Concert Em Xinh Say Hi tối qua đã trở thành tâm điểm mạng xã hội với không khí cuồng nhiệt cùng hàng loạt sân khấu được dàn dựng công phu. Đây là concert đầu tiên quy tụ đầy đủ 30 Em Xinh, khẳng định sức hút khổng lồ của chương trình sau nhiều tháng phát sóng.

Một trong những phần trình diễn được khán giả mong chờ nhất chính là Không Đau Nữa Rồi. Trên sân khấu, Orange mang đến chất giọng đầy nội lực, Mỹ Mỹ - Châu Bùi giàu cảm xúc, trong khi 52Hz thổi vào ca khúc sự sâu lắng quen thuộc. Tuy nhiên, spotlight lớn nhất lại thuộc về rapper Pháp Kiều – nhân vật góp mặt đặc biệt trong phần trình diễn này.

Pháp Kiều trình diễn Không Đau Nữa Rồi

Với chiều cao nổi bật và phong thái tự tin, Pháp Kiều gây choáng ngợp khi xuất hiện ở vị trí trung tâm trong bộ outfit trắng cắt xẻ độc đáo, cầu vai được tạo hình cầu kỳ. Hình ảnh Pháp Kiều trên sân khấu ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Netizen không ngần ngại nhận xét dàn Em Xinh "lép vế thấy rõ" khi đứng cạnh Pháp Kiều, thậm chí có bình luận hài hước cho rằng: "Không Đau Nữa Rồi hay thật nhưng spotlight đã thuộc về Pháp Kiều mất rồi!".

Pháp Kiều nổi bần bật trong tiết mục Không Đau Nữa Rồi ở concert Em Xinh Say Hi

Không Đau Nữa Rồi là tiết mục từng làm mưa làm gió tại Livestage 2 của Em Xinh Say Hi, được bình chọn là The Best Hit trong chương trình nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát, cảm xúc và hình ảnh. Việc ca khúc này xuất hiện trong concert lần này như một điểm nhấn, gợi lại loạt khoảnh khắc viral trước đó.

Không chỉ chiếm trọn ánh nhìn bằng visual "đỉnh chóp", bản rap do Pháp Kiều thể hiện còn giúp Không Đau Nữa Rồi trở nên viral hơn bao giờ hết. Những câu rap dứt khoát nhưng sâu lắng, cảm xúc khiến tổng thể ca khúc bùng nổ.

Pháp Kiều từng gây chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt mùa 3 với hình ảnh cá tính. Sau chương trình, rapper gen Z này nhanh chóng khẳng định màu sắc riêng qua sản phẩm đầu tay DOC phát hành năm 2024, mang phong cách hình ảnh độc lạ và ca từ đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, Pháp Kiều còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các sân khấu đình đám. Sau thành công của Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều có thêm lượng fan khủng và ngày càng chứng minh được năng lực, màu sắc âm nhạc đặc biệt của mình.

Pháp Kiều góp công không nhỏ cho sự bùng nổ của Không Đau Nữa Rồi

Tối 13/9, concert đầu tiên của Em Xinh Say Hi chính thức diễn ra, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ cho dàn nghệ sĩ. Không khí tại sự kiện được ví như một lễ hội âm nhạc đúng nghĩa, khi hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sớm để chờ đón màn trình diễn đặc biệt của 30 giọng ca.