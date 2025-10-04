Thanh Lam tên thật là Đoàn Thanh Lam sinh năm 1969 tại Hà Nội. Ca sĩ xuất thân trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, bố là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ đàn bầu - NSƯT Thanh Hương. Trong suốt hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Lam đạt được nhiều giải thưởng về âm nhạc.

Suốt thập niên 1990, Thanh Lam "làm mưa làm gió" với loạt hit của các nhạc sĩ Dương Thụ, Thanh Tùng, Quốc Trung… Diva Thanh Lam không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tài năng nghệ thuật, mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi trải lòng về cuộc đời nhiều thăng trầm.

Thanh Lam là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc khi là 1 trong 4 diva của Việt Nam

Những ca khúc nổi tiếng của Thanh Lam được khán giả yêu thích như: Cho em một ngày, Giọt nắng bên thềm, Đánh thức tầm xuân, Chiều xuân, Hoa cỏ mùa xuân…

Ngay từ giây phút chào đời, nữ nghệ sĩ đã trải qua một biến cố hy hữu bị kẻ lạ đánh tráo. May mắn thay, gia đình phát hiện kịp thời và đưa cô về bên mẹ. Người đánh tráo ca sĩ Thanh Lam cho biết vì lo sợ con mình sinh ra sẽ gặp trắc trở, khó khỏe mạnh nên đã hành động dại dột. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của thai phụ ấy, NSƯT Thanh Hương - mẹ của ca sĩ Thanh Lam đã bao dung bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm.

Thanh Lam từng bị một người lạ đánh tráo ngay khi mới chào đời

Năm 19 tuổi, khi nhiều người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Lam đã trải nghiệm bước ngoặt lớn khi sinh con đầu lòng. Việc làm mẹ quá sớm mang đến cho chị không ít áp lực, song cũng rèn giũa bản lĩnh và sự mạnh mẽ. Cũng vì sự thiếu kinh nghiệm và non nớt khi lập gia đình ở tuổi đôi mươi, cuộc hôn nhân đầu tiên của diva Thanh Lam đã nhanh chóng kết thúc.

Trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện tại, diva Thanh Lam đang rục rịch chuẩn bị cho lần lên xe hoa thứ ba với bạn trai bác sĩ. Cô thừa nhận đã có vài mối tình thoáng qua sau 2 lần vấp ngã trong hôn nhân, nhưng khi gặp gỡ bác sĩ Tiến Hùng thì đó là cảm xúc hoàn toàn mới lạ.

Diva Thanh Lam từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, sinh con ở tuổi 19

Bạn trai ca sĩ Thanh Lam sinh năm 1962, hơn cô 7 tuổi, từng có gia đình nhưng vợ của anh đã mất nhiều năm trước. Tiến Hùng là bác sĩ chuyên khoa về mắt nổi tiếng tại Hà Nội, cũng chính là người từng mổ mắt cho Thanh Lam trong lần đầu gặp gỡ.

Theo chia sẻ, đám cưới của cặp đôi được tổ chức trong không gian ấm cúng, giản dị nhưng tràn ngập tình yêu, thay vì phô trương xa hoa. Sau những sóng gió, nữ nghệ sĩ mong tìm được bến đỗ bình yên.

Nữ ca sĩ đang có mối tình hạnh phúc bên bác sĩ Bùi Tiến Hùng