Hoa hậu Việt lấy đại gia hơn 12 tuổi: Ở biệt thự 400 tỷ, từng tự ti vì chồng nói “to như voi”

Nhắc đến những nàng hậu giàu có và quyền lực nhất Vbiz, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Hà Kiều Anh. Hà Kiều Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi vừa tròn 16 tuổi. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên năm nhất khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM.

Hiện tại, cô đang tập trung cho công việc kinh doanh. Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn đảm nhận vai trò là cố vấn, giám khảo cho nhiều cuộc thi sắc đẹp. Sau nhiều thăng trầm, người đẹp chọn kết hôn cùng một doanh nhân thành đạt hơn cô 12 tuổi. Cuộc sống hôn nhân hiện tại của Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự xa hoa và viên mãn.

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992 khi mới 16 tuổi

Hà Kiều Anh từng khẳng định đã làm ăn kinh doanh từ trước khi lấy chồng

Năm 2007, Hoa hậu Hà Kiều Anh lên xe hoa cùng doanh nhân Trung Nam, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Với nàng hậu, ông xã không chỉ là người bạn đời mà còn là tri kỷ, chỗ dựa vững chắc giúp cô và các con tận hưởng một mái ấm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Cô từng chia sẻ về chuyện hôn nhân: "Tôi cũng không biết vì sao lại đến với anh Nam. Anh Nam giống như một người bạn của tôi, đến giờ thì như người tri kỷ. Chồng đối xử với tôi như một đứa con, tôi cứ hay lung tung này nọ nhưng anh ấy không thèm chấp, kệ tôi muốn nói gì thì nói".

Cả hai đã có 3 năm tìm hiểu nhau trước khi bước vào hôn nhân

Hà Kiều Anh từng tiết lộ cô và ông xã luôn thấu hiểu, tôn trọng nhau

Ông xã của Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh năm 1964, là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm trên thương trường. Sau năm 1999, nam doanh nhân đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, bất động sản và nông nghiệp công nghệ cao.

Không dừng lại ở đó, chồng Hà Kiều Anh tiếp tục sáng lập một công ty cổ phần quy mô hàng nghìn nhân sự, mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề như khách sạn – resort cao cấp, bất động sản thương mại, trung tâm mua sắm, nhà hàng, văn phòng cho thuê và phân phối ô tô.

Khi bước vào hôn nhân, chồng đã có con riêng với vợ cũ, song Hà Kiều Anh vẫn đón nhận điều đó một cách thoải mái. "Tôi là người không bao giờ xét nét điều gì. Khi tôi lấy chồng, con trai riêng của anh mới 12 tuổi và chuyển sang sống với chúng tôi. Lúc đó, ba người ngủ chung một giường. Cháu nằm ngoài, anh Nam ngủ ở giữa còn tôi nằm bên cạnh", cô từng cho hay. Hà Kiều Anh khẳng định không tồn tại khái niệm con chung, con riêng.

Trước khi đến với chồng doanh nhân Trung Nam, Hà Kiều Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ

Tạ sự kiện mới đây, Hà Kiều Anh trải lòng rằng bản thân có lúc mặc cảm ngoại hình vì từng nặng tới 71 kg. Người đẹp tiết lộ chồng từng trêu chọc cô bằng câu nói: "to như voi". Sau đó, Hoa hậu 7x đã quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng.

"Quả thật khi ấy tôi cũng tự thấy mình to như con voi. Ý thức nhan sắc đã xuống cấp cùng việc hay phải xuất hiện ở các sự kiện của làng giải trí, gặp gỡ khán giả trở thành động lực thôi thúc tôi phải quyết tâm giảm cân, lấy lại sự tự tin", cô cho hay.

Hà Kiều Anh trải lòng rằng bản thân có lúc mặc cảm ngoại hình vì từng nặng tới 71 kg, bị ông xã nói rằng "to như voi"

Hiện tại, người đẹp đang cùng gia đình sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng 450m² tọa lạc tại vị trí đắc địa ở Quận 2, TP.HCM. Hà Kiều Anh từng tiết lộ, cô đã mất gần 3 năm để hoàn thiện toàn bộ phần thiết kế và xây dựng, coi đây là công trình tâm huyết của đời mình. Theo đánh giá của giới bất động sản, nếu tính cả giá trị đất, chi phí xây dựng cùng nội thất cao cấp bên trong, căn biệt thự của Hà Kiều Anh hiện có thể lên tới hơn 400 tỷ đồng.