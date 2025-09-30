Tình trạng Đại Nghĩa sau tai nạn sân khấu

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở Hồn ai nấy giữ tối 28/9. Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải dừng giữa chừng. Theo ông Trầm Thanh Thảo - đại diện Sân khấu kịch Idecaf, hiện tình trạng sức khỏe Đại Nghĩa đã tạm ổn. Ông Thảo cho biết dù nam nghệ sĩ còn đau sau tai nạn nhưng vẫn bày tỏ mong muốn sớm trở lại sân khấu.

"Trước mắt, lịch diễn của vở Hồn ai nấy giữ cũng như các vở khác có sự góp mặt của Đại Nghĩa tại Idecaf vẫn được duy trì, nhằm phục vụ khán giả. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho nghệ sĩ, những cảnh đòi hỏi vận động mạnh sẽ được điều chỉnh phù hợp. Đại Nghĩa có cách thể hiện nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn giá trị nghệ thuật và tinh thần của vở diễn", ông Trầm Thanh Thảo chia sẻ với Tiền Phong.

Đại Nghĩa phải nghỉ ngơi vài ngày sau chấn thương ngày 28/9.

Suất diễn đầu tiên của Đại Nghĩa sau chấn thương là Tấm Cám đại chiến vào 19h30 ngày 2/10. Sau đó, anh tiếp tục diễn vở Hồn ai nấy giữ vào ngày 3/10. Ngày 4 và 5/10, nam nghệ sĩ có 3 suất diễn vở Hậu duệ Thần Mặt trời .

Khán giả liên tục gửi lời thăm hỏi đến Đại Nghĩa và mong anh sớm trở lại sân khấu: "Nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ nha anh!", "Chúc anh sớm bình phục và trở lại sân khấu. Có lẽ đây là lúc anh nên nghỉ ngơi để thoải mái đầu óc sau những biến cố đã xảy ra, cứ vùi đầu vào công việc như vậy không tốt đâu"...

Trước đó, Đại Nghĩa cũng cho biết bản thân đã ổn và gửi lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã quan tâm, thăm hỏi khi anh gặp chấn thương. Anh cũng xin lỗi vì đã bỏ dở một buổi tối cuối tuần của khán giả.

Nam nghệ sĩ trở lại sân khấu vào ngày 2/10 với vở kịch Tấm Cám đại chiến.

Trong thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trước khi trở lại sân khấu, nam nghệ sĩ có những chia sẻ hướng về đồng bào bão lũ. "Tôi cầu nguyện cho bà con nơi bão lũ được bình an. Chờ bão qua, tôi sẽ ra với bà con mình một chuyến", Đại Nghĩa chia sẻ.

Diễn viên Đại Nghĩa nổi tiếng ở mảng truyền hình lẫn sân khấu kịch miền Nam. Anh vào nghề từ thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Anh được khán giả yêu thích thông qua nhiều phim ăn khách như Gia đình phép thuật , Cô dâu đại chiến , Pháp sư mù .

Tại Sân khấu kịch Idecaf, anh là một trong những gương mặt bán vé chủ lực của sân khấu, ghi dấu với loạt vở Ngày xửa ngày xưa , Tấm Cám đại chiến... Ngoài diễn xuất, anh còn làm MC cho nhiều chương trình game show để lại ấn tượng như Gương mặt thân quen , Ơn giời cậu đây rồi , Giọng ải giọng ai. ..