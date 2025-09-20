Ngày 20/9, tờ Vogue đưa tin cựu người mẫu Yolanda Hadid gây xôn xao khi đăng loạt ảnh con gái Bella Hadid trên giường bệnh. Trong đó có nhiều bức ảnh trên người của mỹ nhân sinh năm 1996 gắn kim truyền, chằng chịt dây nhợ của thiết bị y tế điều trị bệnh. Ở tấm ảnh khác, siêu mẫu Bella Hadid có gương mặt ửng đỏ, đôi mắt sưng húp. Chứng kiến tình cảnh của con gái, cựu người mẫu Yolanda Hadid cho biết bà đau đớn đến cùng cực. Trước 1 ngày, Bella Hadid cũng chia sẻ loạt ảnh điều trị bệnh, kèm lời xin lỗi vì gần đây cô vắng bóng trước công chúng.

Bella Hadid nằm viện vì căn bệnh hiếm gặp Lyme mà cô mắc phải chuyển biến xấu. Lyme là một bệnh lây truyền gây ban đỏ da, do vi khuẩn borrelia gây ra, có thể ảnh hưởng đến não thần kinh, tim, khớp xương và gây suy kiệt. Bella Hadid đã chiến đấu với bệnh Lyme hơn một thập kỷ. Vào tháng 4 năm nay, nữ người mẫu đã thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật, chuyển đến Texas (Mỹ) sống cùng bạn trai. Theo Bella Hadid, cô muốn dành thời gian cho bản thân, thoát khỏi cuộc sống mang gương mặt giả tạo đến ốm đau cũng phải che giấu.

Bella Hadid phải nhập viện điều trị vì căn bệnh Lyme cô mắc phải chuyển biến xấu

Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt sưng húp của Bella Hadid. Người cô chằng chịt dây nhợ, ống truyền



Bella Hadid, em trai và mẹ của cô đều được chẩn đoán mắc bệnh Lyme vào năm 2013. Năm 18 tuổi, cô đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe trầm trọng như mệt mỏi, thiếu tập trung, rối loạn trí nhớ, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, đau khớp. Thậm chí, có lần Bella Hadid còn quên cách lái xe vì hệ thần kinh đột ngột bị tê liệt. Đến năm 2023, cô mới công khai việc mình mắc phải căn bệnh hiếm với công chúng.

Trên MXH, dân mạng bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của nữ người mẫu. Gigi Hadid để lại bình luận động viên em gái: "Mong em mạnh mẽ và sớm khỏe mạnh trở lại". Mẹ Bella cũng không ngừng cổ vũ tinh thần con trong giai đoạn khó khăn. Cựu người mẫu Yolanda Hadid gọi Bella là chiến binh, người sống sót qua thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Nữ người mẫu đang chống chọi căn bệnh hiếm có thể gây ảnh hưởng đến não hơn 1 thập kỷ qua

Bella Hadid sinh năm 1996, là nữ siêu mẫu hạng A nổi tiếng và đắt show nhất nhì làng thời trang hiện nay. Cô sinh ra trong 1 gia đình gồm 5 thành viên. Bella là con gái của nhà đầu tư bất động sản Mohamed Hadid và cựu siêu mẫu Yolanda Hadid, nên cô được thừa hưởng 2 dòng máu Hà Lan và Palestine. Ngoài ra, cô cũng có 1 người chị gái vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp - siêu mẫu Gigi Hadid.

Mỹ nhân này sở hữu vóc dáng lý tưởng với ba vòng bốc lửa. Đặc biệt, siêu mẫu còn từng được đánh giá là mỹ nhân sở hữu gương mặt hoàn hảo nhất bởi tiến sĩ Julian De Silva - người từng đoạt nhiều huy chương vàng về phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô được cho là đã "đụng chạm dao kéo" toàn gương mặt để "lột xác" nhan sắc. Đối với vấn đề này, Bella chỉ thừa nhận cô từng sửa mũi chứ không "dao kéo" thêm bộ phận nào khác.

Body gợi cảm, săn chắc của Bella là ước mơ của nhiều cô gái

Gương mặt của chân dài đạt chuẩn tỷ lệ vàng lên đến 93,45%

