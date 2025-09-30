Lee Chae Min vừa tạo được bước tiến lớn trong sự nghiệp với vai nam chính hoàng đế Lee Heon trong Ngự Trù Của Bạo Chúa, đóng cặp với Yoona (SNSD). Theo tờ Sports Seoul, nhờ sự khuynh đảo màn ảnh, chiếm giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu, lập thế thống trị tại 42 quốc gia của Ngự Trù Của Bạo Chúa, Lee Chae Min lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất. Thậm chí, một nguồn tin còn hé lộ đã có tới 30 kịch bản truyền hình lẫn điện ảnh được gửi đến để nam diễn viên lựa chọn. Có thể nói, độ hot của tác phẩm cổ trang này đã giúp Lee Chae Min đổi đời sau 1 đêm.

Giữa lúc tên tuổi đang thăng hoa như diều gặp gió, những tưởng Lee Chae Min sẽ giữ kín chuyện tình cảm để thu hút thêm lượng fan girl đông đảo. Tuy nhiên, nam diễn viên lại gây bất ngờ khi vừa ngầm khẳng định mối quan hệ tình cảm gắn bó mặn nồng với người đẹp Ryu Da In. Hôm qua (29/9) là sinh nhật của Ryu Da In. Cô và Lee Chae Min đã để lộ bằng chứng "lovestagram" rõ mồn một trên MXH. Theo đó, Ryu Da In đã đăng ảnh chụp cùng bánh kem. Đáng chú ý, chiếc bánh kem của Ryu Da In đến từ cùng 1 nhãn hiệu, sử dụng cùng 1 loại nến với chiếc bánh được Lee Chae Min khoe trong sinh nhật của anh vào ngày 15/9. Ngoài ra, gần đây, cặp sao còn để lộ việc đeo nhẫn đôi ở ngón trỏ.

Ryu Da In và Lee Chae Min đón sinh nhật tháng 9 của họ với chiếc bánh kem đến từ cùng 1 nhãn hiệu, sử dụng cùng 1 mẫu nến

Cặp sao đeo nhẫn đôi ở ngón trỏ như cách khẳng định tình cảm vẫn mặn nồng, gắn bó

Do đó, cư dân mạng cho rằng cặp sao đang muốn mượn dịp sinh nhật trong cùng 1 tháng của mình để thể hiện tình cảm, khẳng định họ vẫn còn hẹn hò với nhau. Như vậy, với việc Lee Chae Min là "hoa đã có chậu", con thuyền tình ái giữa nam diễn viên và Yoona được netizen ra sức "đẩy" thời gian qua đã chính thật lật tan tành.

Dù rất yêu thích cặp đôi Ngự Trù Của Bạo Chúa, nhưng netizen cũng đành dừng việc "ra khơi", ship cặp đôi Lee Chae Min - Yoona bởi nam chính cực hot đã có người yêu ngoài đời

Theo KoreaBoo, Ryu Da In - bạn gái của Lee Chae Min - sinh cùng tháng, cùng năm với anh. Cả 2 được cho là nảy sinh tình cảm sau khi tham gia bộ phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc. Đến tháng 3/2024, cặp đôi bị "team qua đường" tóm gọn khoảnh khắc nắm tay nhau dạo phố. Lee Chae Min còn từng gửi xe cafe ủng hộ dự án mới Trò Chơi Kim Tự Tháp của Ryu Da In. Nam diễn viên cũng không ngại "bão tim" các bài đăng hay để lại bình luận cổ vũ bạn gái trên MXH.

Ryu Da In và Lee Chae Min bị bắt gặp hẹn hò trên phố vào tháng 3/2024

Ryu Da In và Lee Chae Min "phim giả tình thật" sau khi cùng quay tác phẩm Khóa Học Yêu Cấp Tốc

Lee Chae Min sinh năm 2000, là diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Anh vào showbiz đóng phim từ năm 2021. Tên tuổi Lee Chae Min gắn với các bộ phim High Class, Daily Scandal, Hairaki... Trước đây, Lee Chae Min từng là "gà đẻ trứng vàng" của công ty Kim Soo Hyun - Gold Medalist. Tuy nhiên, tháng 8 vừa qua, anh đã hết hạn hợp đồng quản lý và quyết định không gia hạn.

Trước khi rẽ hướng sang vai trò diễn viên, Lee Chae Min từng là một vận động viên bóng rổ nhờ sở hữu chiều cao nổi bật lên tới 1m9. Không chỉ có gương mặt điển trai, nam diễn viên 2K còn sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi lần mỹ nam này xuất hiện ở phòng gym hay mặc áo lộ tay, dân tình lại được dịp “xỉu up xỉu down” trước độ nam tính và rắn chắc khó cưỡng của anh.

Lee Chae Min cao 1m9, từng là vận động viên bóng rổ trước khi chuyển hướng vào showbiz đi đóng phim. Anh sở hữu nét đẹp như tượng tạc khiến dân tình “xỉu up xỉu down”

