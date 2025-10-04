Khả Như - Huỳnh Phương bí mật có con, bồng bế công khai ở sự kiện?

Huỳnh Phương và Khả Như thời gian qua bị tóm loạt hint hẹn hò như mặc đồ đôi hay liên tục cùng nhau tham gia các sự kiện. Dù không lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng hàng tá bằng chứng đó đã nói lên tất cả. Mạng xã hội mới đây xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương xuất hiện cùng nhau.

Điều khiến khán giả bất ngờ là nữ diễn viên trên tay bồng bế một em bé sơ sinh, trong khi Huỳnh Phương ngồi cạnh chăm chú theo dõi trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn cả hai đã bí mật có con chung sau thời gian dài vướng tin đồn hẹn hò.

Trước đó, cả Khả Như và Huỳnh Phương từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tuy nhiên cả hai không xác nhận chuyện tình cảm. Chính vì vậy, loạt ảnh lần này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Huỳnh Phương và Khả Như cùng xuất hiện trong buổi cúng Tổ nghề sân khấu

Nữ diễn viên gây xôn xao khi bồng bế một em bé trên tay

Hiện tại, cả Khả Như và Huỳnh Phương đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến hình ảnh lan truyền

Suốt hơn một năm qua, Khả Như và Huỳnh Phương liên tục bị "thánh soi" phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, thế nhưng cả hai vẫn chọn cách úp mở, không hề lên tiếng xác nhận. Đáng nói, phần lớn những "hint" tình cảm của cặp đôi lại xuất phát từ đồng nghiệp, đặc biệt là vợ chồng Thu Trang – Tiến Luật.

Không dừng lại ở đó, khán giả còn phát hiện Khả Như và Huỳnh Phương sở hữu "tín vật định tình" khi trên tay phải của cả hai cùng xuất hiện chiếc vòng đen với kiểu dáng và kích cỡ gần như giống hệt nhau, chẳng khác nào vòng đôi.

Huỳnh Phương và Khả Như bị tóm hàng loạt hint yêu đương trong thời gian qua

Về chuyện sắp kết hôn, Khả Như từng chia sẻ trong bài phỏng vấn với chúng tôi: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua". Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi này cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới, đánh dấu chính thức về chung nhà.