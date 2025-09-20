Trong showbiz Việt, chuyện các nàng hậu trùng tên không quá xa lạ, nhưng để ba gương mặt cùng 1 công ty, từng có những dấu ấn đặc biệt, cùng mang sứ mệnh chinh chiến quốc tế thì hiếm có. Theo đó, nhà Sen Vàng có 3 cô hoa hậu gen Z cùng tên là Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Nguyễn Phương Nhi – Á hậu Miss World Vietnam 2022 và mới nhất là Nguyễn Thị Yến Nhi - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025. Ba hành trình, ba số phận, ba gam màu đối lập, nhưng khi đặt cạnh nhau, họ tạo thành bức tranh thú vị phản ánh những ngã rẽ khác nhau của các người đẹp Việt sau vương miện.

Mới đây, bà Phạm Kim Dung cũng có chia sẻ gây chú ý khi nhận xét về 3 nàng hậu cùng tên: "Vậy là nhà Sen Vàng có thêm một nàng hậu nữa tên Nhi. Nghe thôi là vui nhà vui cửa rồi. Mỗi bé Nhi đều có những niềm hạnh phúc riêng. Các em vui là mình thấy mình thành công rồi. Gia đình Sen Vàng tự hào khi có thêm những bông hoa xinh đẹp, tài năng và giàu cảm hứng như thế".

Hoa hậu Ý Nhi gặp "bão" thị phi khi mới đăng quang

Đăng quang Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón với ngoại hình ngọt ngào, trong trẻo. Thế nhưng, ánh hào quang không chỉ mang đến sự ngưỡng mộ mà còn đi kèm những thử thách khắc nghiệt. Ngay sau khi đăng quang, Ý Nhi vướng phải tranh cãi lớn về phát ngôn, khi so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Câu nói này nhanh chóng bị cho là thiếu tinh tế, khiến cô nhận về làn sóng chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, nàng hậu trẻ tuổi đối diện với "cơn bão" dư luận, bị gắn mác kiêu ngạo, ngây ngô trong cách ứng xử.

Hoa hậu Ý Nhi đối diện với cơn "bão" dữ dội khi mới đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Trước áp lực quá lớn, Ý Nhi lựa chọn tạm rời showbiz, tập trung cho việc du học Úc. Hình ảnh cô gái giản dị, một mình loay hoay với việc học hành, nấu ăn, đi siêu thị… phần nào giúp công chúng có cái nhìn khác. Trở lại đường đua quốc tế tại Miss World 2025, Ý Nhi khẳng định bản thân bằng sự trưởng thành rõ rệt. Cô dừng chân ở Top 40 chung cuộc, chưa phải thành tích quá nổi bật nhưng cũng được đánh giá là nỗ lực lớn, nhất là sau chuỗi ồn ào từng làm lu mờ hình ảnh.

Ý Nhi hiện du học ở Úc, tranh thủ hoạt động showbiz vào những kỳ nghỉ hè

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ý Nhi với bạn trai lâu năm Nguyễn Anh Kiệt cũng nhiều lần gây xôn xao. Cặp đôi đã gắn bó từ thời trung học, đến nay đã hơn 8 năm. Thế nhưng, gần đây họ hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau, dẫn đến nhiều đồn đoán "rạn nứt". Đặc biệt, bạn trai cũng vắng mặt trong những cột mốc quan trọng của Ý Nhi, càng làm khán giả thêm tò mò. Tuy nhiên, nàng hậu khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, âm thầm ủng hộ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống.

Ở tuổi 23, Ý Nhi đã trải qua những "sóng gió đầu đời" không hề dễ dàng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách đi chậm lại, học hỏi thêm, rèn giũa bản thân và tìm lại niềm tin từ khán giả. Từ cô gái gây tranh cãi đến hoa hậu dám đối diện sóng gió để trưởng thành, hành trình của Ý Nhi là minh chứng rằng đôi khi vương miện không chỉ là điểm đến, mà còn là khởi đầu cho một hành trình chông gai để tìm lại chính mình.

Từng công khai bạn trai ngay đêm đăng quang nhưng gần đây Ý Nhi trở nên kín tiếng hơn

Phương Nhi gây tiếc nuối khi lui về hậu trường hậu kết hôn

Nếu nói đến những nàng hậu để lại nhiều dấu ấn trong lòng fan sắc đẹp Việt thì Nguyễn Phương Nhi chắc chắn là một trong số đó. Đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, cô nhanh chóng nổi bật nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, được cộng đồng gọi bằng những biệt danh như "thần tiên tỷ tỷ", "ngọc nữ thế hệ mới". Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn mực với gương mặt khả ái, làn da sáng và nụ cười ngọt lịm, Phương Nhi còn có học vấn đáng nể khi theo học Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, cùng khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha.

Sau khi đăng quang, Phương Nhi được kỳ vọng là "át chủ bài" của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Đúng như mong đợi, năm 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2023 tổ chức tại Nhật Bản. Trên sân khấu, Á hậu 2002 gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng trình diễn tốt và gương mặt đậm chất Á Đông. Chung cuộc, cô lọt vào Top 15, thành tích này vừa đủ để khiến khán giả tự hào, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người tiếc nuối khi Phương Nhi hoàn toàn có tiềm năng tiến xa hơn.

Nhan sắc ngọt ngào của Phương Nhi gây bão khi mới đăng quang Á hậu

Phương Nhi được nhận xét là một trong những nàng hậu có visual đỉnh nhất Vbiz

Tưởng rằng đây sẽ là bàn đạp để Phương Nhi bùng nổ trong showbiz, nhưng nàng hậu lại khiến công chúng bất ngờ khi chọn bước ngoặt rẽ hướng. Tháng 1/2025, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư, gần như không có sự tham gia của truyền thông, đúng với phong cách kín tiếng mà Phương Nhi luôn theo đuổi.

Từ sau lễ ăn hỏi, người đẹp Thanh Hóa gần như rút lui khỏi làng giải trí, không xuất hiện ở các sự kiện, cũng hạn chế đăng tải trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm hoi hé lộ về cuộc sống của cô đều gắn liền với phong cách sang trọng, kín đáo, mang dáng dấp của một nàng dâu hào môn.

Thế nhưng, Phương Nhi đã lựa chọn rút lui khỏi Vbiz sau khi làm đám hỏi với chồng thiếu gia

Điều này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối, từ một Á hậu có tiềm năng trở thành gương mặt sáng giá của showbiz, Phương Nhi chọn con đường an yên bên gia đình, rời xa ánh hào quang khi sự nghiệp đang ở độ chín. Tuy vậy, cũng có không ít người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng lựa chọn của Phương Nhi chính là điều mà nhiều cô gái mơ ước. Sau những năm tháng miệt mài với đấu trường nhan sắc, cô gái sinh năm 2002 giờ đây tìm thấy hạnh phúc riêng, an toàn và viên mãn hơn.

Phương Nhi "ở ẩn" khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối

Yến Nhi vướng tranh cãi khi kế nhiệm Quế Anh

Trong số ba nàng hậu "Nhi" cùng nhà Sen Vàng, Nguyễn Thị Yến Nhi là gương mặt mới nhất vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam 2025) vào tối 14/9. Khoảnh khắc đội vương miện, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mọi nền tảng mạng xã hội, được khen ngợi bởi nhan sắc sắc sảo, phong thái tự tin và bản lĩnh nổi bật.

Sinh năm 2000, Yến Nhi đến với hành trình hoa hậu bằng một niềm mơ ước ấp ủ từ thuở bé. Điểm mạnh của Yến Nhi nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc và trí tuệ. Cô có khả năng trình bày lưu loát, tự tin trong phần ứng xử. Trên sân khấu Miss Grand Vietnam, Yến Nhi thể hiện phong thái đĩnh đạc, không hề bị khớp trước áp lực hàng triệu ánh nhìn.

Yến Nhi vừa gia nhập hội những nàng hậu tên Nhi của nhà Sen Vàng

Trước đó, hành trình của Yến Nhi tại các vòng thi đã nhiều lần gây chú ý. Cô không chỉ thể hiện bản lĩnh ở các phần thi tài năng, trình diễn mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường, luôn tràn đầy năng lượng. Sự tự tin, thần thái và câu chuyện tuổi thơ mơ ước hoa hậu chính là những yếu tố giúp Yến Nhi ghi điểm tuyệt đối trong lòng ban giám khảo và khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến hài lòng thì một bộ phận cư dân mạng cho rằng nhan sắc của Yến Nhi không quá nổi bật, thậm chí khó sánh ngang với những nàng hậu từng đăng quang trước đó.

Danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 cũng đồng nghĩa với việc Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Miss Grand International trong thời gian tới. Đây là trọng trách nặng nề nhưng cũng là cơ hội lớn để Yến Nhi khẳng định bản lĩnh và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Yến Nhi vướng tranh cãi khi bị so sánh nhan sắc với Quế Anh, Thiên Ân

Yến Nhi sẽ là đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International



