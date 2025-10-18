Bữa tiệc Love Your W do tạp chí W Korea tổ chức đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc và quốc tế. Sự kiện này mang tiếng "nâng cao nhận thức về ung thư vú" nhưng không ngôi sao nào mang ruy băng hồng, mà chỉ chăm chăm diện đồ hiệu, rượu chè tiệc tùng. Những hình ảnh, âm nhạc trong sự kiện cũng hết sức phản cảm. Nghiêm trọng nhất là trong suốt 20 năm qua, tổng số tiền sự kiện này quyên góp được chỉ là 1,1 tỷ won (20,4 tỷ đồng). Con số này được cho là quá nhỏ so với danh tiếng các ngôi sao và quy mô khủng của sự kiện. Thậm chí, nó có thể còn không bằng 1 bộ đồ hàng hiệu các ngôi sao diện trên người để đi dự tiệc.

Giữa trên dưới 100 ngôi sao dự sự kiện Love Your W, aespa là 1 trong những nhóm nhạc bị chỉ trích nhiều nhất. Cả 4 mỹ nhân nhà SM Entertainment đều bị "ném đá" kịch liệt với những lý do như mặc đồ hở hang, thực hiện thử thách phản cảm, say rượu không đứng vững, mặc kệ phản ứng của dư luận...

Karina

"Nữ thần AI" đình đám dự sự kiện với chiếc váy đen dài đến đầu gối. Tuy nhiên ở phía trên lại o ép và để lộ vòng 1 gợi cảm. Hình ảnh này được khán giả cho rằng không phù hợp với sự kiện về bệnh nhân ung thư vú. Thậm chí, nhiều người còn gay gắt chỉ trích hình ảnh này phơi bày đúng bản chất của sự kiện Love Your W - là trưng trổ lên đồ xinh đẹp dự tiệc, không tồn tại cái gọi là "nâng cao nhận thức về ung thư vú".

Karina diện váy khoét sâu, o ép vòng 1

Nghiêm trọng hơn, Karina còn thực hiện thử thách nhảy ca khúc Sugar On My Tounge với động tác vuốt vòng 1 gợi cảm. Tuy nhiên, nhiều fan bênh vực đây là thử thách trưởng nhóm aespa bốc thăm ngẫu nhiên chứ không chủ động thực hiện.

Karina thực hiện thử thách nhảy gợi cảm trong bữa tiệc từ thiện tai tiếng

Động tác vuốt vòng 1 của cô gây ra nhiều tranh cãi

Giselle

Giselle gây ồn ào khi dự sự kiện trong chiếc váy ngắn cũn cỡn, thậm chí còn lâm vào cảnh hớ hênh, lộ điểm nhạy cảm trước ống kính phóng viên. Chưa dừng lại tại đây, cô còn bị bắt gặp say rượu đến mức đờ đẫn, đứng không vững. Điều này khiến hình tượng đẹp của ngôi sao sinh năm 2000 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giselle mặc váy ngắn cũn cỡn, lâm vào cảnh hớ hênh

Cô bị bắt gặp say rượu, đi đứng lảo đảo không vững

Giselle suýt ngã, khiến Karina phải kéo lại

Winter

Hiện tại, cả W Korea và những nghệ sĩ tham dự sự kiện đều đang bị chỉ trích nghiêm trọng. Họ hoặc đưa ra lời giải thích, xin lỗi vì biểu diễn ca khúc không phù hợp, hoặc im lặng chờ sóng gió qua đi. Thế nhưng ngay giữa cơn bão ồn ào, Winter lại đăng tải ảnh cuộc sống thường ngày, vui vẻ chơi đùa với cún cưng. Điều này khiến nhiều khán giả chỉ trích cô vô cảm, lờ tịt đi sai lầm, coi như không có điều gì xảy ra, thậm chí còn thách thức dư luận.

Winter vui vẻ đăng ảnh chơi đùa với cún cưng, coi như chưa từng có ồn ào nào xảy ra

Ningning

Em út Ningning gây tranh cãi với hành động vội quay cổ tay ra để quảng cáo trang sức hàng hiệu khi được ghi hình. Hành động này được cho là lột trần đúng bản chất của sự kiện Love Your W - nơi các ngôi sao tiệc tùng, diện quần áo, trang sức hào nhoáng của các nhà tài trợ mới là yếu tố chính. Còn "nâng cao nhận thức về ung thư vú" là yếu tố phụ, thậm chí còn chẳng hề tồn tại.