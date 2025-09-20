Phản diện điển trai nhất Tử Chiến Trên Không: Quyết không dùng đóng thế, từng vướng tin yêu đồng giới

Bộ phim chiếu rạp hiện đang làm mưa làm gió tại Việt Nam không cái tên nào khác chính là Tử Chiến Trên Không. Không chỉ được đánh giá cao vì những giây phút đầy kịch tính, căng thẳng đến nghẹt thở, bộ phim này còn có dàn cast cực chất lượng gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Trần Ngọc Vàng...

Sau thành công ở nhiều dự án phim, Võ Điền Gia Huy tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim hành động Tử Chiến Trên Không. Anh hóa thân thành 1 trong 4 tên không tặc, đồng hành cùng Long (do Thái Hòa thủ vai).

Trong bộ phim, nam diễn viên sinh năm 1996 không dùng đóng thế mà trực tiếp tham gia các cảnh hành động nguy hiểm. Võ Điền Gia Huy cho biết mục đích làm vậy vì mong muốn khán giả được xem những khung hình chân thật nhất.

Để hóa thân trọn vẹn, anh phải trải qua nhiều cảnh quay nguy hiểm với cường độ cao. Trong phim, Võ Điền Gia Huy ghi điểm với khán giả nhờ tinh thần dấn thân ở những cảnh quay đầy rủi ro, thậm chí vẫn giữ được diễn xuất chân thật trong bối cảnh chật hẹp và căng thẳng.

Nam diễn viên tiết lộ, đây là dự án mà anh bị chấn thương nhiều nhất từ trước đến nay, khi liên tục đối mặt với các cảnh hành động. Trước khi bấm máy, Võ Điền Gia Huy dành hai tháng để tập luyện cùng đạo diễn hành động Trương Thế Chi.

"Dù ở những phân đoạn chỉ lấy hình ảnh từ xa, tôi dành 100% sức lực và sự tập trung để diễn xuất và thể hiện phân đoạn hành động. Trên phim trường, tôi lập kỷ lục diễn viên bị chấn thương nhiều nhất. Ở những màn đối kháng, nhân vật Tí tác động người khác nhưng người bị thương lại là chính mình", Võ Điền Gia Huy cho hay.

Về đời tư, Võ Điền Gia Huy vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tháng 2/2025, anh từng vướng nghi vấn yêu đồng giới. Khi hợp tác cùng Lãnh Thanh trong Thưa Mẹ Con Đi, cả hai từng được khán giả nhiệt tình “ghép đôi” bởi những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ. Tuy nhiên, cả hai sau đó đều khẳng định chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh (nay thuộc Long An), tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Trước khi bén duyên với màn ảnh, anh từng hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân, làm mẫu ảnh và tham gia nhiều MV ca nhạc.

Những năm gần đây, Võ Điền Gia Huy dần khẳng định tên tuổi, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả. Với vai phản diện trong Tử Chiến Trên Không, nam thần 9x không chỉ chứng minh khả năng nhập vai đa dạng mà còn khẳng định bản lĩnh của một diễn viên trẻ sẵn sàng thử thách giới hạn bản thân.

Trước Tử Chiến Trên Không, Võ Điền Gia Huy ghi dấu ấn trong các bộ phim như Thám Tử Kiên, Kẻ Ăn Hồn...



