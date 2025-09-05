Tóc Tiên lên tiếng tranh cãi "cướp spotlight" Ngọc Thanh Tâm, làm lố ở Gia Đình Haha

Trong tập mới nhất của Gia Đình Haha ghi hình tại Đắk Lắk, Tóc Tiên bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Xuất hiện với vai trò khách mời, nữ ca sĩ mang đến năng lượng tràn đầy nhưng lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì cách biểu đạt cảm xúc.

Theo nhiều khán giả, Tóc Tiên thường xuyên tỏ ra quá phấn khích trước những trải nghiệm được giới thiệu trong chương trình, liên tục hét lớn và "wow" trước nhiều tình huống. Chẳng hạn khi chủ nhà nói đến món chuối chiên - một món ăn quen thuộc - nữ ca sĩ vẫn không giấu nổi sự hào hứng và hú lên, khiến Rhymastic cũng phải lên tiếng thắc mắc: "Cái đấy có gì đâu sao chị hú hét kinh vậy trời?". Và dường như dàn cast cũng quen với việc Tóc Tiên hay hét lên như vậy.

Tóc Tiên hú hét khi nghe nhắc đến chuối chiên khiến dàn cast cũng phải thắc mắc

Cư dân mạng còn cắt ra một đoạn khác của Tóc Tiên trong chương trình. Tình huống lúc đó là chủ nhà ở chặng này nói về việc thu hoạch bơ tại vườn. Lúc này, giọng ca Ngày Mai vỗ tay liên tục và nói với tông giọng cao: "Mình có salad bơ, salad bơ".

Đoạn clip được netizen chia sẻ và bày tỏ sự khó hiểu trước biểu đạt cảm xúc bị cho là thái quá của Tóc Tiên. Nhiều người còn chỉ ra cách nữ ca sĩ dùng tông giọng cao và liên tục cảm thán với nhiều điều ở Tây Nguyên khiến người xem thấy khó chịu. Bên cạnh đó, nhiều khán giả bày tỏ phần lên sóng của Tóc Tiên ở tập mới quá nhiều, được ekip tập trung lia máy liên tục đến nỗi nữ trong dàn cast là Ngọc Thanh Tâm trở nên bị lu mờ.

Tóc Tiên liên tục thể hiện sự bất ngờ khi được giới thiệu một điều gì đó ở Tây Nguyên

Tuy nhiên, vẫn có luồng ý kiến đứng ra bênh vực. Nhiều người cho rằng việc Tóc Tiên làm việc ở thành phố lâu năm khiến cô trở nên ngạc nhiên trước những điều vốn gần gũi với người dân quê là điều dễ hiểu. Không ít bình luận thẳng thắn nhận xét tập nào khách mời cũng bị soi, nhưng với Tóc Tiên thì mức độ tranh cãi ngày càng lớn.

Về nghi vấn chiếm spotlight của Ngọc Thanh Tâm, khán giả vẫn chia phe. Một bên cho rằng sự xuất hiện quá nổi bật của Tóc Tiên khiến spotlight dồn về phía nữ ca sĩ, vô tình lấn át nhân vật chính. Trong khi đó, nhiều người lại nhận định điều này xuất phát từ cách cảm nhận cá nhân của người xem, bởi mỗi nghệ sĩ đều có sức hút và màu sắc riêng.

Bình luận trái chiều của khán giả về phần thể hiện của Tóc Tiên trong Gia Đình Haha

Sau khi trở thành tâm điểm tranh cãi ở tập ghi hình tại Đắk Lắk của Gia Đình Haha, Tóc Tiên đã có động thái lên tiếng trong nhóm fan. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân vốn tính cách sôi nổi, thường dễ phấn khích trước những điều thú vị nên đôi khi biểu cảm có phần "hyper" (tăng động). Cô cho biết giọng nữ cao của mình cũng dễ gây cảm giác hơi chói tai khi hét lên.

Giọng ca Ngày Mai cũng tâm sự bản năng leader (thủ lĩnh) của mình khá mạnh, từ bé đã quen với việc làm lớp trưởng, nên đôi khi khiến người khác lầm tưởng cô hiếu chiến, hiếu thắng. Tóc Tiên nhấn mạnh cô không hề có ý chiếm spotlight hay làm lu mờ đồng đội, mọi phản ứng chỉ xuất phát từ sự hào hứng tự nhiên. Tuy nhiên, Tóc Tiên khẳng định: "Mình hoàn toàn không có ý chèn ép hay áp đặt ai. Chỉ là đôi lúc năng lượng của mình lấn át khá mạnh những người xung quanh".

Tóc Tiên lên tiếng về những tranh cãi ở Gia Đình Haha