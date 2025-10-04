Đạo diễn Chiến Sĩ Quả Cảm lên tiếng: "Đa số các nghệ sĩ chấn thương từ chương trình khác"

Ngày 3/10, sự kiện công chiếu tập 11 Chiến Sĩ Quả Cảm được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn cast chính như Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm và MONO. Gây chú ý tại sự kiện là màn xuất hiện của Anh tài Đinh Tiến Đạt, được biết nam ca sĩ sẽ là gương mặt mới của chặng tiếp theo trong chương trình.

Buổi công chiếu diễn ra trong không khí nhộn nhịp khi đông khán giả đã có mặt và giao lưu với dàn cast. Tại sự kiện, đại diện chương trình và các nghệ sĩ cũng đã có những chia sẻ trước những câu hỏi của truyền thông và khán giả. Về việc Chiến Sĩ Quả Cảm liên tục phải thay đổi dàn cast qua từng chặng vì chấn thương, đạo diễn Mai Thắm đã có bộc bạch:

"Trước khi thực hiện chương trình, ekip và các chuyên gia trong các lực lượng đã nghiên cứu kỹ càng những thử thách. Dĩ nhiên trong huấn luyện, nếu các nghệ sĩ thực hiện không đúng cách và không nghiêm túc thì sẽ dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên các nghệ sĩ của chúng tôi khi thực hiện thử thách đều được hướng dẫn tận tình và chuyên nghiệp từ các cán bộ, nên khả năng chấn thương không cao. Những đồng chí bị chấn thương mà như mọi người thấy, thì đa số gặp chấn thương từ chương trình khác, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cho nên ở Chiến Sĩ Quả Cảm, nếu nghệ sĩ thực hiện đủ, đúng và nghiêm túc thì tôi đảm bảo sẽ không có ai chấn thương đến mức rời lực lượng".

Đạo diễn Mai Thắm nói về việc "thay cast như thay áo"

Cũng tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm có chia sẻ thẳng thắn về những mảng miếng của mình trong chương trình. Nam diễn viên nói: "Chiến Sĩ Quả Cảm là một trong những chương trình tạo nên dấu son quan trọng khi làm nghề. Trong quá trình làm nhiệm vụ, có nhiều ý kiến trái chiều nói tôi giỡn hớt, làm ảnh hưởng đến hình ảnh các chiến sĩ. Qua đây Lê Dương Bảo Lâm khẳng định những lời nói, hành động đó chỉ là góp vui, tạo tiếng cười cho chương trình. Khi làm nhiệm vụ thì tôi rất tập trung, hết mình để thực hiện. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ chương trình.

Hiện tại có nhiều show được phát sóng cùng thời điểm, nói thật tôi cũng lo cho chương trình. Tuy nhiên khi thấy khán giả vẫn ủng hộ, tôi rất mừng và hi vọng mọi người sẽ giữ tinh thần này để chúng tôi sẽ có mùa 2, 3 và các mùa sau nữa".

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về những mảng miếng gây tranh cãi trong chương trình

Đến nay, Chiến Sĩ Quả Cảm đã trải qua 2 chặng. Trong tập 10 vừa qua đánh dấu sự khép lại chặng hành trình tại lực lượng Phòng, chống khủng bố. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện và làm nhiệm vụ, Chiến Sĩ Quả Cảm đã khắc họa rõ nét hình ảnh những người chiến sĩ CAND trong thời khắc đối diện với hiểm nguy cận kề. Giữa bom đạn, bẫy rập và những tình huống sinh tử, họ vẫn tiến lên với đôi mắt cảnh giác, đôi tay vững vàng và một trái tim quả cảm. Đó không chỉ là kỹ năng chiến đấu, mà là bản lĩnh được rèn giũa bằng kỷ luật thép, là tinh thần đồng đội luôn kề vai sát cánh, và trên hết là lý tưởng sống cao cả. Các chiến sĩ nhập vai sẽ tiếp tục chặng mới với nhiều khoảnh khắc bất ngờ và kịch tính sẽ được lên sóng trong tập 11 sắp tới.

Một số hình ảnh trong sự kiện công chiếu tập 11 Chiến Sĩ Quả Cảm:

Dàn cast xuất hiện giao lưu cùng truyền thông và khán giả

Kiều Minh Tuấn

Lê Dương Bảo Lâm

Phan Mạnh Quỳnh

MONO