Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đến Việt Nam thi Hoa hậu!

Vào năm 2023, vượt qua những ứng viên mạnh khác, người đẹp đến từ Hà Lan Solange Dekker đã xuất sắc đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023. Cô ghi điểm vì phần trả lời ứng xử lưu loát và chiều cao 1m85.

Trên fanpage chính thức của cuộc thi Miss Cosmo mới đây thông báo tin đại diện Hà Lan Solange Dekker ghi danh tham gia Miss Cosmo 2025. Được biết, người đẹp sinh năm 1996 là người chuyển giới đầu tiên tham gia cuộc thi Miss Cosmo. Khi biết được thông tin này, đông đảo khán giả đều bất ngờ và mong chờ sự thể hiện của Solange Dekker trong chặng hành trình sắp tới.

Trước khi tới với Miss Cosmo, Solange Dekker đã có bảng thành tích sắc đẹp đáng nể. Người đẹp sinh năm 1996 từng tham gia Miss Trans Star International, Miss Beauty of Noord-Holland, Miss Universe Netherlands, Miss Cosmo Netherlands. Năm 2023, cô đăng quang Miss International Queen 2023, là người Hà Lan đầu tiên đăng quang và cũng là đại diện đầu tiên đến từ Châu Âu chiến thắng cuộc thi.

Solange Dekker từng làm việc trong ngành làm tóc trước khi bước vào lĩnh vực người mẫu. Bên cạnh đó, cô đảm nhận vai trò host/MC, giám khảo các cuộc thi nhan sắc và diễn giả công chúng, chia sẻ câu chuyện đời cùng những trải nghiệm truyền cảm hứng.

Người đẹp sinh năm 1996 lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, khi mẹ một mình gồng gánh nuôi dưỡng bốn người con. Khi cô bắt đầu thể hiện mình là người chuyển giới thì quan hệ trong gia đình có phần căng thẳng, bị mẹ yêu cầu rời khỏi nhà và không được hỗ trợ.

Solange Dekker phải tự lo chuyện nhà cửa, chi phí sinh hoạt từ rất sớm. Công việc đầu tiên cô làm là ở nhà hàng với thu nhập ít ỏi. Người đẹp 9x từng trải qua trầm cảm, hai lần suýt nghĩ đến chuyện tự tử khi còn trẻ vì không thể chịu đựng được áp lực và sự cô đơn.