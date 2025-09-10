Ngu Thư Hân sang Thái Lan ghi hình giữa ồn ào sự nghiệp

Chuỗi biến cố gần đây khiến lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Ngu Thư Hân sụt hơn 720.000 chỉ trong một tuần, đồng thời nhiều hợp tác thương hiệu phải tạm hoãn. Tưởng rằng nữ diễn viên sẽ tạm thời im lặng, chờ sóng gió qua đi, thậm chí còn có tin đồn cô có thể bị cấm sóng nếu những tranh cãi là sự thật. Nhưng vừa qua Ngu Thư Hân đã bay sang Thái Lan để ghi hình một chương trình truyền hình thực tế.

Cuối tháng 8/2025, Ngu Thư Hân bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt đăng bài viết dài trên trang cá nhân, kể chi tiết quá trình bị đồng nghiệp cô lập và chỉ trích trong năm 2016 khi tham gia chương trình Thanh xuân có bạn. Trương Hạo Nguyệt mô tả loạt hành vi bị cho là "bạo lực mềm": bị bạn cùng lớp cười nhạo, bắt chước giọng nói, khiến cô dần mất tự tin. Sự căng thẳng tinh thần khiến nữ diễn viên này rơi vào trầm cảm, mắc các chứng bệnh liên quan thần kinh và thậm chí đã từng tự tử bằng thuốc.

Trương Hạo Nguyệt là diễn viên phụ, it tiếng tăm trong làng giải trí. (Ảnh: Weibo)

Dù chưa có chứng cứ cụ thể, lời tố đã gây chia rẽ dư luận: một bên ủng hộ Trương Hạo Nguyệt vì dám lên tiếng; một bên bảo vệ Ngu Thư Hân và cho rằng không thể đánh giá khi thiếu bằng chứng rõ ràng.

Ông nội và cha mẹ Ngu Thư Hân luôn ủng hộ cô trong công việc. (Ảnh: Weibo)

Công chúng còn tiếp tục bàn tán về gia đình Ngu Thư Hân đang bị cáo buộc biển thủ 1,5 tỷ Nhân dân tệ từ các doanh nghiệp nhà nước. Ông nội cô là Ngu Tích Nguyên, từng được đồn đoán là giám đốc điều hành cấp cao tại Tập đoàn sắt thép, mang biệt danh "ông trùm thép". Còn ông Ngu Phi Kiệt sở hữu nhiều công ty nhỏ, trúng thầu nhiều hợp đồng được ưu đãi, thậm chí còn nghi vấn cho vay nặng lãi. Do vướng rắc rối luật pháp, nợ hợp đồng hàng chục triệu Nhân dân tệ nên ông Ngu Phi Kiệt từ lâu đã bị tòa áp lệnh hạn chế chi tiêu. Một video năm 2019 ghi lại chuyến đi Ma Cao cùng con gái Ngu Thư Hân, ông đã trả tiền mặt ở cửa hàng xa xỉ bị đào lại. Nếu được chứng minh, hành vi này có thể cấu thành tội chống đối thi hành án - tội danh có khung hình phạt lên đến 7 năm tù.

Trước áp lực dư luận, công ty của Ngu Thư Hân đã gửi thư cảnh cáo, liệt kê 56 tài khoản mạng xã hội bị cho là phát tán thông tin sai lệch và tuyên bố khởi kiện. Tuy nhiên, danh sách này lại không bao gồm Trương Hạo Nguyệt là người tố cáo Ngu Thư Hân, cũng như tài khoản đã phanh phui vụ việc liên quan đến cha nữ diễn viên.

Ngu Thư Hân ghi hình ở Thái Lan. (Ảnh: Weibo)

Chương trình truyền hình thực tế tại Thái Lan để quảng bá cho phim truyền hình sắp ra mắt của Ngu Thư Hân là Song quỹ. Trước đây bộ phim cũng từng ghi hình tại đây. Dự kiến quá trình ghi hình là 5 ngày nhưng nam diễn viên chính Hà Dữ chỉ quay trong 2 ngày. Nhiều người cho rằng anh né tránh xuất hiện bên cạnh Ngu Thư Hân trong thời điểm nhạy cảm. Những vị trí của Hà Dữ trong các buổi ghi hình được đẩy lên cho diễn viên phụ Doãn Hạo Vũ đảm nhiệm.

Sau thành công phim Vĩnh dạ tinh hà (2024), nữ diễn viên có bước thụt lùi với phim Suỵt nhà vua đang ngủ đông (2025). Cô bị đánh giá lạm dụng biểu cảm trẻ con, không có sự tiến bộ diễn xuất. Những đoạn ngắn của phim Song quỹ lại cho thấy nhiều nét biểu cảm đa dạng hơn của Ngu Thư Hân nên cô được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, những ồn ào đời tư của nữ chính đã khiến khán giả lo ngại bộ phim có thể chịu ảnh hưởng, từ việc quảng bá đến mức độ đón nhận khi phát sóng.

Phim "Song quỹ" của Ngu Thư Hân và Hà Dữ bị lùi lịch phát sóng nhiều lần. (Ảnh: Weibo)

Ngu Thư Hân và Vương An Vũ dự kiến có phim hợp tác chung. (Ảnh: Weibo)

Trong khi các tranh cãi còn chưa lắng xuống, Ngu Thư Hân lại vướng vào tin đồn dự án phim truyền hình Nhất niệm Giang Nam đang gặp trục trặc. Nam chính Vương An Vũ đang xem xét rút lui, khiến lịch quay bị thay đổi. Đoàn phim chưa chính thức xác nhận thông tin, nhưng diễn biến này khiến dư luận liên hệ đến ảnh hưởng từ loạt tranh cãi gần đây. Từ một ngôi sao hàng đầu trong thế hệ nghệ sĩ sinh sau năm 1995, Ngu Thư Hân đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp.