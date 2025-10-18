Trong showbiz Việt, Thanh Hà là một trong những giọng ca hiếm hoi vừa mang nét đẹp lai quyến rũ, vừa sở hữu chất giọng khàn đặc trưng đầy cảm xúc. Với hơn 30 năm ca hát, nữ danh ca vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng khán giả yêu nhạc - từ những bản tình ca sâu lắng cho đến phong thái sang trọng, đằm thắm mỗi khi xuất hiện. Nhưng phía sau ánh đèn rực rỡ, Thanh Hà từng mang trong lòng một nỗi đau rất lớn - 20 năm không nhìn mặt mẹ ruột.

Sinh năm 1969 tại Đà Nẵng, Thanh Hà là con lai có mẹ là người Việt, bố người Mỹ. Cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và sau khi sang nước ngoài định cư, Thanh Hà bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca ăn khách nhất ở sân khấu hải ngoại.

Chất giọng khàn đặc trưng, giàu cảm xúc cùng cách hát phóng khoáng, tự do khiến khán giả nhớ mãi qua những ca khúc như Sợ yêu, Trả lại em nụ cười, Mãi mãi bên em...

Thanh Hà nổi tiếng với chất giọng khàn tự nhiên, nhiều cảm xúc

Ít ai biết rằng đằng sau nụ cười tươi tắn và sự nghiệp rực rỡ, Thanh Hà từng sống với vết thương lòng rất sâu. Trong chương trình Sau Ánh Hào Quang, nữ danh ca tiết lộ cuộc đời chị là một vòng tròn chưa bao giờ khép lại, vì trong lòng luôn tồn tại những khoảng trống về thân thế, lai lịch của chính mình. Ngay từ nhỏ, nữ danh ca đã sống trong nỗi khắc khoải không nguôi với câu hỏi: "Cha mẹ mình là người như thế nào? Mình sinh ra vào giờ giấc, ngày tháng nào?".

Khi mới 2 tháng rưỡi tuổi, Thanh Hà đã rời vòng tay cha mẹ ruột và được một người dì mang đi nuôi dưỡng, cô gọi là "má Lan". Từ đó, cô lớn lên trong tình thương của "dì ruột" mà không hề biết mối quan hệ thật sự giữa hai người. Đến năm 17 tuổi, trước khi sang Mỹ định cư, Thanh Hà mới được người thân tiết lộ rằng cô có người mẹ đẻ, đó là người phụ nữ mà bấy lâu nay cô gọi là "dì Mười".

Nữ ca sĩ kể lại, khoảnh khắc biết được sự thật khiến cô bàng hoàng đến mức "như bị trời đánh". Mọi ký ức về tuổi thơ, về người dì thân thiết bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một khoảnh khắc. Từ giây phút ấy, Thanh Hà và dì Mười – cũng chính là mẹ ruột của cô – không còn gặp gỡ hay liên lạc. Sự im lặng kéo dài suốt nhiều thập kỷ, để lại trong lòng nữ danh ca một khoảng trống chưa bao giờ được lấp đầy.

Thanh Hà từng không biết cha mẹ của mình là ai

Dù đã nhiều lần trở về Việt Nam, Thanh Hà chỉ gặp lại mẹ ruột đúng một lần duy nhất. Nữ ca sĩ thừa nhận, trong lòng vẫn còn đó nỗi giận và khúc mắc chưa thể nguôi, bởi đến nay cô vẫn không hiểu lý do vì sao mẹ lại từ bỏ mình khi còn bé. Thậm chí, ngay cả ngày giờ sinh của cô, mẹ ruột cũng không nhớ nổi. Thanh Hà kể lại trong nước mắt: "Một lần gặp bà, tôi hỏi vì sao má bỏ con? Bà chỉ trả lời má có nỗi khổ. Bây giờ con đủ lông đủ cánh, muốn nói má sao chả được".

Thanh Hà đã từng oán trách mẹ, thế nên khi tương phùng tại chương trình, cảm xúc của nữ ca sĩ ban đầu là sợ hãi và trốn tránh. Khi MC Trấn Thành bất ngờ tiết lộ danh tính người mẹ ruột mà Thanh Hà từng không biết tên - bà Nguyễn Thị Mười, và cho biết bà đang có mặt ngay tại trường quay, bầu không khí trong chương trình lập tức lắng xuống. Nghe đến đây, Thanh Hà bật khóc nức nở trong hoảng loạn, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt thoáng hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng. Cô thừa nhận mình không đủ can đảm để đối diện với người phụ nữ đã sinh thành nhưng bị cô nhầm tưởng là dì ruột suốt gần nửa thế kỷ qua.

Thanh Hằng hoảng loạn, trốn tránh khi biết sắp gặp lại mẹ đẻ - người mà mình kêu bằng "dì Mười"

Tại chương trình, nữ ca sĩ sốc, khóc ngất và gục trên ngay trên sóng truyền hình vì cuộc trùng phùng hy hữu này. Đối diện với mẹ ruột, Thanh Hà cho biết: "Cám ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người dì mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà".

Sau chương trình. Thanh Hà tâm sự rằng cô đồng ý đối diện với mẹ ruột vì tin rằng cuộc gặp này sẽ giúp cô gấp lại những trang u tối về vết thương bị bỏ rơi. Nhưng thật buồn vì kết quả lại không như mong đợi, thậm chí còn thấy tệ hơn vì giữa cô và mẹ ruột dường như chẳng có chút cảm xúc nào.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh của Thanh Hà và mẹ đẻ sau hơn 20 năm

Trong cuộc sống riêng, sau nhiều đổ vỡ, vào tháng 2/2022, Thanh Hà và Phương Uyên công khai nên duyên. Đến 7 tháng sau đó thì cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại Mỹ, khách mời là một vài sao Việt thân thiết cùng bạn bè. Từ khi trở thành một đôi, Thanh Hà và Phương Uyên gắn bó với nhau từ công việc đến cuộc sống. Thanh Hà trở thành "nàng thơ" trong các sáng tác của Phương Uyên.

Nói về việc thay đổi sau khi yêu Phương Uyên, Thanh Hà chia sẻ: "Tôi đã giảm 13 kg trở lại hình thể của 20 năm trước. Bây giờ tôi có thể dùng lại quần áo của thời kỳ này, mặc dù một số bộ đã lỗi mốt nhưng nó đem lại cho tôi cảm xúc hứng khởi chưa từng có. Tôi từng cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại phong độ như trước đây. Bốn năm trước, tôi trầm cảm nặng, cộng vào đó bác sĩ phát hiện trong cơ thể tôi có một khối u, quá nhiều điều làm cho tôi không còn muốn yêu bản thân. Hậu quả là tôi mỗi ngày tăng cân, khán giả không biết lý do, nhiều người phản ứng, dùng từ ngữ miệt thị khiến tôi rất đau. Tôi cũng cố gắng giảm cân, tập thể thao, ăn kiêng nhưng không hiệu quả. Cho đến khi gặp Phương Uyên".