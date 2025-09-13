Mới đây, diễn viên Công Dương bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi đăng tải một status trên mạng xã hội. Trong bài viết, Công Dương chia sẻ rằng anh rất "khuyến khích việc nhắn tin trước khi gọi điện", coi đó là phép lịch sự tối thiểu và thậm chí còn cho biết sẽ từ chối nhận hàng vì shipper không nhắn tin mà gọi thẳng.

Phát ngôn này nhanh chóng gây bùng nổ tranh luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng Công Dương đã quá khắt khe, thiếu cảm thông với đặc thù công việc của shipper - những người thường không có thời gian nhắn tin trước vì phải liên tục giao hàng. Không ít ý kiến nhận xét nam diễn viên EQ thấp, hành xử thiếu tinh tế và phát ngôn chưa phù hợp với hình ảnh một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng.

Hàng loạt hội nhóm đã chia sẻ lại đoạn status gây bão, kèm theo nhiều bình luận trái chiều. Trong khi đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng Công Dương chỉ đang bày tỏ quan điểm cá nhân, kể lại thói quen của bản thân và thậm chí là tự "châm biếm" chính mình vì đã bị mất đơn hàng do tính cách, quan điểm quá cứng nhắc này. Status của Công Dương tuy mang tính "tự kiểm điểm" nhưng lại bị đẩy đi quá xa, bị hiểu lầm thành thể hiện cái tôi quá lớn và phải hứng chịu làn sóng phản đối không đáng có.

Công Dương vấp tranh cãi khi có dòng trạng thái nói về việc shipper nên nhắn tin trước khi gọi điện

Trước phản ứng dữ dội, Công Dương đã nhanh chóng lên tiếng. Nam diễn viên để lại bình luận đính chính rằng bản thân không hề có ý xúc phạm hay coi thường shipper, đồng thời khẳng định không muốn bị "nhét chữ vào miệng". Anh cũng lập tức ẩn bài viết gốc để tránh làm sự việc thêm căng thẳng.

Không dừng lại ở đó, Công Dương còn gửi một tin nhắn dài trong nhóm chat với người hâm mộ. Tại đây, anh thừa nhận đã bị sốc trước làn sóng chỉ trích, nhưng cũng coi đây là một bài học để cẩn trọng hơn trong phát ngôn. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn tới fan vì luôn đồng hành và xin lỗi vì đã tạo ra tranh cãi không đáng có. Công Dương cũng cho biết anh sẽ tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội vài ngày để cân bằng lại.

Công Dương lên tiếng sau khi phát ngôn của mình bị "ném đá" dữ dội

Dù đã lên tiếng giải thích, sự việc lần này vẫn khiến Công Dương mất điểm trong mắt không ít khán giả. Từ một dòng chia sẻ tưởng chừng nhỏ nhặt, Anh Trai này bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi và phải đối diện với áp lực dư luận nặng nề.

Công Dương (tên thật là Công Văn Dương), sinh năm 1994, hoạt động với vai trò diễn viên VTV. Anh chàng góp mặt trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như Nhà Trọ Balanha, Hãy Nói Lời Yêu,... hay phim điện ảnh Trạng Quỳnh, Mùa Hè Đẹp Nhất, Công Tử Bạc Liêu.

Sở hữu diện mạo điển trai, từ gương mặt đến vóc dáng đều đáng ghen tị thế nhưng Công Dương lại mãi không tìm được chỗ đứng cho mình trong sự nghiệp. Khán giả cho rằng có lẽ Công Dương thiếu may mắn và chưa thực sự giỏi trong việc lựa chọn kịch bản nên mới liên tiếp gặt phải những thất bại trong nghề.

Điển trai, diễn hay, rất chịu khó thay đổi bản thân để nhập vai nhưng Công Dương mãi dính lời nguyền flop. Thậm chí ngay cả khi tập trung sang lĩnh vực âm nhạc, tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, Công Dương cũng không thể tiến sâu, chẳng kịp tạo dấu ấn. Công Dương bị loại ở tập 5, là 1 trong số thí sinh phải ra về sớm trong show Anh Trai Say Hi.

Sau nhiều dự án phim, Công Dương gây chú ý khi tham gia Anh Trai Say Hi