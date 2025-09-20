“Công chúa” Jang Won Young đẹp đến từng milimet, ăn đứt “mỹ nhân đỉnh nhất Kbiz” ở điểm này

Trong những năm qua, Jang Won Young vững vàng ở ngôi vị "công chúa Kpop". Nữ idol sinh năm 2004 sở hữu visual xinh đẹp như búp bê, lúc nào cũng xuất hiện với diện mạo chỉn chu, trang điểm lộng lẫy kỹ lưỡng. Nói chung là từ nhan sắc đến vóc dáng đều khiến dân tình phải "wow".

Mới đây, nữ idol còn lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với đôi bàn tay tuyệt đẹp, tỉ lệ hoàn hảo, chẳng khác nào những người mẫu bàn tay chuyên nghiệp. Có lẽ Jang Won Young cũng nắm rõ được thế mạnh của bản thân, thường xuyên khoe đôi tay "nữ chính truyện tranh" khi tạo dáng.

Điều này khiến công chúng phải xuýt xoa tán thưởng, dành hết lời khen ngợi cho ngoại hình hoàn hảo đến từng milimet, được đánh giá như "tuyệt tác của tạo hóa", "đẹp hơn cả AI" của mỹ nhân xứ sở kim chi.

"Công chúa Kpop" được khen nức nở với đôi bàn tay hoàn hảo.

Trước đó, cô nàng cũng rất chăm tạo dáng với tay, khoe trọn thế mạnh của bản thân.

Ngoài ra, mới đây, khi xuất hiện tại sân bay sau khi tham dự sự kiện của nhãn hiệu đình đám Bulgari, "công chúa Kpop" lại ghi điểm với gu thời trang thanh lịch, nữ tính. Dù đeo khẩu trang kín mít, Jang Won Young vẫn thu hút đến lạ, được đánh giá là như "nữ chính tiểu thuyết bước vào hiện thực". Trong khi đó, cùng ngày, một sao nữ đình đám khác lại gây nhiều bàn tán với cách ăn mặc chẳng giống ai ở sân bay, đó là "mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc" Moon Ga Young.

Jang Won Young được khen ngợi khi xuất hiện tại sân bay, nhất là khi cùng ngày, có một sao nữ khác được đặt lên bàn cân so sánh với cô.

Khoác lên mình chiếc váy hai dây màu đen bằng lụa satin, kết hợp với những chi tiết bằng ren mỏng gợi cảm, Moon Ga Young khoe trọn body cực cháy. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng, outfit của người đẹp 9X chẳng khác nào váy ngủ, thậm chí còn tạo nên cuộc tranh luận cực gay gắt về cách ăn mặc của người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Có người bênh vực rằng, chiếc váy của Moon Ga Young thuộc Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của nhãn hiệu đình đám Dolce & Gabbana và là hot trend đang được rất nhiều tín đồ thời trang trên thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên, rất nhiều netizen xứ Hàn tỏ vẻ phản đối trước phong cách này, cho rằng outfit của nữ diễn viên quá phản cảm và kém thanh lịch. Họ cho rằng chẳng hề ổn tẹo nào nếu các mỹ nhân Kpop cứ thản nhiên diện trang phục như váy ngủ xuất hiện tại nơi công cộng.

Trước đây, thời trang sân bay của Moon Ga Young thiên hướng thanh lịch, tối giản. Đây cũng là lần đầu tiên đại sứ Dolce & Gabbana mặc đồ "ít vải" như vậy ra sân bay và gặp phải sự phản đối cực gắt của cư dân mạng.

"Mỹ nhân đẹp nhất Kbiz" bị chê trách vì outfit giống váy ngủ.

Cùng xuất hiện một ngày tại sân bay với phong cách trái ngược nhau, việc hai mỹ nhân đình đám Jang Won Young và Moon Ga Young bị đưa lên bàn cân so sánh cũng là điều dễ hiểu. Từ phản ứng của netizen, không khó để thấy được kèo này "công chúa Kpop" đã giành chiến thắng áp đảo trước đàn chị nổi tiếng rồi!

