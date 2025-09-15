"Trà xanh" Han So Hee ê chề: Bị ghẻ lạnh thảm thương, fan meeting ế vé đến nỗi phải hủy bỏ hàng loạt

Han So Hee từng là 1 trong những mỹ nhân được săn đón top đầu của giới giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả dường như đã sụp đổ sau khi mỹ nhân sinh năm 1993 này dính vào drama "tình tay 3" với Ryu Jun Yeol và Hyeri (thành viên nhóm Girl's Day), cùng những ồn đời tư khác lẫn thái độ ứng xử bốc đồng. Các khán giả được cho là đã quay lưng, chẳng còn mặn mà với nữ diễn viên này.

Theo tờ KoreaBoo, vào ngày 11/9 vừa qua, Han So Hee đã mở bán vé đợt đầu tiên cho sự kiện fan meeting mang tên "Xohee Loved Ones," tổ chức vào ngày 26/10 ở Seoul (Han Quốc). Tuy nhiên, sau 5 ngày mở bán, chỉ có khoảng 700 vé được bán ra. Đáng chú ý, sự kiện gặp gỡ fan của nữ diễn viên được tổ chức tại Thính phòng Đại học Yonsei, với sức chứa khoảng 1600 chỗ. Tính số lượng vé bán ra hiện tại, fan meeting của nữ diễn viên hiện mới chỉ đạt 43% tỷ lệ phủ kín. Với một người từng là mỹ nhân hàng đầu showbiz Hàn Quốc, điều này thật sự đáng báo động. Từ 1 ngôi sao hạng A, Han So Hee giờ đây phải đối mặt với sự lạnh nhạt từ công chúng.

Fan meeting của Han So Hee chật vật bán vé. Cô được cho là đang bị công chúng ghẻ lạnh sau loạt ồn ào đời tư

Trước đó, công ty quản lý của Han So Hee cũng đã thông báo hủy bỏ các buổi fan meeting tại 5 thành phố gồm Frankfurt và Berlin (Đức), London (Anh), Paris (Pháp) và New York (Mỹ), với lý do "xảy ra tình huống bất khả kháng" còn chi tiết cụ thể không được công bố. Động thái này của phía Han So Hee khiến người hâm mộ vừa tiếc nuối, vừa lo ngại thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với minh tinh này. Tuy nhiên, các netizen cho rằng Han So Hee hủy hàng loạt fan meeting vì ế vé thảm thương chứ không phải cô gặp vấn đề nghiêm trọng gì. Vào ngày 12/9 vừa qua, cô đã tham dự 1 sự kiện phim ảnh ở Canada.



Han So Hee vừa tham dự 1 sự kiện phim ảnh ở Canada

Năm 2024, ồn ào tình ái của Hyeri - Ryu Jun Yeol - Han So Hee gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Vụ lùm xùm nổ ra sau khi Hyeri đăng story ẩn ý "Thật thú vị" trên trang cá nhân vào đúng hôm Ryu Jun Yeol và Han So Hee lộ tin hẹn hò ở Hawaii. Chính động thái của Hyeri đã khiến Han So Hee dính nghi vấn làm "tiểu tam" và dẫn đến 1 chuỗi drama phía sau của bộ ba nghệ sĩ. Cuối tháng 3/2024, Han So Hee - Ryu Jun Yeol chính thức tan vỡ. Đến lúc này, drama tình ái mới có dấu hiệu lắng dịu. Dù vậy, Han So Hee vẫn gây thất vọng với thái độ đốp chát, thách thức cư dân mạng trong thời gian bê bối nổ ra.

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri cũng khiến netizen ngán ngẩm 1 thời gian

Đến cuối năm 2024, mẹ của Han So Hee nhận mức án treo trong 2 năm cùng 120 giờ phục vụ cộng đồng về tội mở, điều hành 12 sòng bạc trái phép. Vụ việc khiến hình ảnh Han So Hee bị ảnh hưởng không ít. Ngoài ra, minh tinh này còn bị nghi vấn nói dối việc du học Pháp. Liên tiếp dính phải lùm xùm đời tư trong thời gian ngắn khiến Han So Hee bị xem là "nữ hoàng thị phi" của showbiz Hàn Quốc.

Sau những tranh cãi, Han So Hee thừa nhận cô là người thẳng thắn, tôn trọng sự thật nhưng không phải lúc nào cách ứng xử nói thẳng nói thật của mình cũng mang lại hiệu ứng tích cực. Do đó, nữ diễn viên cho biết bản thân sẽ thay đổi, hành xử có trách nhiệm và khéo léo hơn trên nền tảng tôn trọng sự thật để không làm bạn bè, người hâm mộ của mình thất vọng.

Han So Hee được xem là "nữ hoàng drama" của showbiz Hàn Quốc

Nguồn: KoreaBoo, Nate