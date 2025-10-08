Jun Phạm khổ tâm vì cặp chị em “ruột thừa” Ngọc Thanh Tâm - Duy Khánh tái hợp tại Sao Thì Sao tháng 10

Khi sự kiện 10.10 Đại Tiệc Thương Hiệu đang nóng hơn bao giờ hết, ngôi nhà của cặp "chủ - nô" Jun Phạm và Duy Khánh lại sắp dậy sóng khi chào đón vị khách đặc biệt: Ngọc Thanh Tâm. Với bộ ba này, yên bình chắc chắn là điều không thể xảy ra. Những màn tung hứng, cà khịa và "drama nội bộ" sắp nổ tung trong Sao Thì Sao, và khán giả chỉ việc mở Shopee Live vào lúc 12H ngày 10.10 để vừa được cười thả ga, vừa săn deal hời hết cỡ!

Bộ ba Jun Phạm - Duy Khánh - Ngọc Thanh Tâm tái ngộ tại Sao Thì Sao: Ai mới là người được anh cả ưu ái nhất?

Sau khi "show chữa lành quốc dân" khép lại, tưởng rằng mọi thứ đã yên bình, ai ngờ Ngọc Thanh Tâm lại "vác" bộ đồ nghề của mình đến thăm ngôi nhà của hai người anh em thân thiết Jun Phạm và Duy Khánh trong chương trình "Sao Thì Sao". Liệu sự xuất hiện của cô nàng có khiến khiến không khí vốn đã náo nhiệt bỗng trở nên hỗn loạn hơn nữa?

Ngay từ hậu trường, không khí đã "căng như dây đàn". Nếu anh cả Thuận luôn cố gắng giữ hòa khí, thì Út Khánh và Tư Tâm đúng kiểu "hai quả pháo" chuẩn bị phát nổ bất cứ lúc nào. Cặp chị em liên tục "đấu đá" xem ai mới là người được anh cả Thuận ưu ái hơn. Cứ mỗi lần hai người này sáp lại là Jun Phạm lại phải ôm đầu than trời vì độ ồn vượt ngưỡng chịu đựng.

Không có so sánh sẽ không có đau thương, đây là cách anh cả Thuận đối xử với "ngoại lệ" và "ngoài lề" của anh ấy.

Dù chưa lên sóng, cư dân mạng đã bắt đầu xôn xao, liệu Tư Tâm có thành công chiếm trọn trái tim anh cả, hay Út Khánh vẫn giữ vững ngôi vị gia nô được cưng chiều nhất nhà? Tất cả sẽ có câu trả lời trong tập phát sóng "Sao Thì Sao", lên sóng độc quyền trên Shopee Live lúc 12H ngày 10.10, trong khuôn khổ 10.10 Đại Tiệc Thương Hiệu.

Những màn tiểu phẩm, pha tung hứng và những tình huống "dở khóc dở cười" được hé lộ trong trailer, đôi lúc khiến chính Jun Phạm cũng phải "bùng nổ" trước độ "chí chóe" của cặp chị em.

Bên cạnh niềm vui "hóng drama nội bộ" của bộ ba này, người xem còn được dịp săn deal cực hời ngay khi xem livestream Sao Thì Sao. Cụ thể, người dùng sẽ nhận được voucher giảm 300.000 đồng cho đơn hàng từ 800.000 đồng đến từ Samsung, voucher giảm 10%, tối đa 1.000.000 đồng cho đơn từ 1.500.000 đồng của Ecovacs, hay voucher giảm 200.000 đồng cho đơn hàng 600.000 đồng đến từ Elmich.

Cùng đón xem Sao Thì Sao vào lúc 12H ngày 10.10 để xem Ngọc Thanh Tâm sẽ phá đảo mối quan hệ giữa "gia chủ" và "gia nô" như thế nào, đồng thời hòa mình vào những phút giây giải trí đầy tiếng cười và săn deal cực hời ngay trên Shopee Live!

Đại tiệc livestream 10.10 quy tụ dàn sao khủng

Nếu "Sao Thì Sao" là sân khấu để hội anh em "cây khế" khuấy đảo, thì "Sao Tới Đây" lại là "đại tiệc visual" khiến trái tim chị em rung động không thôi. Lên sóng vào lúc 21H ngày 9.10 trên Shopee Live, chương trình hứa hẹn bùng nổ năng lượng khi Nicky "lên chức" host, lèo lái con thuyền đến gặp "hai nam thần 1m8" là Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng.

Ngay từ khi poster vừa lên sóng, dân mạng đã đứng ngồi không yên với sự xuất hiện của hai "chiều ông quốc dân". Bên cạnh đó, bộ đôi còn có khả năng tung miếng hài cực bén, đảm bảo khiến người xem vừa xao xuyến trước sắc đẹp, vừa hết hồn vì "độ mặn" của hai anh chàng.

Chưa hết, Shopee Live còn mang đến cho người dùng chuỗi livestream kéo dài xuyên suốt mùa sale 10.10, quy tụ những gương mặt "hot hit" như Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala, Ngô Kiến Huy, Quang Trung, Sam… hứa hẹn mang đến cho khán giả một bữa tiệc giải trí cực kỳ đa sắc màu và ngập tràn deal hời với voucher giảm đến 4.000.000 đồng, voucher giảm tới 25% từ các thương hiệu yêu thích.

Đại tiệc livestream 10.10 quy tụ những cái tên đình đám và vô vàn ưu đãi trên Shopee Live.

Đừng bỏ lỡ cơ hội vừa giải trí cùng dàn sao cực "mặn", vừa săn deal siêu hời trong Đại tiệc livestream 10.10, chỉ có trên Shopee Live, bật ngay để "chốt đơn" và vui hết nấc mùa sale này!

Thông tin ưu đãi

Sự kiện "10.10 Đại Tiệc Thương Hiệu - Siêu Nhanh Siêu Rẻ" đã chính thức bắt đầu trên Shopee. Từ nay đến ngày 12.10, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 10 triệu đồng, loạt quyền lợi chỉ có trong gói ShopeeVIP - Triệu Phú Voucher 20% mỗi ngày và ưu đãi Shopee Mall giảm đến 50%. Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/1010