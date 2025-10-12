Đã gần 1 tháng trôi qua nhưng cái chết của nam diễn viên Vu Mông Lung vẫn gây xôn xao dư luận. 1 số người nổi tiếng được cho là có liên quan đến cái chết của nam diễn viên, phải nhận về sự chỉ trích, tẩy chay nặng nề, được xem như là "sự trừng phạt" từ công chúng. Trong số đó nổi bật nhất là nam ca sĩ, diễn viên sinh năm 1992 Phạm Thế Kỹ.

Sự nghiệp của Phạm Thế Kỹ nhanh chóng bị ảnh hưởng nặng nề. Sự kiện tại Thành Đô dự kiến diễn ra vào ngày 18/10 của ngôi sao này chỉ bán được 15 vé, sau đó được xác nhận là "ít hơn 50 vé". Cuối cùng sự kiện này đã bị hủy bỏ. Phía quản lý của Phạm Thế Kỹ cho biết nguyên nhân là "nghệ sĩ gặp vấn đề sức khỏe". Tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng show bị hủy vì ế vé, khán giả đã quay lưng lại với Phạm Thế Kỹ.

Phạm Thế Kỹ chỉ bán được ít hơn 50 vé, cuối cùng phải hủy sự kiện

Sự nghiệp điện ảnh mới chớm nở của ngôi sao sinh năm 1992 này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự xuất hiện của anh trong bộ phim với Triệu Lộ Tư bị phản đối dữ dội. Nhà sản xuất đã xóa gương mặt Phạm Thế Kỹ trong các poster quảng bá phim.

Sự việc bắt đầu từ lúc mạng xã hội lan truyền đoạn ghi âm có tiếng nói "Mau nôn ra, Hồ Hải Dương, đánh ngất rồi đào lên!" được cho là giọng của Phạm Thế Kỹ, có liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung. Trong buổi diễn chỉ 2 ngày sau khi Vu Mông Lung qua đời, Phạm Thế Kỹ có hành động "xoa bụng" được cho là ám chỉ đến đoạn ghi âm. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ mang tính suy đoán chưa được xác thực.

Phạm Thế Kỹ được cho là có liên quan đến...

... cái chết của Vu Mông Lung

Vụ việc "nam thần cổ trang" Vu Mông Lung qua đời ở ngày 11/9 là sự kiện gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Cơ quan chức năng đưa ra kết luận nam diễn viên tử vong vì tai nạn ngã lầu do uống rượu say chỉ trong 12 tiếng điều tra mà không công bố toàn bộ CCTV hiện trường, báo cáo điều tra, kết quả khám nghiện tử thi, lời khai nhân chứng. Do đó, xoay quanh sự ra đi của Vu Mông Lung vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể lý giải, khiến chẳng ai có thể tin nam diễn viên này qua đời vì tai nạn ngã lầu đầy thương tâm.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc Vu Mông Lung rơi lâu tử vong còn đang lan truyền 1 thông tin đáng sợ rằn mỹ nam này không phải nhảy lầu tự vẫn mà là bị sát hại. Theo nhiều blogger, 1 ông lớn trong giới đã cố gắng dùng luật ngầm để buộc Vu Mông Lung phục vụ tình dục cho hắn trong nhiều năm qua, nhưng bị nam diễn viên từ chối. Cay cú nên hắn ta đã mua chuộc 5-6 người giúp mình chuốc thuốc, chuộc rượu để cưỡng hiếp Vu Mông Lung. Sau khi tỉnh dậy vào rạng sáng 11/9, Vu Mông Lung phản kháng và đòi báo cảnh sát nên họ đã tàn nhẫn tay đấy nam diễn viên xuống lầu. Bằng tiền bạc, mối quan hệ và quyền lực của mình, các "ông lớn" đã phong tỏa tin tức Vu Mông Lung qua đời trong nhiều giờ, tránh được cả việc bị thấm vẫn điều tra. Được biết có 15 nghi phạm bao gồm nghệ sĩ và con quan chức có liên quan đến cái chết của Vu Mông Lung. Tuy nhiên, thông tin này đến nay chưa thể xác thực.