Yoona đây rồi: Đẹp phát sáng chuẩn nữ thần, kéo ngay khẩu trang xuống chào fan Việt sau 6 năm!

Vào đêm ngày 17/10, Yoona (SNSD) đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho fan meeting Bon Appétit, Your Majesty diễn ra vào ngày 18/10. Đã có rất đông fan chờ ở sân bay để đón Yoona quay lại đất nước hình chữ S sau 6 năm

Đáp xuống sau chuyến bay dài nhưng nữ thần SNSD vẫn cực kỳ tươi tắn và rạng rỡ. Không hổ danh 1 trong những mỹ nhân đẹp nhất Kpop, Yoona xinh phát sáng, nổi bật với nhan sắc tươi trẻ ngọt ngào ở tuổi 35. Nữ idol - diễn viên đình đám lên đồ đơn giản mà vẫn cực kỳ năng động, cuốn hút. Fan Việt Nam như vỡ òa trong giây phút Yoona xuất hiện và cô cùng hào hứng thấy rõ, liền kéo khẩu trang xuống, không ngừng vẫy chào khi đi trong vòng tay fan ở Tân Sơn Nhất.

Fan như vỡ òa trong giây phút Yoona bước ra

Yoona lên đồ đơn giản nhưng vẫn năng động và vô cùng cuốn hút

Nữ thần SNSD tươi tắn, rạng rỡ sau chuyến bay dài

Với nhan sắc đẳng cấp hàng đầu Kpop, Yoona đẹp phát sáng giữa đám đông

Cận cảnh làn da căng mịn, nụ cười ngọt ngào đáng ghen tị của Yoona

Mỹ nhân Ngự Trù Của Bạo Chúa nhận được "cơn mưa" lời khen cho nhan sắc không tuổi, đã ra mắt đến 18 năm vẫn tươi trẻ như ngày đầu

Sống mũi cao thẳng, làn da căng mịn của Yoona càng ngắm càng thấy mê

Sau 6 năm, mỹ nhân SNSD mới quay lại Việt Nam. Vào năm 2019, cô đảm nhận vai trò MC Lễ trao giải AAA diễn ra tại Hà Nội

Yoona vui vẻ, hào hứng đáp lại tình cảm của fan, cô kéo khẩu trang xuống và liên tục chào fan Việt

Không quản ngại đường xa trời khuya, đã có rất đông fan đến chào đón thần tượng "bằng xương bằng thịt"

Họ mang theo nhiều banner và đặc biệt không thể thiếu cây lightstick hồng của SNSD

Trước đó vào chiều tối ngày 17/10, nữ thần đình đám đã khởi hành từ sân bay Incheon đến TP.HCM để dự fan meeting đầu tiên tại Việt Nam. Ngay khi vừa xuất hiện, nữ ca sĩ – diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách trẻ trung cùng thần thái ngôi sao khó lẫn.

Yoona diện áo trắng cùng quần shorts và bốt đơn giản, mang lại hình ảnh năng động và hiện đại, toát lên vẻ cuốn hút. Dù bị bao quanh bởi ống kính phóng viên và ánh đèn flash chớp liên tục, nhan sắc “không tuổi” của nữ thần SNSD vẫn tỏa sáng rạng ngời. Làn da căng mịn, ngũ quan xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Nhiều netizen nhận xét rằng Yoona dường như chẳng hề già đi dù đã ra mắt 18 năm, đã bước sang tuổi 35 mà vẫn đẹp như thời 20.

Yoona lên đồ đơn giản nhưng rất phong cách và cuốn hút

Nhan sắc “không tuổi” của nữ thần SNSD tỏa sáng rạng ngời chấp "rừng" ống kính máy ảnh, đèn flash chớp tắt

Cận cảnh làn da hoàn hảo, ngũ quan xinh đẹp bao người ao ước

Im Yoona sinh ngày 30/5/1990, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD – nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong lịch sử Kpop. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny (2008), The K2 (2016), Exit (2019) và King the Land (2023).

Năm 2024, Yoona tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa – tác phẩm cổ trang lãng mạn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp. Bộ phim nhanh chóng gây “sốt” khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, bối cảnh hoành tráng cùng diễn xuất tinh tế của Yoona. Nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá đây là vai diễn đột phá, giúp cô thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành trong nghề.

Theo lịch trình, Yoona sẽ có fan meeting Bon Appétit, Your Majesty tại TP.HCM vào ngày 18/10. Sự kiện này đánh dấu lần trở lại Việt Nam của Yoona sau 6 năm, khiến cộng đồng fan Việt vô cùng háo hức chờ đợi khoảnh khắc được gặp gỡ “nữ thần quốc dân” bằng xương bằng thịt.