Trong thập niên 1950 và 1960, Hollywood rực rỡ với những vẻ đẹp huyền thoại. Trong số đó, Jayne Mansfield nổi lên như một biểu tượng gợi cảm, được mệnh danh là "Marilyn Monroe thứ hai".

Với mái tóc bạch kim, thân hình bốc lửa và nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành một "bom sex" khuynh đảo màn ảnh. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang chói lọi là một cuộc đời đầy bi kịch, mà cái chết bi thảm của cô đã vô tình trở thành chất xúc tác cho một đạo luật giao thông quan trọng, cứu sống vô số người.

Từ nữ hoàng sắc đẹp đến biểu tượng gợi cảm của Hollywood

Jayne Mansfield, tên thật là Vera Jayne Palmer, sinh năm 1933 tại Pennsylvania, Mỹ. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ vẻ đẹp nổi bật và tham vọng trở thành một ngôi sao. Sau khi giành được nhiều giải thưởng sắc đẹp địa phương, Jayne chuyển đến Hollywood vào giữa những năm 1950.

Với mái tóc vàng bạch kim, đôi mắt xanh quyến rũ và đặc biệt là thân hình đồng hồ cát nóng bỏng (với số đo vòng ngực được đồn đại lên tới 40 inch/hơn 100cm), Jayne Mansfield nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cô được các hãng phim xây dựng hình tượng là "đối thủ" của Marilyn Monroe, và nhanh chóng trở thành một "bom sex" hàng đầu. Jayne Mansfield xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Girl Can't Help It (1956), Will Success Spoil Rock Hunter? (1957).

Jayne Mansfield là biểu tượng gợi cảm 1 thời

Cô còn là ngôi sao sáng trên sân khấu Broadway và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với phong cách gây sốc: mặc váy trễ nải, tạo dáng đầy khiêu khích, thậm chí nhiều lần “vô tình” gặp sự cố trang phục trước ống kính.

Dù thường bị đánh giá là đóng khung trong hình ảnh “bình hoa di động”, Jayne Mansfield lại cực kỳ khôn ngoan trong việc tự quảng bá, biết cách tận dụng truyền thông để duy trì độ hot. Cô cũng từng xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng, là một trong những người mẫu gợi cảm hàng đầu của Playboy thời kỳ đầu.

Bức ảnh "check map" của Sophia Loren và Jayne Mansfield đã trở thành huyền thoại

Danh vọng gắn liền với đời tư ồn ào và những cuộc hôn nhân tan vỡ

Mặc dù đạt được danh tiếng nhanh chóng, sự nghiệp của Jayne Mansfield lại không bền vững như Marilyn Monroe. Cô thường xuyên bị "đóng khung" vào các vai diễn gợi cảm, thiếu chiều sâu. Đời tư của Jayne Mansfield cũng ồn ào không kém. Cô trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 5 người con. Mối tình nổi tiếng nhất là với Mickey Hargitay, một vận động viên thể hình người Hungary, người mà cô có ba người con, bao gồm cả nữ diễn viên nổi tiếng Mariska Hargitay.

Tuy nhiên, các cuộc hôn nhân của Jayne đều kết thúc bằng ly hôn, và cô phải đối mặt với nhiều áp lực trong việc nuôi dạy con cái và duy trì hình ảnh của mình trong một ngành công nghiệp đầy khắc nghiệt. Dù có lúc được coi là một biểu tượng thời trang, nhưng cuối những năm 1960, sự nghiệp của Jayne Mansfield dần chững lại, và cô phải chấp nhận các vai diễn nhỏ hơn hoặc xuất hiện tại các câu lạc bộ đêm để kiếm sống.

Sự nghiệp của nữ minh tinh dần chững lại vì ồn ào đời tư

Cái chết bi thảm và di sản pháp lý vô tình

Bi kịch lớn nhất ập đến với Jayne Mansfield vào ngày 29/6/1967. Sau một buổi biểu diễn tại Mississippi, cô đang trên đường đến New Orleans cùng luật sư Sam Brody (bạn trai cô), tài xế Ronnie Harrison, và ba người con nhỏ (trong đó có Mariska Hargitay mới 3 tuổi). Chiếc xe Buick Electra của họ đã đâm thẳng vào phía sau một xe tải đang giảm tốc độ trên đường cao tốc U.S. Route 90.

Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của Jayne Mansfield, Sam Brody và tài xế Harrison ngay lập tức. 3 đứa trẻ may mắn sống sót với những vết thương nhẹ, nhưng trải qua cú sốc tâm lý nặng nề. Đặc biệt, Mariska Hargitay, người sau này trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng, đã mang theo ký ức đau buồn đó suốt đời.

Jayne Mansfield qua đời bi thảm trong vụ tai nạn giao thông

May mắn là các con của cô đều sống sót. Con gái Mariska Hargitay (bên phải) sau đó đã nối nghiệp mẹ trở thành diễn viên Hollywood

Cái chết của Jayne Mansfield đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là vụ tai nạn này đã có một tác động sâu rộng đến luật an toàn giao thông. Hình ảnh về chiếc xe con bị lọt hoàn toàn vào gầm xe tải, khiến những người ngồi phía trước tử vong ngay tại chỗ, đã thúc đẩy các nhà lập pháp hành động.

Năm 1967, sau cái chết của Mansfield, Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã bắt đầu nghiên cứu về việc lắp đặt các thanh chắn an toàn phía sau xe tải. Đến năm 1998, một đạo luật liên bang đã được thông qua, yêu cầu tất cả các xe tải và xe kéo mới ở Mỹ phải được trang bị một thanh chắn ngang phía sau, gọi là "Thanh chắn Mansfield" (hoặc "Mansfield bar"/"DOT bumper"). Thanh chắn này có tác dụng ngăn không cho xe con lọt vào gầm xe tải trong trường hợp va chạm từ phía sau, giảm thiểu thương vong cho người ngồi trong xe con.

Thanh chắn ở xe tải được gọi là Mansfield bar theo tên của nữ diễn viên

Jayne Mansfield được nhớ đến không chỉ như một “Marilyn Monroe thứ 2” – một minh tinh sống ngắn ngủi trong thời kỳ vàng son của Hollywood – mà còn là người vô tình góp phần thay đổi luật pháp, cứu sống vô số sinh mạng sau này. Cuộc đời bà là minh chứng cho ánh hào quang rực rỡ nhưng mong manh của showbiz, nơi những biểu tượng sexy vừa được tôn sùng vừa phải đối mặt với số phận nghiệt ngã.