Hành động được hàng vạn khán giả hưởng ứng của Trấn Thành tại Mỹ Đình

Tối 11/10, concert Em xinh say hi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với hàng vạn khán giả. Giữa thời điểm nhiều tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, ban tổ chức vẫn quyết tâm mang chương trình đến với khán giả Thủ đô, với mong muốn dùng âm nhạc để kết nối cộng đồng và chia sẻ yêu thương.

Trong tháng 10, các nghệ sĩ và ê-kíp cũng muốn tôn vinh phụ nữ, hướng đến ngày 20/10, lan tỏa thông điệp và truyền cảm hứng qua âm nhạc.

"Concert Em xinh say hi được tổ chức vào một thời điểm rất đặc biệt, ngay lúc này đây Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành miền Bắc thân yêu của chúng ta vẫn còn đang vất vả chống lũ. Nhưng chính trong những ngày mưa lũ khó khăn vừa qua, BTC cùng với các Em xinh vẫn quyết tâm mang concert đến với khán giả Thủ đô, vì chúng tôi tin rằng Em xinh không chỉ là sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn mang sứ mệnh kết nối cộng đồng và chia sẻ yêu thương", ông Bảo Thái, đại diện nhà sản xuất nói lý do.

Trước khi chương trình bắt đầu, MC Trấn Thành cùng ban tổ chức đã dành phút hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau các cơn bão số 10 và 11.

MC Trấn Thành kêu gọi khán giả cùng chia sẻ, hướng về đồng bào miền Bắc, miền Trung

Nam MC kêu gọi khán giả cùng chia sẻ: “Những ngày qua, bà con các tỉnh phía Bắc đã phải chống chọi với thiên tai, lũ lụt. Ban tổ chức và các nghệ sĩ đã phối hợp cùng lực lượng Công an nhân dân quyên góp được một tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão. Mong rằng hôm nay, chúng ta cùng nhau lan tỏa thêm yêu thương và sự đồng lòng".

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Cứu trợ Trung ương để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, em xinh Bảo Anh cũng trích toàn bộ cát-xê của mình trong đêm nhạc để ủng hộ các hộ dân vùng bão lũ.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Phụ nữ Công an nhân dân và concert Em xinh say hi, Cục Công tác chính trị, Ban Phụ nữ Công an nhân dân và DatVietVAC đã tổ chức buổi giao lưu thân mật, qua đó DatVietVAC cùng các nghệ sĩ thuộc "vũ trụ say hi" trao tặng thêm một tỷ đồng để đồng hành cùng Hội Phụ nữ Bộ Công an. Khoản hỗ trợ được sử dụng cho các hoạt động giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão trong thời gian tới.