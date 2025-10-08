"Thánh lố" Ngu Thư Hân mất tích không tìm thấy

Theo tờ 163, chủ đề bàn luận hot nhất MXH Weibo ngày 8/10 là về tung tích của Ngu Thư Hân. Cô đã biến mất không dấu vết khỏi showbiz Hoa ngữ khoảng 40 ngày, tức hơn 1 tháng. Thậm chí, nữ diễn viên này còn dừng cập nhật trang cá nhân, khóa vòng tròn bạn bè không để người lạ truy cập vào tài khoản nhắn tin Wechat, không lên tiếng về bất kỳ cáo buộc tiêu cực về đời tư nào. Sự im lặng và kín đáo của Ngu Thư Hân bị đánh giá đáng ngờ, bất thường.

Vài tháng trở lại đây, dù trang cá nhân của Ngu Thư Hân vẫn tồn tại, song đều chỉ chia sẻ lại các bài đăng của studio, không đăng tải bất kỳ thông tin nào về tình hình của người đẹp này kể từ sau khi cô dính tai tiếng. Cuối tháng 9, phía công ty Ngu Thư Hân công bố lịch trình tháng 10 của nữ diễn viên. Tuy nhiên, lịch trình chỉ toàn hoạt động thu âm, lồng tiếng này bị đánh giá mơ hồ, không hề cho thấy dấu hiệu Ngu Thư Hân sẽ lộ diện trước công chúng. Hiện, tất cả dự án phim và hoạt động thương mại của tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đều đã bị hủy bỏ.

Không ai biết tung tích hay tình hình của Ngu Thư Hân sau khi cô dính lùm xùm đời tư nghiêm trọng khiến danh tiếng sụp đổ hoàn toàn

Lần cuối cùng công chúng nhìn thấy Ngu Thư Hân là vào ngày 31/8, khi cô đến Thái Lan ghi hình show truyền hình. Sau đó, nữ diễn viên mất hút. 1 số nguồn tin cho biết Ngu Thư Hân đã trốn ra nước ngoài để tránh cuộc điều tra đại án kinh tế của gia đình, song chưa thể xác minh thực hư. Nếu những cáo buộc lạm dụng chức vụ, biển thủ tài sản công và tham nhũng lên tới 5.300 tỷ đồng của gia đình Ngu Thư Hân là thật, ông nội và cha mẹ cô khó thoát khỏi cảnh tù tội. Trong trường hợp Ngu Thư Hân có tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, không chỉ bị cấm sóng vĩnh viễn, cô còn đứng trước nguy cơ vào tù bóc lịch.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Ngu Thư Hân đang chơi chiêu ở ẩn, giảm tối đa sự hiện diện trên MXH lẫn truyền thông để chờ sóng gió qua đi. Nữ diễn viên chọn biến mất như 1 cách đánh cược rằng chỉ cần im lặng không gây ra động tĩnh nào, theo thời gian, công chúng sẽ dần lãng quên những lùm xùm đời tư và cô có thể trở lại showbiz.

Có nguồn tin cho biết Ngu Thư Hân đã bỏ trốn ra nước ngoài, song cũng có người cho rằng cô đang chiêu trò ở ẩn để chờ sóng gió qua đi và ung dung tái xuất

Ngu Thư Hân rớt đài vào đầu tháng 8. Làn sóng tẩy chay nữ diễn viên này nổ ra sau khi Triệu Lộ Tư tố cáo Ngu Thư Hân giở chiêu trò hạ bệ, còn Trương Hạo Nguyệt cho biết bị Ngu Thư Hân bắt nạt đến trầm cảm. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác.

Trước những cáo buộc này, Ngu Thư Hân quyết giữ im lặng. Sau đó, cô đã bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có rủi ro cao ở Cbiz. Các đối tác lớn như thương hiệu mỹ phẩm Chando, sữa chua YouSuanRu, Honor 300, Joocyee và Coach đã lần lượt hủy hợp đồng đại diện, dừng lịch trình với nữ diễn viên sinh năm 1995.

Các đối tác đều quay lưng với Ngu Thư Hân

Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Ngu Thư Hân trong phần giới thiệu của show Thanh Xuân Có Bạn 2 đã "bay màu" không rõ nguyên nhân. Các nền tảng trực thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã lần lượt gỡ bỏ nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Từ ngày 21/9, trên trang MXH Giải trí CCTV, tên của cô không còn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Tương tự trên tất cả nền tảng của kênh truyền hình CGTN, tên và hình ảnh bìa video về nữ diễn viên bị thay thế, phần bình luận chuyển sang chế độ chọn lọc. Dự án Nhất Niệm Giang Nam của Ngu Thư Hân cũng đã phải dừng quay vì nam chính Vương An Vũ "tháo chạy" khi nghe tin bạn diễn dính bê bối chấn động.

Hình ảnh của người đẹp này đã bị các đài truyền hình ở Trung Quốc "xóa sổ"

Nguồn: Sina, Weibo