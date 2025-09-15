Ngô Kiến Huy, Thành Trung rời show Chiến sĩ quả cảm

Sau tập 8 Chiến sĩ quả cảm, khán giả nói lời chia tay với hai nghệ sĩ là Ngô Kiến Huy và Thành Trung.

Vì cường độ quá nặng, Ngô Kiến Huy và Thành Trung buộc xin rút khỏi đội hình. Trong khi Ngô Kiến Huy rời do chấn thương chân kéo dài chưa hồi phục, Thành Trung chịu cơn sốt vì đau ốm triền miên, mồ hôi túa ra đến mức anh phải báo cáo xin phép chỉ huy cho tạm dừng hành trình tại đây.

Ngô Kiến Huy (bìa trái) và Thành Trung (bìa phải) rời show Chiến sĩ quả cảm.

Thành Trung buộc phải tạm dừng chặng hành trình vì tình trạng sức khoẻ không còn đáp ứng. Cơn sốt cao kéo dài khiến thể lực suy kiệt cùng chấn thương dây chằng ngày một nghiêm trọng và tình trạng tràn dịch khớp gối đã trở thành rào cản lớn. Đội hình các chiến sĩ nhập vai còn lại 10 người.

Trong giờ phút chia tay, Ngô Kiến Huy hẹn gặp lại đồng đội sớm quay lại tiếp tục chặng hành trình. Người hâm mộ tỏ ra lo lắng vì cường độ làm việc liên tục của nam nghệ sĩ. Sắp tới, Ngô Kiến Huy đều ghi danh trong hai game show là Anh trai say hi mùa 2 và 2 Ngày 1 Đêm.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát bị thương phải ngồi xe lăn và chấp nhận rời show. “Tôi xin lỗi các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi bị chấn thương ở chân. Rất tiếc khi không thể tiếp tục đồng hành, mong anh em giữ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sớm gặp lại”, nam nghệ sĩ nhắn nhủ tới đồng đội.

Hai gương mặt mới là Binz và Hưng Nguyễn được bổ sung vào dàn cast để lấp chỗ của Liên Bỉnh Phát.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình nhập vai trải nghiệm thực tế vai trò của chiến sĩ Công an Nhân dân. Các nghệ sĩ tham dự có cơ hội sống, làm việc, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, dưới sự dẫn dắt của các đơn vị tinh nhuệ. Chương trình không có kịch bản, không được báo trước để mọi cảm xúc diễn ra chân thực, sống động.