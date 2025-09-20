Sau show diễn mới đây tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung loạt ảnh “xịn xò” trên sân khấu. Visual căng nét, thần thái ngút ngàn cùng body cơ bắp nhờ quá trình tập gym chăm chỉ khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa. Hình ảnh full HD được chia sẻ nhanh chóng, netizen phải thừa nhận rằng sau nhiều năm, Sơn Tùng vẫn giữ được sức hút hàng đầu Vbiz.

Sơn Tùng khiến dân mạng xuýt xoa vì visual "đỉnh chóp"

Body vạm vỡ sau ngày tháng chăm chỉ ra vào phòng gym của nam ca sĩ

Sơn Tùng liên tục flex body săn chắc của mình trên sân khấu

Tuy nhiên, ngay khi loạt ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng lại bất ngờ "check var" một chi tiết khác: chiều cao của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Một đoạn clip fancam quay cận Sơn Tùng trên sân khấu lan truyền đã trở thành tâm điểm bàn tán.

Trái ngược với hình ảnh full HD xịn xò thì trong clip này, Sơn Tùng trông như "3 mét bẻ đôi", dáng người vạm vỡ nhưng tổng thể cơ thể lại tạo cảm giác… chỉ có một khúc. Chính sự đối lập này khiến netizen thắc mắc: rốt cuộc chiều cao thật của Sơn Tùng là bao nhiêu?

Vóc dáng của Sơn Tùng qua đoạn clip fancam

Thực tế, chiều cao của Sơn Tùng tầm khoảng 1m68. Thế nhưng ở clip fan quay, nam ca sĩ trông khá thấp bé. Một số người cho rằng nguyên nhân không nằm ở chiều cao mà do trang phục và góc quay. Outfit trong show diễn với chiếc quần thụng rộng thùng thình đã "dìm dáng" đáng kể, khiến đôi chân mất cân đối so với phần thân trên. Kết hợp cùng góc quay từ dưới lên, cơ thể của Sơn Tùng càng trở nên ngắn lại, tạo cảm giác chiều cao bị thu nhỏ.

Ở những góc quay khác, hình thể của Sơn Tùng vẫn được nhận xét là ổn áp, đúng với tỉ lệ cùng body săn chắc nhờ tập luyện. Nhiều fan còn bênh vực thần tượng khi cho rằng sân khấu vốn có ánh sáng, hiệu ứng và trang phục riêng để phục vụ phần trình diễn, không thể dùng clip fan quay làm thước đo chính xác ngoại hình.

Dù vậy, đoạn clip vẫn trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Một số người đùa rằng đây chắc chắn là khoảnh khắc mà Sơn Tùng muốn "chôn vùi" mãi mãi, bởi nó hoàn toàn đối lập với hình ảnh “soái ca” trong loạt ảnh được anh đăng tải.

Nhiều fan bênh vực Sơn Tùng vẫn điển trai, cool ngầu nên vài góc fancam hơi "dìm hàng" mà thôi

Vấn đề chiều cao của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn là tâm điểm suốt nhiều năm qua, nhất là mỗi khi anh bước lên sân khấu

Do sự lựa chọn trang phục đôi khi khiến chiều cao của Sơn Tùng bị "lộ chân tướng"

Nhưng dù ra sao thì không thể phủ nhận sức hút tên tuổi của Sơn Tùng trong hơn chục năm qua

Dạo gần đây, Sơn Tùng M-TP đang cho thấy một "phiên bản nâng cấp" rõ rệt cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Không còn bó mình trong hình ảnh nghệ sĩ thư sinh, gắn liền với suit bảnh bao hay tạo hình cầu kỳ trên sân khấu, nam ca sĩ ngày càng gắn bó với hình ảnh năng động, khỏe khoắn hơn.

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tại phòng gym hoặc sân thể thao, khoe khéo body cùng cơ tay ngày một rõ nét - thành quả của chuỗi ngày chăm chỉ tập luyện. So với hình ảnh nhỏ bé quen thuộc trước đây, visual hiện tại của Sơn Tùng đã có sự thay đổi lớn: mạnh mẽ và cơ bắp. Mỗi lần lên sóng với diện mạo mới, anh đều khiến mạng xã hội dậy sóng với hàng loạt bình luận trầm trồ.