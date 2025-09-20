Kylie Jenner hóa búp bê Barbie với bikini bé xíu, khoe body "nóng" đến mức khán giả phát ngại

Mới đây, Kylie Jenner đã khiến mạng xã hội xôn xao khi hóa thân thành búp bê Barbie. Cô út nhà Kardashian - Jenner diện bikini hồng neon nhỏ xíu tôn vòng một căng tràn, kết hợp cùng chân váy ôm sát, khiến đường cong cơ thể được phô diễn triệt để.

Với mái tóc đen buông xõa, làn da rám nắng nhẹ và gương mặt trang điểm ngọt ngào, Kylie thực sự trông như một “Barbie sống”. Tuy nhiên, sự táo bạo trong cách chọn trang phục khiến không ít khán giả phải đỏ mặt khi ngắm nhìn. Nhiều người khen ngợi body “đồng hồ cát” không đối thủ của nàng tỷ phú, song cũng có ý kiến cho rằng trang phục quá kiệm vải, khiến họ… ngại giùm. Bình luận mạng xã hội còn hài hước: “Barbie ngoài đời thực chắc không dám sexy đến mức này”.

Kylie Jenner hóa thân thành búp bê Barbie với bikini bé xíu cùng váy ôm tôn thân hình nóng bỏng

Tuy nhiên vì quá "nóng" mà khán giả cảm thấy "ngại hộ" khi nhìn vào Kylie Jenner

Vòng 1 căng đầy như... 2 trái bóng của Kylie khiến khán giả phải đỏ mặt

Nhưng Barbie thật cũng không thể có body hot bằng Kylie

Mỹ nhân sinh năm 1997 là người rất cởi mở về chuyện "dao kéo". Vào tháng 6, Kylie Jenner công khai tiết lộ kích thước thật của túi sillicon mà cô đặt ở ngực, đó là cỡ 445cc, dáng trung bình, đặt một nửa dưới cơ. Kylie Jenner thậm chí còn không ngại tiết lộ người phẫu thuật nâng cấp vòng 1 cho cô là Garth Fisher - một bác sĩ thẩm mỹ ở Beverly Hills, California. Nữ doanh nhân bơm ngực ở tuổi 19, chỉ vài tháng trước khi mang thai con đầu lòng Stormi.

Ngoài vòng 1 khủng, Kylie còn khởi xướng nhiều xu hướng thẩm mỹ nổi tiếng khác. Từ một cô gái có đôi môi mỏng, Kylie đã trở thành "biểu tượng môi tều" của thế giới. Ban đầu, cô phủ nhận mọi tin đồn phẫu thuật và cho rằng sự thay đổi là do cách trang điểm. Sau nhiều năm bị chỉ trích, cô mới thừa nhận đã tiêm filler môi, đồng thời xác nhận có thực hiện các cuộc "đại trùng tu" khác ở ngực và vòng ba. Cô lại xây dựng cả đế chế mỹ phẩm tỷ đô dựa trên hình ảnh đẹp nhân tạo ấy, khiến không ít cô gái trẻ sẵn sàng lao vào con đường thẩm mỹ với mong muốn “trông như Kylie”.

Tuy nhiên việc chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp độc hại của nhà Kardashian - Jenner gây ra những hệ quả tiêu cực và độc hại đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Một thế hệ thanh thiếu niên đang lớn lên với cảm giác tự ti, ám ảnh với ngoại hình. Không ít người sẵn sàng ăn kiêng cực đoan, hút mỡ, tiêm filler khi chưa đến tuổi trưởng thành chỉ để "được đẹp như nhà Kardashian - Jenner".

Nhiều bác sĩ thẩm mỹ trên thế giới cảnh báo rằng việc chạy theo các tiêu chuẩn sắc đẹp kiểu này có thể gây rối loạn ăn uống, trầm cảm, lo âu, và thậm chí là những biến chứng nguy hiểm từ phẫu thuật thẩm mỹ. Đã đến lúc xã hội cần đặt lại câu hỏi: chúng ta đang ngưỡng mộ vẻ đẹp thật, hay chỉ là một ảo ảnh được nhà Kardashian - Jenner khéo léo dựng nên?

Từ cô gái môi mỏng mờ nhạt, Kylie Jenner lột xác thành biểu tượng thẩm mỹ nhờ "dao kéo"

Từ đều đến chân đều là "đồ giả"

Kylie xây dựng được cả 1 đế chế dựa trên tiêu chuẩn sắc đẹp không thực tế

Bất chấp nhiều tranh cãi, cô vẫn nổi đình nổi đám

Nguồn: Page Six