Quỳnh Lam sinh năm 1984 tại Đồng Nai, được khán giả biết đến qua hàng loạt bộ phim truyền hình cổ trang, xưa. Nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, có nét hoài cổ, cô được ưu ái gọi bằng danh xưng “nữ hoàng phim xưa”.
Ở tuổi 41, Quỳnh Lam vẫn giữ được nét trẻ trung, làn da mịn màng và vóc dáng thon gọn như đôi mươi. Nhiều người nhận xét nhan sắc hiện tại của cô không khác nhiều so với thời mới bước vào nghề.
Bí quyết của nữ diễn viên nằm ở lối sống giản dị, hạn chế thị phi và chú trọng giữ cân bằng tinh thần. Cô cũng duy trì thói quen tập yoga, ăn uống lành mạnh để gìn giữ vóc dáng.
Trong sự nghiệp, Quỳnh Lam đã góp mặt trong hơn 20 bộ phim truyền hình, nhiều vai diễn để lại dấu ấn. Các phim nổi bật có thể kể đến Khúc tương tư, Tiếng sét trong mưa, Duyên tiền tiền định.
Điểm mạnh của cô là gương mặt đậm chất Á Đông, ánh mắt buồn và thần thái cổ điển, rất hợp với vai diễn xưa. Chính điều đó giúp Quỳnh Lam trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đạo diễn khi thực hiện dòng phim này.
Bên cạnh diễn xuất, Quỳnh Lam còn được đánh giá cao về gu thời trang. Cô thường chọn áo dài, váy kín đáo, thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp nền nã và phù hợp hình tượng phim xưa.
Thời gian gần đây, Quỳnh Lam gây chú ý khi công khai hẹn hò diễn viên trẻ Vũ Đằng kém cô 10 tuổi. Cặp đôi quen nhau khi đóng chung phim, từ đồng nghiệp trở thành người yêu.
Xuất hiện cùng bạn trai, nữ diễn viên được khen trẻ trung và xứng đôi. Sự tự tin, rạng rỡ trong tình yêu khiến cô thêm phần tươi tắn, tràn đầy năng lượng.
Trước đó, Quỳnh Lam từng trải qua mối tình kéo dài hơn một thập kỷ nhưng không trọn vẹn. Dù vậy, cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Hiện tại, sự nghiệp ổn định và chuyện tình cảm mới khiến cô được nhiều người ngưỡng mộ.
Ở tuổi 41, Quỳnh Lam là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ thành công và giữ được sắc vóc theo thời gian. Với tài năng và nhan sắc trẻ đẹp, “nữ hoàng phim xưa” vẫn là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt.