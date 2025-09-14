Á hậu Việt bí mật sinh con vừa đỗ ngành Y, bác sĩ Chiêm Quốc Thái có phản ứng gây chú ý

2 ngày trước, Á hậu Kiều Loan thông báo tin trúng tuyển vào ngành y khoa ở cả hai trường đại học là Văn Lang và Quốc tế Hồng Bàng với điểm số 25,07/30. "Một ngày gấp đôi niềm vui, lúc nào cũng là chưa muộn để bắt đầu", cô chia sẻ.

Chương trình Y khoa của trường Đại học mà người đẹp sinh năm 2000 trúng tuyển là đào tạo chính quy trong thời gian 6 năm. Trước đó, cô là sinh viên của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tuy nhiên, nàng hậu gen Z sau đó đã bỏ học giữa chừng. Á hậu Kiều Loan còn từng vướng nghi vấn bí mật ở ẩn để sinh con.

Trong bài đăng thông báo quay trở lại con đường học vấn, nhiều sao Việt cũng đã gửi lời chúc mừng tới người đẹp sinh năm 2000. Đáng chú ý, bác sĩ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái cũng thả like vào dòng trạng thái của Kiều Loan.

Á hậu Kiều Loan khoe giấy báo trúng tuyển cùng lúc 2 trường đại học là Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ngành Y khoa) và Đại học Văn Lang

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị soi hành động thả like vào bài viết của người đẹp sinh năm 2000

Khoảng năm 2021, mạng xã hội rộ lên nghi vấn Á hậu Lona Kiều Loan đang có mối quan hệ tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 2000 liên tục đăng tải những dòng trạng thái thả thính, chia sẻ loạt khoảnh khắc gợi ý chuyện yêu đương, du lịch lãng mạn nhưng tuyệt nhiên không để lộ danh tính bạn trai.

Suốt nhiều năm sau, cả Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, song cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ.

Cô từng vướng tin đồn bí mật sinh con vì đột ngột ở ẩn, lộ hình ảnh đi khám ở một bệnh viện

Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái dính nghi vấn tình cảm vào năm 2021

Chiêm Quốc Thái, sinh năm 1974, là một bác sĩ thẩm mỹ có tiếng trong giới giải trí và từng trải qua một cuộc hôn nhân. Bác sĩ này có mối quan hệ thân thiết cùng nhiều nghệ sĩ Việt. Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với Lona, Chiêm Quốc Thái từng được đồn đoán hẹn hò với loạt mỹ nhân đình đám như Hoa hậu Phương Khánh, Kỳ Duyên, Ngọc Loan (The Face) và thậm chí còn công khai yêu Angela Phương Trinh. Đặc biệt, chuyện tình với Angela Phương Trinh từng khép lại trong không ít ồn ào và thị phi.

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng nói về việc hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".