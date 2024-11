"Quả bom sex" Pamela Anderson tự tin không trang điểm đi sự kiện

Xuất hiện tại Governors Awards 2024 vào tối Chủ Nhật (giờ địa phương) tại Los Angeles, Pamela Anderson trông rạng rỡ trong chiếc váy dài đen rộng thùng thình. Mái tóc vàng đặc trưng của cô được rẽ ngôi giữa và buộc thành đuôi ngựa thấp, với những lọn tóc buông xõa ôm lấy khuôn mặt. Ngôi sao đình đám phim "Baywatch" một thời giờ đây đã bước sang tuổi 57 và mặc dù lựa chọn trang phục giản dị nhưng trông vẫn vô cùng toả sáng và đầy sức hút.

Điều đặc biệt, Pamela Anderson vẫn giữ thói quen không trang điểm và để lộ khuôn mặt đầy tàn nhang. Tuy nhiên, ngôi sao 57 tuổi không hề tỏ ra kém tự tin bên cạnh những người nổi tiếng trang điểm lộng lẫy khác.

Pamela Anderson đến dự lễ trao giải Governors Awards lần thứ 15 vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2024, tại The Ray Dolby Ballroom ở Los Angeles. (Ảnh: Jordan Strauss/Invision/AP)

Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, dự án mới nhất Pamela tham gia là bộ phim truyền hình của Gia Coppola có tựa The Last Showgirl. Trong The Last Showgirl, Anderson vào vai một nghệ sĩ biểu diễn kỳ cựu phải sắp xếp lại tương lai khi chương trình của cô đột ngột kết thúc sau 30 năm. Bộ phim dự kiến phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2025 và tuần trước, đoạn giới thiệu đầu tiên đã thu hút người hâm mộ và tạo nên tiếng vang lớn. Phim này cũng có sự tham gia của các diễn viên được yêu thích khác như Jamie Lee Curtis, Brenda Song, Kiernan Shipka...

Với vai diễn trong The Last Showgirl, Pamela Anderson đã làm dấy lên suy đoán rằng cô sẽ được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim này. Nhà phê bình Pete Hammond của Deadline nhận xét về vai diễn của cô trong The Last Showgirl: "Pamela Anderson thật đáng chú ý trong vai diễn này, phù hợp với sự lạc quan tự nhiên của cô ấy nhưng cũng cho cô ấy cơ hội thể hiện cảm xúc của mình một cách trần trụi. Cô ấy sẽ khiến trái tim bạn tan nát".

"Tôi luôn nghĩ rằng cô ấy là một nữ diễn viên bị đánh giá thấp, đặc biệt là dựa trên bộ phim Stacked năm 2005 của cô ấy" - Pete Hammond nói thêm và cho rằng diễn xuất kịch tính đầy thuyết phục của Pamela trong phim mới sẽ thay đổi suy nghĩ của mọi người về cô.

Lần gần nhất Pamela Anderson tham gia trong một bộ phim là vào năm 2017 với bộ phim chuyển thể Baywatch. Vào tháng 1 năm 2023, cô đóng vai chính trong phim tài liệu "Pamela, A Love Story" của Netflix và cũng phát hành hồi ký "Love, Pamela" trong cùng tháng đó.

Tại buổi ra mắt phim tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9, Pamela cho biết cô đã "chuẩn bị cả cuộc đời cho vai diễn này".

"Có một cuộc sống tươi đẹp, lộn xộn là điều đáng kinh ngạc và đôi khi tôi nhìn lại cuộc đời mình và nghĩ rằng, tôi có thể đã làm điều này khác đi. Nhưng bạn cần trải nghiệm cuộc sống để có thể nhìn lại và nói những điều đó" - Pamela nói.

Lên sân khấu tại Giải thưởng Hamilton Behind the Camera cách đây vài ngày, Pamela tiết lộ: "Sau khi tôi gần như từ bỏ diễn xuất, Gia Coppola đã nhận ra "cơn đói" trong tôi và giúp tôi rũ bỏ những mạng nhện của một giấc mơ mà tôi gần như đã quên".

Pamela Anderson nói rằng đạo diễn Gia Coppola đã "hơi dậy ngọn lửa trong tôi. Cứu sống tôi. Mãi mãi biết ơn vì cô ấy đã chọn tôi vào vai Shelley trong The Last Showgirl".

Anderson sau đó nói thêm: "Gia là hình mẫu của một đạo diễn diễn viên. Tôi tự hào được vinh danh Gia Coppola tối nay, người đang dẫn đầu thế hệ nhà làm phim tiếp theo bằng lòng tốt và phong cách, kể chuyện với sự duyên dáng nhẹ nhàng khó quên - điều rất cần thiết trên thế giới này".