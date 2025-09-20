Tối 20/9, Chung kết Miss International Queen 2025 chính thức diễn ra tại Thái Lan, thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Đây là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới, được tổ chức thường niên. Việt Nam nhiều lần góp mặt và liên tục để lại dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến Hương Giang, cô đăng quang ngôi vị cao nhất năm 2018. Năm 2024, Nguyễn Tường San cũng xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2, trở thành người đẹp Việt đạt thành tích cao thứ hai sau Hương Giang.

Năm nay cuộc thi có chủ đề Beyond Beauty, Open Possibilities (Vượt lên vẻ đẹp, mở ra tiềm năng), Miss International Queen tiếp tục khẳng định thông điệp về sự đa dạng, hòa nhập và lan tỏa giá trị nhân văn dành cho cộng đồng chuyển giới. Sau màn đăng quang hồi tháng 5/2025, Hà Tâm Như là đại diện đến tranh tài với 23 thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài nổi bật, Hà Tâm Như còn mang theo hành trình chuyển giới đầy nghị lực. Từ một cô gái trẻ gốc Vĩnh Long, cô đã dũng cảm sống thật, vượt qua định kiến để khẳng định bản thân. Chính câu chuyện này khiến Tâm Như trở thành gương mặt truyền cảm hứng, nhận được sự kỳ vọng lớn của khán giả trong hành trình chinh phục vương miện quốc tế.

Hà Tâm Như dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới 2025!

Chung cuộc, Hà Tâm Như dừng chân ở ngôi vị Á hậu 2 Miss International Queen 2025. Dù chưa thể chạm đến vương miện cao nhất, thành tích này vẫn được xem là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình của người đẹp. Với màn thể hiện nổi bật xuyên suốt đêm chung kết, Tâm Như đã mang đến niềm tự hào to lớn cho fan sắc đẹp, khẳng định bản lĩnh và thần thái của đại diện Việt trên đấu trường quốc tế. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nhan sắc có 2 người đẹp Việt Nam đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới trong 2 năm liên tiếp. Trước đó, Tường San là Á hậu 2 Miss International Queen 2024.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ nóng sau chiến thắng của Hà Tâm Như: "Khoảnh khắc nhìn Nguyễn Tường San ôm Hà Tâm Như trên sân khấu mà thương 2 đứa quá. Tốt rồi các em ơi, ngày càng văn minh, xinh đẹp và tiến sâu hơn nữa rồi, giỏi lắm rồi các em ạ. Chúc mừng Á Hậu 2 Miss International Queen 2025 mọi người ơi".

Danh hiệu cao nhất Miss International Queen 2025 thuộc về người đẹp đến từ Mỹ - Midori Monet, trong khi ngôi vị Á hậu 1 gọi tên đại diện của Cuba - Olivia Lauren. Khoảnh khắc đăng quang của top 3 chính thức khép lại một mùa giải Hoa hậu Chuyển giới.

Sau phần thi ứng xử, Hà Tâm Như tiếp tục được gọi tên vào top 3 chung cuộc. Cùng với đại diện đến từ Cuba và Mỹ. Thành tích này giúp Hà Tâm Như ghi dấu ấn đặc biệt, đồng thời khẳng định sự nỗ lực không ngừng của cô trong suốt hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế. Với bản lĩnh sân khấu cùng tinh thần mạnh mẽ, Hà Tâm Như đã chứng minh cô hoàn toàn xứng đáng trở thành "chiến binh" mạnh sau Hương Giang.

Top 3 sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi chung để tìm ra người chiến thắng chung cuộc. Câu hỏi có nội dung: "Đôi khi sự trưởng thành lớn nhất lại xuất hiện sau những vấp ngã. Đâu là thất bại lớn nhất của bạn và bạn đã rút ra được kinh nghiệm nào từ điều đó?".



Hà Tâm Như trả lời bằng tiếng Việt và có phiên dịch viên hỗ trợ dịch sang tiếng Anh: "Tôi nghĩ bất kì ai trong chúng ta đều có những lựa chọn sai lầm nhưng quan trọng là sau khi vấp ngã phải biết đứng dậy, tìm ra mục tiêu cho chính mình để phấn đấu vì mục tiêu đó. Tôi từ một cậu bé sống ở vùng quê nghèo với bà nội nhưng hôm nay có thể đứng ở đây, là top 3, tôi vô cùng tự hào. Tôi muốn truyền cảm hứng cho những bạn trong cộng đồng hãy tự tin, cố gắng và đặt ra mục tiêu cho chính mình, đừng bỏ cuộc đừng nản chí".

Trong phần thi ứng xử, trong khi các 4/6 thí sinh dùng tiếng Anh thì đại diện Việt Nam lại sử dụng tiếng Việt để trả lời một cách tự tin, trôi trải hơn. Hà Tâm Như nhận câu hỏi: "Trong cuộc sống, nếu bạn phải đối diện với một giai đoạn khó khăn, bạn thường tự nhủ với bản thân điều gì hoặc thường làm gì để vượt qua khoảng thời gian đó?".

Hà Tâm Như trả lời: "Tôi nghĩ bất kỳ giới tính nào, độ tuổi nào cũng có những khó khăn riêng. Quan trọng hơn hết là chúng ta không bỏ cuộc và không nản chí, chúng ta phải quyết tâm trong lựa chọn chính mình. Bản thân tôi luôn theo đuổi những ước mơ, hoài bảo của riêng mình để hôm nay tôi đứng đây, là top 6 của MIQ 2025. Tôi vô cùng tự hào. Tôi muốn lan toả tiếng nói của mình với cộng đồng LGBT Việt Nam và thế giới rằng người chuyển giới xứng đáng được yêu, được sống là chính mình và hạnh phúc".

Mặc dù phần trình bày trôi chảy, toát lên sự tự tin và tinh thần tự hào của đại diện Việt Nam, song câu trả lời của Hà Tâm Như vẫn gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng phần ứng xử này còn khá chung chung, thiếu điểm nhấn cá nhân, chưa thực sự khắc họa rõ hành trình đầy nghị lực mà Tâm Như đã trải qua. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bênh vực và cho rằng trong thời gian giới hạn trên sân khấu, việc chọn cách trả lời an toàn, nhấn mạnh thông điệp cổ vũ cộng đồng LGBT cũng đã là một hướng đi hợp lý.

Top 12 trình diễn áo tắm, Hà Tâm Như chính thức được gọi tên vào top 6!

Sau khi xuất sắc ghi dấu ấn ở phần thi dạ hội, Hà Tâm Như tiếp tục khẳng định phong độ trong phần trình diễn áo tắm. Với vóc dáng chuẩn người mẫu cùng chiều cao 1m81, Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 khiến khán giả bùng nổ khi tự tin sải bước trong bộ bikini rực rỡ sắc màu. Những cú hất tóc, thần thái rạng ngời và những cú xoay người đầy dứt khoát giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế.

Không khí trong khán phòng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi MC chính thức công bố danh sách top 6 và cái tên Hà Tâm Như - đại diện Việt Nam được vang lên. Khoảnh khắc ấy, Hà Tâm Như nhún nhảy, biểu cảm nhí nhảnh ăn mừng cực đáng yêu.

Hà Tâm Như nổi bần bật trong phần thi dạ hội, chính thức được gọi tên vào top 12!

Trong đêm Chung kết Miss International Queen 2025, Hà Tâm Như chọn bộ váy đỏ rực lấp lánh, thiết kế ôm sát tôn lên hình thể săn chắc cùng chiều cao nổi bật 1m81. Kiểu dáng cúp ngực táo bạo kết hợp phần tà váy xẻ cao giúp Tâm Như vừa khoe được đôi chân dài, vừa giữ được sự sang trọng, quyến rũ.

Màn catwalk uyển chuyển, tự tin của Tân Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 lập tức gây ấn tượng mạnh. Không chỉ ghi điểm bằng phong thái trình diễn chuyên nghiệp, Tâm Như còn biết cách "thả dáng" đúng lúc, tạo nên những khoảnh khắc đắt giá trên sân khấu. Sự bùng nổ này đã giúp tên của đại diện Việt Nam chính thức được xướng lên trong top 12, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả quê nhà.

Hà Tâm Như chào sân cực slay!

Ngay từ khi bước ra sân khấu, người đẹp sinh năm 1998 đã khiến khán giả phải trầm trồ vì màn chào sân cực "slay". Với chiều cao 1m81, gương mặt sắc sảo cùng phong thái catwalk tự tin, Tâm Như lập tức ghi điểm bởi thần thái ngút ngàn và sự chỉn chu trong từng bước đi. Sau phần xuất hiện này, các thí sinh sẽ bước vào phần thi dạ hội.

