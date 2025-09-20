Mới đây, ca sĩ kiêm nhà quản lý Jeong Won Kwang đã chia sẻ về công việc của mình. Anh kể vào đầu những năm 2000, công ty của anh quản lý đến 20 nghệ sĩ hài danh tiếng, gồm Jung Sun Hee, Kim Jin Soo, Go Myung Hwan, Moon Chun Shik và Son Hun Soo. Trước đó, anh đã cùng với Kim Tae Hyung (thành viên nhóm Sobangcha) sản xuất NRG - nhóm nhạc nam hiện tượng của Kpop gen 1.

Tuy nhiên, NRG mãi mãi không thể đạt tới đỉnh cao vì sự ra đi đột ngột của thành viên Kim Hwan Sung. Jeong Won Kwang ngậm ngùi nhớ lại: "Sau khi phát hành album đầu tiên, Kim Hwan Sung đột ngột qua đời. Cậu ấy bị cảm lạnh, sau đó phải nhổ răng khôn, rồi bị nhiễm trùng huyết và qua đời chỉ sau 3 ngày". Sự việc này khiến Jeong Won Kwang phải dừng công việc quản lý trong thời gian dài.

Người quản lý tiết lộ Kim Hwan Sung qua đời do nhiễm trùng huyết hậu nhổ răng khôn

Câu chuyện của Jeong Won Kwang 1 lần nữa khiến cái tên Kim Hwan Sung nóng trở lại trên truyền thông Hàn Quốc. Trước đây, giả thuyết nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất quanh cái chết của anh là nhiễm bệnh SARS. Tuy nhiên, giờ đây người quản lý thân cận đã hé lộ về nguyên nhân thực sự là nhiễm trùng máu do nhổ răng khôn.

Đã 25 năm trôi qua, nam ca sĩ này vẫn khiến khán giả phải đau đáu nhớ về mình. Kim Hwan Sung sinh năm 1981, ra mắt lần đầu vào năm 1996 với nhóm nhạc Kkebi Kkebi. Năm 1997, anh gia nhập NRG và nhanh chóng trở thành ngôi sao. Ngay từ album đầu, NRG đã bán được hơn 200.000 bản chỉ riêng tại Hàn Quốc. Họ đã giành giải New Face (Nghệ sĩ nam mới xuất sắc nhất) tại Lễ trao giải Bài hát nổi tiếng của đài SBS năm 1998. Đến album thứ 2, NRG trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản và Trung Quốc, đưa họ trở thành nghệ sĩ âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tích cực quảng bá tại Trung Quốc. NRG trở thành đối thủ khiến các nhóm nhạc đình đám như H.O.T, Sechs Kies phải dè chừng.

Kim Hwan Sung ra mắt cùng NRG năm 1997

Bản thân Kim Hwan Sung cũng trở thành gương mặt nổi tiếng nhất. Nam ca sĩ sinh năm 1981 sở hữu vẻ ngoài lãng tử, baby và có phần "trai anime" đúng trend thời đó, hình tượng ngoài lạnh trong nóng cực kỳ thu hút. Cả 1 thế hệ fangirl đã phát cuồng vì thành viên NRG, coi anh là chàng trai trong mộng.

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại có một cuộc đời quá ngắn ngủi. Biến chứng nhổ răng khôn khiến Kim Hwan Sung phải nhập viện rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê. Anh được các bác sĩ chẩn đoán chết não và sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cha mẹ nam ca sĩ buộc phải đưa ra quyết định đau lòng là rút ống thở, tắt các thiết bị hỗ trợ sự sống để con trai ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa.

Vẻ đẹp 1 thời ai cũng mê mẩn

Ngày 15/6/2000, anh trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời ngắn ngủi khi chỉ mới 19 tuổi. Công chúng Hàn Quốc chấn động trước tin dữ, hàng ngàn fan bàng hoàng, đau xót không thể tin được vào sự thật nghiệt ngã này. Sau khi Kim Hwan Sung qua đời, NRG tiếp tục hoạt động với đội hình 4 thành viên, nhưng không bao giờ có thể đạt đến đỉnh cao. Nhiều năm trôi qua, Kim Hwan Sung vẫn luôn được công chúng nhớ đến như 1 thần tượng tỏa sáng rực rỡ, chỉ đáng tiếc là quá vắn số.