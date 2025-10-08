Kim Jong Kook bỏ rơi vợ mới cưới trong tuần trăng mật

Cách đây không lâu, "quý ông độc thân số 1 Hàn Quốc" Kim Jong Kook đã khiến dân tình ngã ngửa với màn "đánh úp" cưới xin gây sốc nhất năm 2025. Hôn lễ của nam ca sĩ được giữ bí mật đến mức được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007". Cho tới bây giờ, những thông tin về cô dâu vẫn là dấu chấm hỏi to đùng đối với công chúng.

Mới đây, báo chí xứ Hàn đưa tin, Kim Jong Kook đã một mình xuất hiện tại sân vận động BMO, Los Angeles, nước Mỹ để xem trận bóng giữa 2 câu lạc bộ Los Angeles FC và Atlanta. Đáng nói là bên cạnh anh không hề có bà xã đi cùng dù đang trong tuần trăng mật. Điều này khiến cư dân mạng phải đặt câu hỏi: "Chú rể mới của Kbiz đang làm gì vậy?".

Kim Joong Kook một mình xuất hiện tại sân vận động Los Angeles, không hề có bóng hình bà xã bên cạnh dù đang trong tuần trăng mật.

Có nguồn tin cho rằng, Kim Jong Kook tới xem trận cầu này là để ủng hộ cho người anh em thân thiết, đồng thời cũng là "quốc bảo Hàn Quốc" Son Heung Min – người vừa mới chuyển đến đội bóng Los Angeles FC mùa hè năm nay.

Nam ca sĩ sở dĩ "bỏ rơi" bà xã là vì muốn giữ kín thân phận, bảo vệ vợ trước dư luận. Bởi lẽ, trận bóng của Son Heung Min chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xứ kim chi. Nếu Kim Jong Kook cùng đồng hành với vợ thì thân phận của cô sẽ bị bại lộ chỉ trong phút mốt.

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của xứ sở kim chi, gặt hái thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh cũng như show truyền hình. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) và có nhiều bản hit đình đám.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook thông báo cưới đột ngột với bạn gái ngoài showbiz. Về danh tính của "tân nương", Kim Jong Kook quyết giữ bí mật đến cùng với công chúng. Từng có nhiều lời đồn đoán như vợ nam ca sĩ là "CEO của 1 công ty mỹ phẩm sinh ra ở Los Angeles", "giảng viên Tiếng Anh" nhưng anh đều lên tiếng bác bỏ.

Chỉ biết rằng, bà xã của Kim Jong Kook chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi anh sẵn sàng vung tay mua 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul làm nhà tân hôn. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Nguồn: baijiahao