Mẹ Chủ tịch phản ứng gây choáng khi biết Gong Hyo Jin yêu ca sĩ kém tận 10 tuổi

Sáng 14/3, tờ Newsen đưa tin nữ diễn viên đình đám Gong Hyo Jin vừa cùng mẹ làm khách mời trong show truyền hình You Quiz On The Block (tvN). Tại đây, mẹ nữ minh tinh họ Gong - Chủ tịch Kim Ok Ran - có nhiều chia sẻ về chàng rể Kevin Oh, khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Trước ống kính, bà Kim Ok Ran bất ngờ tiết lộ rằng ban đầu từng rất sốc khi hay tin Gong Hyo Jin yêu nam ca sĩ Kevin Oh kém tận 10 tuổi: "Khi ấy đột nhiên Hyo Jin thông báo chuyện đang hẹn hò, còn bảo mình hơn tuổi đàng trai. Tôi liền động viên con bé 'Hơn nhau vài tuổi không sao hết, tầm 3-4 tuổi vẫn ổn mà'. Tôi vừa dứt lời, Hyo Jin đáp lại rằng 'Hơn con số đó mẹ ạ'. Tôi tiếp tục trấn an con bé 'Chênh nhau tầm 5-6 tuổi vẫn được con nhé'. Hyo Jin vội tiếp lời 'Vẫn hơn con số đó mẹ ạ, tầm 10 tuổi ạ'. Nghe xong, tôi liền tá hỏa 'Con bị điên rồi sao' vì thực sự rất sốc".

Mẹ ruột từng rất choáng váng khi biết chuyện Gong Hyo Jin "rơi vào lưới tình" của nam ca sĩ Kevin Oh kém 10 tuổi

Gong Hyo Jin - Kevin Oh là cặp đôi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ netizen xứ kim chi. 2 nghệ sĩ công khai hẹn hò hồi tháng 4/2022 và chính thức về chung 1 nhà sau đó 6 tháng. Được biết, ông xã Gong Hyo Jin là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn, sinh năm 1990. Nam nghệ sĩ từng tham gia chương trình Superstar K7 và đạt giải quán quân

Theo thời gian, Chủ tịch Kim Ok Ran đã mở lòng mình và đón nhận con rể Kevin Oh. Hiện tại, bà rất yêu thương Kevin Oh, công khai gửi tới nam ca sĩ những thông điệp yêu thương ngay trên sóng truyền hình: "Thẳng bé khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu ngày đó tôi ngăn cản Hyo Jin kết hôn với Kevin, có lẽ tôi sẽ phải ân hận. Kevin rất trưởng thành, chín chắn lại luôn quan tâm ân cần chu đáo tới người khác".

Đồng thời, bà Kim Ok Ran còn quay 1 video chứa đựng những lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho con rể quý: "Ban đầu mẹ sợ con không biết sẽ phải chống chọi ra sao với cái lạnh giá ở trong quân ngũ. Nhưng giờ đây mẹ cảm thấy thật tự hào vì con đang làm rất tốt. Hãy trở về thật mạnh khỏe rồi mẹ sẽ làm món ngon cho con nha".

Bà Kim Ok Ran gửi tới con rể nhiều lời nhắn nhủ yêu thương ngay trên sóng truyền hình

Kim Ok Ran hiện là Chủ tịch của tổ chức từ thiện Food Truck Of Love với sự mệnh giúp đỡ người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ suy dinh dưỡng... Nữ minh tinh Gong Hyo Jin cũng nhiệt tình tham gia các dự án thiện nguyện cùng mẹ, nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng xứ Hàn.

Bà Kim Ok Ran là Chủ tịch 1 tổ chức từ thiện uy tín, cùng con gái minh tinh có nhiều đóng góp cho cộng đồng

Nguồn: Newsen