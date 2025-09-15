Jung Da Bin sinh năm 1980, bước vào làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2000. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, cô đột ngột treo cổ tự tử tại nhà bạn trai. Khi ấy, nữ diễn viên xinh đẹp này mới 27 tuổi, khiến công chúng không khỏi thương tiếc và xót xa.

Đến năm 2011, công chúng xôn xao khi mẹ nữ diễn viên tổ chức "minh hôn" (đám cưới linh hồn) cho con gái. Vì tiếc thương con gái qua đời khi chưa kết hôn, nên bà quyết định "se duyên" Jung Da Bin với Ahn Jae Sung (sinh năm 1975 - mất năm 2002), vốn là người quen của gia đình. 2 bên gia đình đã tổ chức lễ hợp nhất tro cốt tại Gyeonggi, với đầy đủ nghi lễ tâm linh để cặp đôi được kết duyên ở thế giới bên kia.

Jung Da Bin được tổ chức "minh hôn" sau khi qua đời được 4 năm

Trả lời truyền thông, mẹ của Jung Da Bin nghẹn ngào: "Con rể của tôi là 1 chàng trai rất tử tế và quan tâm đến người khác. Mặc dù 2 đứa không quen biết nhau lúc sinh thời, nhưng người lớn trong 2 gia đình đã gặp gỡ vào thảo luận rất nhiều trước khi đưa ra quyết định tác thành cho 2 đứa".

Anh trai của chú rể Moon Jae Sung bày tỏ: "Tôi rất vui khi có thể đưa 2 em đến với nhau theo cách này. Tôi mong rằng 2 em sẽ sống hạnh phúc bên nhau ở 1 thế giới khác. Chúng đã cùng rời bỏ thế giới này quá sớm. Đây không phải 1 đám cưới thực thụ nhưng cũng mang đầy tính tâm linh".

Ở thời điểm đó, công chúng xứ Hàn xôn xao bàn tán, tranh luận không ngừng. 1 bộ phận công chúng tỏ ra rùng mình sợ hãi trước cuộc "minh hôn" này, đặc biệt là khi cô dâu chú rể còn không quen biết lúc còn sống. Tuy nhiên cũng có nhiều người thông cảm cho nỗi đau mất con của mẹ Jung Da Bin, cho rằng điều này có tác dụng an ủi rất lớn đối với bà. Nhiều năm trôi qua, cuộc "minh hôn" của nữ diễn viên Jung Da Bin vẫn khiến khán giả phải nhắc lại.

Cô dâu chú rể không quen biết lúc sinh thời, đây là chủ ý của 2 gia đình tác hợp

Jung Da Bin có tên thật là Jung Hye Sun, bắt đầu đóng phim từ năm 2000. Tên tuổi cô gắn với nhiều bộ phim nổi tiếng thời đó như Anh chàng đẹp trai đóng cùng nam diễn viên Song Seung Heon, Chị dâu 19 tuổi cùng nam diễn viên Kim Jae Won, Bão mùa hè và Trò chơi tình yêu cùng nam diễn viên Kim Rae Won. Cô được yêu mến với ngoại hình trong sáng, ngọt ngào, được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân".

Vào ngày 10/2/2007, Jung Da Bin được phát hiện tử vong trong tình trạng treo cổ ở nhà bạn trai. Cái chết đột ngột của cô đã làm rúng động showbiz Hàn Quốc. Bạn trai nữ diễn viên nhận nhiều chỉ trích, bị cho là hung thủ. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy Jung Da Bin tự tử do mắc bệnh trầm cảm.

Jung Da Bin là "nữ thần thanh xuân" nổi tiếng 1 thời



