Trấn Thành - Hari Won lén lút

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hậu trường tại chương trình A.I là AI?, ghi lại khoảnh khắc "lén lút" nhưng cực đáng yêu giữa Trấn Thành và Hari Won khi cả hai không đứng trước ống kính. Dù đã bên nhau gần 1 thập kỷ, cặp đôi quyền lực Vbiz vẫn khiến netizen "lụi tim" bởi loạt hành động tình tứ như thời mới yêu.

Trong đoạn clip hậu trường, khi chương trình tạm nghỉ ghi hình, Trấn Thành và Hari Won thoải mái thể hiện tình cảm giữa sân khấu khi không có quá nhiều người xung quanh chú ý. Nam MC ôm chặt vợ, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, trong khi Hari Won mỉm cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai chồng. Cả hai còn có khoảnh khắc khoá môi đầy lãng mạn, khiến không ít người ngỡ rằng đây là một cảnh phim tình cảm chứ không phải hậu trường gameshow. Nhiều nghệ sĩ có mặt tại trường quay cũng không giấu được sự ngại ngùng xen lẫn thích thú trước màn "phát cẩu lương" quá ngọt ngào này. Có thời điểm khi vừa thấy đồng nghiệp xuất hiện, Trấn Thành liền buông bà xã, bật lại chế độ "vào việc".

Là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả hai nên duyên sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh Viện Ma. Sau 11 tháng hẹn hò, cuối năm 2016, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới sang trọng. Tới thời điểm hiện tại, Trấn Thành và Hari Won vẫn luôn ngọt ngào và không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người.

Sau 9 năm về chung một nhà, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng lên tiếng khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu Hari Won. Nam MC cho hay: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ giống vợ chồng đã ở với nhau 7 năm, bởi ai nhìn vào cứ tưởng như mới hẹn hò. Ngày nào chúng tôi cũng như vậy, mỗi ngày đều là tình yêu".

Cách đây không lâu, nhân dịp kỷ niệm 8 năm bên nhau, Trấn Thành gọi Hari Won là "cục vàng của tôi" và bày tỏ: "Nói gì đây? Cảm ơn em đến giờ phút này vẫn bắt anh phải nộp 2 tiếng nói chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Cảm ơn vì đã không từ chối và xài triệt để bất cứ món quà đắt tiền nào anh tặng. Cảm ơn vì đã cùng anh thưởng thức mọi món ăn ngon trên đời mà không than 'sợ mập'. Cảm ơn vì gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn biết cách nhõng nhẽo làm tui xiêu lòng. Cảm ơn vì đã bắt anh phải cười thật tươi mỗi ngày cùng em".

Điều đáng nói, dù đã là vợ chồng lâu năm, Trấn Thành và Hari Won vẫn giữ được sự ngọt ngào y như thuở mới yêu. Cả hai nhiều lần bị "tóm dính" những khoảnh khắc cực tình khi đi du lịch, ăn uống đời thường hay cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nếu không biết trước, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy chứ không phải vợ chồng đã nhiều năm chung sống.

Từ những chuyến đi sang chảnh cho đến những buổi ăn đơn giản ngoài quán, Trấn Thành - Hari Won luôn dành cho nhau sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Nam MC thường xuyên trao nụ hôn cho vợ chốn đông người, ngược lại, Hari Won cũng nhiều lần thể hiện sự nhõng nhẽo trước mặt chồng nhưng vô cùng quan tâm và đồng hành cùng Trấn Thành ở nhiều giai đoạn thăng trầm trong công việc.

