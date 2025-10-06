Á hậu Vbiz "đáp trả" sau khi lộ khoảnh khắc thân mật bên doanh nhân Đức Phạm

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn hẹn hò với Chị đẹp Hà Kino. Thông tin này được bàn tán rầm rộ từ tháng 10/2023, tuy nhiên cả hai được cho là đã âm thầm đường ai nấy đi. Nguyên do vì Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino không còn xuất hiện bên nhau, hay chia sẻ bài viết tâm trạng buồn bã.

Mới đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện cùng doanh nhân Đức Phạm. Khoảnh khắc cả hai thân thiết trò chuyện trên sân pickleball được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bàn tán trái chiều.

Trước những lời đồn đoán, Vũ Thúy Quỳnh đã có động thái đáp trả nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. Trên mạng xã hội, người đẹp đăng tải đoạn clip đang chơi thể thao cùng dòng trạng thái ngầm phản bác lại nhận xét về trình đồ chơi pickleball của mình: "Trả lời cho các bà, tôi đánh đấm cái gì?".

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh đăng tải đoạn clip chơi hăng say bộ môn pickleball

Việc Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm liên tục bị tóm dính bên nhau khiến cư dân mạng liên tục bàn tán xôn xao. Trong các clip, nam doanh nhân tập trung hướng dẫn và trao đổi với người đẹp 9x. Vũ Thúy Quỳnh cũng chăm chú và thoải mái tươi cười lắng nghe. Nhiều người liền cho rằng mối quan hệ của cả hai rất thân thiết.

Trước đó, người đẹp sinh năm 1998 bị bắt gặp khoảnh khắc trò chuyện thân thiết bên doanh nhân Đức Phạm

Doanh nhân Đức Phạm đứng bên cạnh, chăm chú hướng dẫn cách đánh pickleball cho cô

Vũ Thúy Quỳnh là cái tên quen thuộc từng ghi danh trong các cuộc thi nhan sắc. Vào năm 2024, người đẹp sinh năm 1998 đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Trước đó, cô từng có bảng thành tích ấn tượng như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Á quân 3 The New Mentor 2023, Top 5 Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Á hậu sinh năm 1998 từng chia sẻ: "Khi vào showbiz, tôi đối mặt nhiều cám dỗ về tình lẫn tiền. Tôi vượt qua hết nhờ khắc ghi lời dạy dỗ, noi theo lối sống của bố mẹ. Khó khăn làm tôi mạnh mẽ hơn".

Vũ Thúy Quỳnh từng tham gia các cuộc thi như Hoa hậu Hoàn Vũ, Siêu mẫu Việt Nam...