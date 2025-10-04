Nói đến Tôn Phi Phi, nhiều người có thể phải lục lại ký ức mới nhớ ra gương mặt ấy. Nhưng từng có một thời, cô gây xao xuyến với gương mặt tinh khôi, dáng vẻ mong manh, nét đẹp đậm chất cổ điển khiến người ta ca ngợi còn hơn cả Lưu Diệc Phi. A Cửu trong Bích Huyết Kiếm, Tĩnh công chúa trong Binh Tung Hiệp Ảnh đều là những vai diễn để đời của Tôn Phi Phi. Đáng tiếc, cuộc đời của nàng mỹ nhân này lại là chuỗi dài bi kịch đầy nước mắt, từ phim trường đến hôn nhân cũng không yên ổn.

Cuộc đời của Tôn Phi Phi không êm đềm

Bị bạo hành ngay trên phim trường

Đỉnh cao sự nghiệp cũng là lúc Tôn Phi Phi nếm trải nỗi đau không tưởng. Khi quay bộ phim Huyết Sắc Luyến Tình, cô đã trở thành nạn nhân của một vụ bạo hành gây rúng động giới giải trí. Ngay tại phim trường, 3 người đàn ông trong đoàn làm phim đã thẳng tay tác động vật lý và nhổ nước bọt vào nữ diễn viên, tất cả chỉ vì cô dám nghiêm túc góp ý về kịch bản, muốn tác phẩm được chỉn chu hơn.

Những cú đánh không chỉ để lại vết thương trên cơ thể mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của Tôn Phi Phi. Nhiều đồng nghiệp khi ấy chứng kiến nhưng không ai dám lên tiếng, càng cay đắng hơn, chính đạo diễn cũng thừa nhận mình là người "bật đèn xanh" cho màn dằn mặt này. Một nữ diễn viên xinh đẹp, hiền lành, tận tâm với nghề, rốt cuộc lại bị biến thành vật hi sinh trong trò quyền lực nơi hậu trường.

Vụ việc khiến Tôn Phi Phi bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, thậm chí mất niềm tin vào công việc từng là đam mê. Đó cũng là bước ngoặt khiến cô dần rút lui khỏi màn ảnh, dù nhan sắc và khí chất vẫn đủ sức trở thành minh tinh hạng A.

Vụ bạo hành trên phim trường để lại ám ảnh cho Tôn Phi Phi

Hôn nhân hào môn tưởng như viên mãn

Rời xa ánh đèn sân khấu, Tôn Phi Phi tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên. Năm 2014, cô kết hôn với Sử Hoành, tổng giám đốc của Lenovo kiêm chủ sở hữu một công ty công nghệ. Trên lý thuyết, họ là một cặp "môn đăng hộ đối" trong mơ khi ngọc nữ showbiz kết hôn với tài phiệt giàu có, tương lai rộng mở, cuộc sống vinh hoa.

Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn bao giờ hết và đằng sau hào quang của một "thiếu phu nhân nhà giàu" là chuỗi ngày tủi nhục. Tháng 9/2025, Tôn Phi Phi gây chấn động khi công khai tuyên bố đã ly hôn và trong bài viết dài, cô hé lộ bi kịch hôn nhân: một mình gồng gánh tất cả, từ mua nhà, mua xe đến nuôi con, người chồng danh giá kia chưa từng bỏ ra nổi… một gói nho khô cho gia đình.

Đỉnh điểm của sự tổn thương là khi cô buộc phải đưa con đi làm xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống. Kết quả hiển nhiên "99,99% là cha con ruột", vậy mà Sử Hoành vẫn lạnh lùng đáp: "Thế thì vẫn còn 0,01% không phải". Một câu nói đã phơi bày hết sự vô trách nhiệm và vô tình.

Hôn nhân của Tôn Phi Phi không viên mãn như tưởng tượng

"Tôi một mình mua nhà, mua xe, nuôi con. Anh ta không cho tôi một đồng, một quả nho khô cũng không mua cho tôi", lời chia sẻ ngắn ngủi nhưng bóc trần toàn bộ bi kịch mà cô âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Một cuộc hôn nhân tưởng như là tấm vé đi đến hạnh phúc hóa ra chỉ là chiếc lồng son, nơi người phụ nữ phải gánh vác tất cả mà không nhận được tình yêu, sự che chở.

Tôn Phi Phi đã nhiều lần cố gắng níu kéo, chịu đựng sự lạnh nhạt để giữ cho con một mái ấm. Nhưng cuối cùng, cô vẫn phải lựa chọn giải thoát và sau 3 lần đệ đơn mới chính thức chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt này.

Đời không đẹp như mơ

Ở tuổi 44, Tôn Phi Phi không còn là "nàng công chúa cổ trang" của hàng triệu khán giả. Nhưng những gì cô trải qua khiến công chúng xót xa, một nhan sắc được ca ngợi hơn cả Lưu Diệc Phi, một tài năng đáng lẽ có thể thăng hoa lại bị chôn vùi bởi bạo lực và một cuộc hôn nhân thất bại.

Tôn Phi Phi đã giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân khổ đau

Có lẽ, thứ còn lại với Tôn Phi Phi chính là sự mạnh mẽ sau tất cả, dù gánh chịu bạo hành trên phim trường, dù hôn nhân hào môn tan vỡ, cô vẫn không gục ngã. Câu nói "Tôi nuôi con, mua nhà, mua xe, anh ta không mua nổi cho tôi một gói nho khô" đã trở thành lời tố cáo đanh thép nhất, cũng là tuyên ngôn cho sự tỉnh thức của một người phụ nữ.

Cuộc đời Tôn Phi Phi cho thấy rằng, không phải cứ xinh đẹp, tài năng hay lấy chồng giàu là có hạnh phúc. Nhưng cũng từ bi kịch ấy, người ta lại thấy ở cô một sức sống bền bỉ, như ngọn lửa vẫn le lói sau bão giông.