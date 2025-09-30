Trong làng giải trí Việt, chuyện fan ghép đôi nghệ sĩ đã trở thành "đặc sản" thú vị. Thời gian gần đây, cái tên được netizen nhắc đến nhiều nhất chính là Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu – một sự kết hợp tưởng chừng chẳng liên quan nhưng lại khiến khán giả không ngừng thích thú.

Một bên là "tiểu thư nghìn tỷ" nổi tiếng với xuất thân giàu có, sự nghiệp phim ảnh và cá tính mạnh mẽ. Một bên là ca sĩ Việt kiều Đức hát cực hay, đang ở giai đoạn thăng hoa với EP Kho Báu và liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát sắp diễn ra. Đặt cạnh nhau, hai cái tên này bỗng nhiên trở thành "cặp đôi trong mơ" của không ít fan.

"Gia đình Haha" – nơi khán giả bắt đầu "chèo thuyền"

Điểm khởi đầu của làn sóng ship chính là show thực tế Gia đình Haha. Trong chương trình, cả hai không ít lần tạo ra những khoảnh khắc tương tác đáng yêu: khi thì vô tư trêu chọc, khi thì cùng nhau tham gia thử thách với tinh thần đồng đội, khi lại ngẫu hứng tung hứng khiến cả ê-kíp lẫn khán giả cười nghiêng ngả.

Sự thoải mái và tự nhiên ấy khiến netizen ngay lập tức "soi" ra chemistry. Họ không cần gượng ép tạo tình huống, chỉ cần đứng cạnh nhau, trò chuyện vu vơ cũng đủ để mang lại cảm giác dễ chịu, gần gũi. Chính vì thế, các đoạn clip về Ngọc Thanh Tâm – Trọng Hiếu trong Gia đình Haha liên tục viral trên TikTok và Facebook, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Vì sao netizen "ship" mạnh đến vậy?

Khác với những cặp đôi từng bị đồn hẹn hò, "con thuyền" Ngọc Thanh Tâm – Trọng Hiếu được fan chèo vì… quá đẹp đôi. Một nàng tiểu thư khí chất, một chàng nghệ sĩ phóng khoáng, khi ghép chung khung hình lập tức tạo nên sự cân bằng thú vị.

Bên cạnh đó, cả hai đều sở hữu nguồn năng lượng tích cực: Ngọc Thanh Tâm dễ thương, hóm hỉnh hơn khi tham gia gameshow; Trọng Hiếu thì hoạt ngôn, hài hước, khác hẳn hình ảnh ca sĩ trầm lặng trên sân khấu. Sự kết hợp ấy khiến nhiều khán giả cảm thấy thoải mái khi theo dõi, thậm chí còn so sánh rằng họ giống một đôi bạn đồng hành lý tưởng trong showbiz.

Trên mạng xã hội, những bình luận vui nhộn liên tục xuất hiện: "Đẹp đôi thế này, không ship thì hơi phí; Chỉ cần xem họ tung hứng thôi cũng đủ vui rồi, còn chuyện tình cảm thì khỏi cần; Một nàng duyên dáng, một chàng dí dỏm – netizen mê mẩn cũng đúng thôi"

Vô tư trước sự "chèo thuyền" của khán giả

Dù được fan "ship" rần rần, cả Ngọc Thanh Tâm lẫn Trọng Hiếu đều giữ thái độ vô tư. Nữ diễn viên từng thẳng thắn chia sẻ rằng đôi khi thấy "không thoải mái" khi bị soi chuyện đời tư, nhưng cô cũng không phủ nhận hay né tránh, thậm chí còn thoải mái đùa vui với khán giả. Trong khi đó, Trọng Hiếu chọn cách tập trung vào âm nhạc – chuẩn bị cho liveshow 10 năm và mang EP Kho Báu đến gần hơn với công chúng.

Chính cách ứng xử tự nhiên ấy lại càng khiến khán giả thích thú. Bởi rõ ràng, không cần hẹn hò hay úp mở, chỉ cần họ thoải mái đứng chung một khung hình, nở nụ cười rạng rỡ, thế là đủ để tạo nên niềm vui cho người hâm mộ.

Có thể nói, Ngọc Thanh Tâm và Trọng Hiếu là ví dụ điển hình cho việc fan "ship" chỉ vì sự ăn ý và năng lượng tích cực. Họ không cần đánh bóng bằng scandal hay chiêu trò, mà vẫn chiếm được tình cảm nhờ sự tự nhiên, vui vẻ.

Và thế là, "con thuyền" Ngọc Thanh Tâm – Trọng Hiếu vẫn ngày ngày được cư dân mạng "chèo" hăng say.

Không ai biết rồi đây sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc hiện tại, họ đã mang lại cho showbiz Việt một câu chuyện vừa vui vẻ, vừa đáng yêu, khiến khán giả không ngừng mỉm cười.