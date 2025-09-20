Tập 1 Anh Trai Say Hi mùa 2: Người từng rửa bát kiếm sống, người làm shipper giao cơm cho Tóc Tiên

Tối 20/9, tập mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức lên sóng. Không khí mở màn Anh Trai Say Hi mùa 2 diễn ra với phần lộ diện của 30 anh trai đến từ nhiều lĩnh vực. Dàn thí sinh lần lượt giới thiệu bản thân, mang đến đủ màu sắc từ ngoại hình, phong cách âm nhạc đến những câu chuyện cá nhân.

Trong số đó, Sơn.K và Otis khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ khoảng thời gian chưa nổi tiếng của mình. Theo đó, Sơn.K cho biết từ nhỏ đã mơ ước làm ca sĩ vì muốn đổi đời. Do nghèo khó từ nhỏ nên Sơn.K luôn muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng để có thể giúp đỡ gia đình. Và để sẵn sàng cho sân chơi giải trí, nghệ thuật thì Sơn.K từng làm nhiều công việc chân tay, trong đó có cả đi rửa bát để kiếm thêm thu nhập.

Trong khi đó, Otis kể từng có thời gian làm shipper giao cơm, thậm chí có lần giao tận tay Tóc Tiên và Hương Giang nhưng họ không hề biết người giao hàng chính là Otis. Từ một shipper đến nghệ sĩ bước lên sân khấu, Otis mong muốn Anh Trai Say Hi sẽ là cơ hội tạo nên cột mốc cho sự nghiệp của mình.

Các Anh Trai giới thiệu về bản thân trong tập mờ màn

Anh Trai Sơn.K và Otis gây bất ngờ khi chia sẻ về quá khứ của mình

Sơn.K, tên thật là Sơn Lê, sinh năm 2001, là tân binh V-Pop trực thuộc cùng công ty với JSOL và Hoàng Duyên. Trước khi xuất hiện trong Anh Trai Say Hi mùa 2, anh đã để lại dấu ấn trên các sân khấu live, trong đó có màn kết hợp cùng Hoàng Duyên trong ca khúc She Never Cries.

Không chỉ sở hữu giọng hát trầm ấm, ngọt ngào và visual thu hút, Sơn.K còn tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc và từng hợp tác với những producer nổi tiếng như Khắc Hưng. Với phong cách trình diễn tự nhiên, gần gũi cùng năng lượng trẻ trung, Sơn.K được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ mới.

Sơn.K nhận nhiều sự chú ý với visual điển trai và giọng hát ngọt ngào

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997. Anh từng là gương mặt quen trong loạt web-drama của FAPTV như Chàng trai của em, Thanh xuân ký, Friendzone, Hoa vương… Với ngoại hình điển trai, nụ cười sáng sân khấu và lối diễn xuất trẻ trung, Otis sớm được khán giả ưu ái gắn mác "nam thần học đường", trở thành hot boy đình đám một thời.

Từ một hot boy học đường, Otis đang dần cho thấy hình ảnh đa năng hơn, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở những mảng màu khó nhằn của nghệ thuật. Tuy nhiên với lĩnh vực ca hát thì Otis chưa để lại quá nhiều ấn tượng với khán giả, và chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2 chính là cơ hội để Otis chứng minh với khán giả khả năng của mình.

Otis đến Anh Trai Say Hi mùa 2 để tìm kiếm cơ hội cho mình

Sau mùa 1 bùng nổ, Anh Trai Say Hi trở lại với sự tham gia của loạt cái tên từ đình đám đến tân binh. Danh sách 30 Anh Trai tham gia chương trình mùa thứ 2 gồm: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh, Negav, Karik, B Ray, Big Daddy, Phạm Đình Thái Ngân, Ryn Lee, Gill, Jaysonlei, Mason Nguyễn, Khoi Vu, Bùi Duy Ngọc, Phúc Du, Robber, OgeNus, Hải Nam, Otis, CongB, Sơn.K, Lohan, Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Tez, Jay B và Nhâm Phương Nam.