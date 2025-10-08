Quyền Linh lấy vợ doanh nhân giàu có nhưng không ngủ chung giường, cứ tối lại xuống đất nằm?

MC Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Lúc nhỏ, nam MC từng phải đi xin đồ ăn vì gia đình khó khăn. Suốt nhiều năm qua, MC Quyền Linh được khán giả yêu mến không chỉ bởi hình ảnh người dẫn chương trình gần gũi, giản dị mà còn vì đời sống gia đình bình yên, hạnh phúc bên vợ doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái xinh đẹp.

Vợ MC Quyền Linh là doanh nhân có tiếng, sở hữu 2 tấm bằng đại học và có mức lương 1.000 USD (Khoảng 23 triệu VNĐ) vào năm 2000. Sau khi về chung một nhà, cả hai có hôn nhân hạnh phúc và viên mãn.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm về chung một nhà, MC Quyền Linh gửi lời nhắn nhủ đến vợ: "Hôm nay là kỷ niệm ngày 2 đứa mình cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường gần 20 năm. Cảm ơn tình nhân Dạ Thảo của anh luôn là hậu phương vững chắc cho cuộc đời anh. 2 con gái yêu Lọ Lem và Hạt Dẻ càng lớn thì tình yêu mình càng nhiều em nhé".

MC Quyền Linh là cái tên quen thuộc với khán giả, ghi điểm vì hình ảnh giản dị đời thường

Ngoài sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên cạnh bà xã Dạ Thảo và 2 cô con gái

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, dù đã kết hôn hơn 20 năm, nam MC vẫn giữ một thói quen rất đặc biệt không ngủ chung giường với vợ, mỗi tối lại xuống đất nằm. Trong một lần chia sẻ trên sóng truyền hình, Quyền Linh khiến khán giả không khỏi bật cười xen lẫn tò mò khi tiết lộ thói quen kỳ lạ này.

Anh cho biết mình vốn quen với việc ngủ đất từ nhỏ, khi còn sống ở vùng quê nghèo, nên dù cuộc sống đã đủ đầy hơn, anh vẫn giữ nếp cũ. "Đây là thói quen của tôi, vợ chồng vẫn hạnh phúc, hòa thuận suốt mấy chục năm nhưng khi đi ngủ thì mình nằm dưới đất, bà xã thì ở trên giường. Nhà có sắm giường, nệm thì cứ đến tối thì lại xuống đất ngủ.

Thú thật, tôi dù có thành công nhưng không bao giờ sống kiểu như bước ra đường có người bảo vệ, đi đâu cũng có người đưa rước mở cửa. Con người tôi tự lực trước giờ, ngủ dưới đất, ăn cơm bụi, đi dép lào. Nhiều lúc đi công tác hay du lịch, người ta cho tôi phòng ngủ 5 sao, lúc vui vẻ vợ chồng con cái nằm trên giường đùa giỡn, nhưng khi ngủ thì tôi lại chui xuống đất nằm. Chuyện vợ chồng sinh hoạt chung giường là bình thường, nhưng đến lúc ngủ say thì chỉ nằm đất tôi mới dễ ngủ", MC Quyền Linh cho hay.

Quyền Linh từng gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện không ngủ cùng vợ vào năm 2022

Nam MC cho biết đây là thói quen của bản thân và không ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng

MC Quyền Linh nhiều lần dành lời khen có cánh dành cho người vợ tần tảo. "Anh nghiệm ra một điều: Hạnh phúc vợ chồng không phải đến từ những thứ gì đó xa xôi, phải có xe hơi, nhà lầu mà chính là sự thấu hiểu và yêu thương nhau. Với anh, cái đắt giá hơn tất cả đó chính là gia đình, là lấy được em làm vợ, là được làm cha của Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh chỉ muốn nói rằng anh thương vợ, thương con nhiều lắm", nam MC từng cho hay.

Quyền Linh còn nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ tiết kiệm và chân chất bậc nhất showbiz Việt. Dù là gương mặt quen thuộc của hàng loạt chương trình đình đám như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò… nam MC vẫn trung thành với những bộ đồ bình dân, đi đôi dép tổ ong huyền thoại. Chính phong cách sống mộc mạc, khiêm nhường ấy khiến khán giả gọi anh bằng danh xưng trìu mến: "MC của người nghèo".