chọn chiếu khai mạc tại BIFF lần thứ 30. Son Ye Jin vào vai Mi Ri – nhân vật ngày càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với khủng hoảng, an ủi và là chỗ dựa cho nhân vật Man Soo do Lee Byung Hun thủ diễn.

Son Ye-jin trải lòng

"Sau khi kết hôn và sinh con, tôi cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu mình có thể gặp lại khán giả bằng những tác phẩm thực sự đáng chú ý như trước đây hay không" – Son Ye Jin dốc tâm sự.

Cô nói thêm rằng thời thế thay đổi, nhiều nữ diễn viên vẫn miệt mài làm việc sau khi kết hôn nhưng khi nghĩ về tương lai của mình, cô không tự tin cho rằng mọi thứ giống như trước. Cô luôn tự hỏi liệu bản thân có thể đóng tiếp những dạng vai lãng mạn không, liệu đạo diễn có tìm đến không và khán giả có còn muốn xem mình diễn không.

Nhìn vào những tiền bối như Youn Yuh Jung, Kim Hee Ae, Jeon Do Yeon, Kim Hye Soo, cô nhận ra rằng rồi cũng sẽ có con đường ành cho mình, một cách để cô thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình lúc này.

"Tôi muốn trở lại khi đúng thời điểm với sự trưởng thành, thể hiện những kỹ năng diễn xuất sâu lắng hơn. Đến trường quay "No Other Choice", tôi cảm thấy hạnh phúc. Trước đây, tôi luôn gánh nặng và trách nhiệm nhưng phim này đã bớt nặng nề hơn nhờ có đạo diễn Park Chan Wook và bạn diễn Lee Byung Hun. Điều đó cho phép tôi tận hưởng không khí trường quay nhiều hơn" – Son Ye Jin thổ lộ.

Son Ye Jin hết lời khen tiền bối Lee Byung Hun

Lần đầu hợp tác cùng Lee Byung Hun, Son Ye Jin chia sẻ rằng rất khó để diễn viên có thể thoải mái, linh hoạt trước ống kính. Các đạo diễn thường bảo diễn viên mới rằng hãy cứ tự nhiên. Tuy nhiên, việc tự nhiên, diễn mà không diễn là khó nhất. Càng diễn, bạn sẽ càng trở nên căng thẳng bởi lo lời thoại, quản lý tông điệu, biểu cảm… theo kịch bản cũng như yêu cầu đạo diễn. Thế nhưng, Lee Byung Hun lại không có bất kỳ sự căng thẳng nào khi đứng trước ống kính máy quay.

Cô dành nhiều lời khen cho tài tử Lee Byung Hun

"Anh ấy diễn xuất không hề có sự gượng ép, lo lắng nào. Đó là điều tôi luôn hướng đến. Việc xem một tiền bối diễn thoải mái, kết hợp nhuần nhuyễn chỉ đạo của đạo diễn và cá tính, suy nghĩ riêng, bạn phải thốt lên rằng đó là một diễn viên xuất sắc, tài năng" – Son Ye Jin khen ngợi Lee Byung Hun.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của mình, minh tinh cho biết cô là kiểu người chạy hết mình, vấp ngã rồi đứng dậy. Cô ngạc nhiên vì bản thân có thể tiếp tục. Diễn xuất với cô là công việc rất đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, không thể tận hưởng nó nhưng chính khao khát thể hiện vai diễn tốt nhất có thể đã đưa Son Ye Jin đến vị thế hiện nay.

"Tình đầu quốc dân" Hàn Quốc và tuổi thanh xuân chỉ toàn công việc

"Tuổi trẻ của tôi chỉ toàn là công việc, chưa từng tận hưởng thanh xuân tươi đẹp. Tuy nhiên, tôi biết ơn và may mắn vì những khoảnh khắc đó đã được lưu giữ lại lâu dài nhờ diễn xuất. Đó là lý do tôi ở đây. Nếu có điều gì bạn muốn thử, bạn nên dốc hết sức mình. Cuối cùng, sẽ đến lúc nó tỏa sáng" – Son Ye Jin nói.

Cô xem tác phẩm "The Art of Seduction" là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Nó đã giải phóng cô khỏi việc luôn phải đóng vai bi lụy, đau khổ khiến khán giả rơi nước mắt. Vai diễn hài hước, kỳ quặc và khác thường. Nhìn lại, cô thấy bản thân thực sự không biết hài kịch là gì, thậm chí còn diễn hài chỉ để gây cười.

Thế nhưng, khi dũng cảm diễn "The Art of Seduction", cô cảm thấy tự do. Nhiều người đã đến xem cô diễn, cười rộ thay vì khóc và điều đó mang đến niềm vui vô bờ bến.