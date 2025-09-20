Tối 20/9, tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi 2025 sẽ được lên sóng. Để làm nóng không khí cho mùa mới, các Anh Trai và NSX đã tổ chức nhiều hoạt động như họp báo ra mắt, trình làng MV chủ đề và hé lộ loạt phân cảnh có trong tập 1. Như thông lệ, tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào màn xuất hiện và giới thiệu về các Anh Trai tham gia. Trong vài diễn biến được chiếu sớm thì cư dân mạng không khỏi lo lắng cho tình trạng của Ryn Lee.

Theo đó, Ryn Lee chào sân Anh Trai Say Hi với outfit cực cháy. Nam ca sĩ gây chú ý bởi visual cool ngầu, điển trai nhưng có chút bẽn lẽn của một tân binh. Khi bước vào, Ryn Lee được đàn anh thân thiết trước đó là Lê Dương Bảo Lâm hỗ trợ, nhưng khi giới thiệu một vài câu thì Ryn Lee liền tỏ ra bối rối. Được Lê Dương Bảo Lâm động viên và "mồi" liên tục, em trai Quang Hùng MasterD vẫn trong trạng thái hồi hộp đến mức không nói được gì.

Nhận thấy vấn đề của Ryn Lee, Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm đã chủ động đứng cạnh đàn em và bắt nhịp cho Ryn Lee hoàn thành phần giới thiệu cá nhân. Sau cùng, nam ca sĩ trẻ cũng dần bình tĩnh rồi tự giới thiệu về mình. Trấn Thành cho biết Ryn Lee gặp một chút vấn đề về tâm lý và khá sợ nơi đông người, vì thế lần đầu xuất hiện trên sóng nên gặp một chút khó khăn về cảm xúc. Các Anh Trai có mặt có nhiều sự đồng cảm và động viên Ryn Lee.

Ryn Lee không khỏi hồi hộp khi lần đầu chào sân một chương trình lớn

Vẻ mặt lo lắng, hồi hộp của em trai Quang Hùng MasterD khi lần đầu xuất hiện nơi đông người

Ryn Lee (tên thật Lê Quang Huy, sinh năm 2003) đang trở thành hiện tượng mới của làng giải trí. Là em trai của Quang Hùng MasterD - ca sĩ đình đám với bản hit Dễ Đến Dễ Đi - Ryn Lee gây chú ý nhờ ngoại hình bảnh bao và thần thái lôi cuốn. Ryn Lee chính thức debut với vai trò ca sĩ khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi 2025.

Ngay từ khi được công bố, Ryn Lee đã khiến khán giả "đổ rầm rầm" bởi visual sáng trưng, đôi mắt sáng và nụ cười cuốn hút. Em trai Quang Hùng MasterD cũng có năng khiếu âm nhạc, chơi thành thạo guitar và piano, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Huế. Không chỉ dừng lại ở danh xưng "em trai của Quang Hùng MasterD", Ryn Lê được kỳ vọng sẽ sớm trở thành nghệ sĩ độc lập, có chỗ đứng riêng trong showbiz.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay qua loạt ảnh đời thường, Ryn Lee đều khiến fan "bão like" nhờ vẻ đẹp vừa thư sinh, vừa cá tính. Dân mạng còn nhận xét anh sở hữu visual hợp gu fan quốc tế, hứa hẹn nối tiếp người anh trai để tỏa sáng trong môi trường âm nhạc rộng lớn hơn.

Visual Ryn Lee gây sốt trong buổi họp báo ra mắt mới đây

Nét điển trai ngời ngời của Ryn Lee dự gây sốt không kém anh trai Quang Hùng MasterD

Sau mùa 1 bùng nổ, Anh Trai Say Hi trở lại với sự tham gia của loạt cái tên từ đình đám đến tân binh. Danh sách 30 Anh Trai tham gia chương trình mùa thứ 2 gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam. Ngày 20/9, tập 1 Anh Trai Say Hi 2025 sẽ chính thức phát sóng.